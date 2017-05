Rom – Zuletzt hatte man aus Mantua allerlei Erfolgsmeldungen vernommen: Eine Steigerung der Besucherzahlen im Palazzo Ducale um 51 Prozent im Jahr 2016 gehörte dazu. Dafür verantwortlich: der in Zams geborene Kulturmanager Peter Assmann, der 2015 vom italienischen Kulturministerium als neuer Direktor des Palazzo Ducale eingesetzt worden war. Zuvor hatte Assmann die Oberösterreichischen Landesmuseen, später das Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels geleitet.

Am gestrigen Donnerstag bestätigte der 53-Jährige gegenüber italienischen Medien: „Ich bin nicht mehr Direktor des Palazzo Ducale, wie mir das Kulturministerium bestätigt hat.“ Was war passiert? Ein Verwaltungsgericht in Rom hat die Wahl von fünf der 20 vom Kulturministerium 2015 im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs ernannten Museumsdirektoren für nicht rechtskonform erklärt. Laut dem Gericht seien die Bedingungen für die Zulassung ausländischer Staatsbürger zum Wettbewerb nicht erfüllt gewesen. Das Verfahren für die Wahl der Museumsdirektoren sei in mehreren Aspekten nicht rechtskonform gewesen, urteilte das Gericht. Dieses nahm den Rekurs einer erfolglosen Kandidatin im Rennen um die Führung des Palazzo Ducale in Mantua an, dessen Leitung Assmann anvertraut worden war.

Im Rahmen desselben Wettbewerbs war der Linzer Kulturmanager Peter Aufreiter mit der Leitung eines Komplexes aus zehn Landesmuseen in der Adria-Region Marken betraut worden.

Auch die Ernennung des Deutschen Eike Schmidt zum Direktor der weltberühmten Uffizien in Florenz war Ende 2015 Teil einer großen Museumsreform, für die das italienische Kulturministerium erstmals international Museumsdirektoren suchte. Schmidt gehört italienischen Medien zufolge aber nicht zu den jetzt abgesetzten Direktoren.

Was nichts daran ändert, dass mit dem Gerichtsurteil die Reform ins Wanken gerät. Das Urteil sei „skandalös“, reagierte Kulturminister Dario Franceschini. Er kündigte einen Rekurs beim Staatsrat, der letzten Instanz bei administrativen Verfahren, an. „Ich bin wegen Italiens Ansehen in der Welt und der praktischen Auswirkungen dieses Beschlusses besorgt. Seit heute sind einige Museen ohne Direktor“, kommentierte Franceschini empört. Die fünf abgesetzten Direktoren sollen interimistisch ersetzt werden, kündigte der Minister an. Auch Italiens Ex-Premier Matteo Renzi, der Franceschinis Museumsreform aktiv unterstützt hatte, kritisierte das Urteil äußerst scharf. (jel, APA)