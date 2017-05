Von Miriam Hotter

Kirchberg – „Drehen Sie sich bitte ein wenig nach links, und dann nach rechts. Danke, wir melden uns bei Ihnen.“ Der Fotograf hat die ersten Bilder im Kasten. Nacheinander treten Männer und Frauen, Kinder und Pensionisten vor die Kamera. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: als Komparse ein paar Sekunden im Rampenlicht zu stehen.

Am Wochenende hat sich die Agentur extras auf die Suche nach neuen Statisten für die TV-Serien „Soko Kitzbühel“ und „Der Bergdoktor“ gemacht. Rund 600 Menschen kamen am Freitag und Samstag zum Casting in die arena365 nach Kirchberg, um vielleicht als Kellner, Polizist, Jäger, Krankenschwester oder Fischer in einer der beiden TV-Produktionen mitzuwirken.

Einer davon ist Johann Brunner aus Kirchbichl, der hauptberuflich Lkw repariert. Der Mann in Lederjacke und schwarzem T-Shirt war bereits vor zwei Jahren als Komparse in „Soko Kitzbühel“ zu sehen. „Ich wurde damals auf einem Harley-Treffen angesprochen und gefragt, ob ich nicht einen Motorradfahrer doublen möchte“, erinnert sich der 55-Jährige. Diese Erfahrung habe ihm so viel Spaß gemacht, dass er sein Glück nun wieder versuchen möchte.

Von einer kleinen Rolle im Fernsehen träumt auch Sonja Holzer aus Kitzbühel, und das schon sehr lange. „Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Aber meine Familie fand das damals lächerlich“, erzählt die 59-jährige Trafikantin. Nach dem Motto „Besser spät als nie“ versucht sie nun doch noch Schauspiel-Luft zu schnuppern. Dafür muss sie wie alle anderen Bewerber zuerst einen Fragebogen ausfüllen. Dabei werden nicht Daten wie Name und Kontaktadresse erhoben, sondern die Bewerber müssen auch Angaben zu ihren Körpermaßen machen, etwa zum Taillenumfang. Dafür liegen Maßbänder auf den Tischen bereit. „Diese Angaben brauchen wir, wenn wir den Statisten Kleidung geben“, erklärt Setbetreuer Christian Meischl. Gemeinsam mit Daniela Schweiger klärt er die Casting-Teilnehmer über die Aufnahmebedingungen auf. Zum Beispiel müssen die Komparsen am Drehtag uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Das Basishonorar für 10,5 Stunden beträgt pauschal 50 Euro.

Zwischen 300 und 350 Komparsen würden pro Serien-Staffel mitmachen. „Ohne Komparsen geht es nicht“, sagt Schweiger, die in den vergangenen Jahren viele lustige Erlebnisse bei der Komparsensuche erlebt hat. „Es sind schon einige verrückte Menschen dabei“, sagt sie. Beispiele gebe es genug. „Ich kenne einen Mann, der in einer Telefonzelle übernachtet, wenn er zu Castings fährt.“

Keine Zeit für Müdigkeit bleibt der 14-jährigen Johanna Ladevic aus Kirchberg. Nur noch wenige Bewerber, dann wird der Fotograf sie vor die Linse bitten. Begleitet wird die Schülerin von ihrer Mutter. „Ich unterstütze meine Tochter, wenn sie sich für so etwas interessiert. Wir haben eine Bekannte, die schon als Komparsin gearbeitet hat. Es ist immer nett, wenn man jemanden kennt, der im Fernsehen zu sehen ist.“

Wer nicht beim Casting dabei sein konnte, kann sein Glück auch nachträglich versuchen – einfach eine Bewerbung an folgende Adresse mailen: tirol@extras.co.at.