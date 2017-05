Sie waren noch keine dreißig, als Sie für Ihren ersten Kinofilm „Scharf beobachtete Züge“ 1968 den Oscar erhalten haben.

Jirí Menzel: Der Oscar, ja. Das ist 50 Jahre her. Heuer hat ein junger Mann (Damien Chazelle für „La La Land“, Anm.) den Oscar erhalten – und überall hieß es, er sei der jüngste ausgezeichnete Regisseur. Ich war damals zwei Jahre jünger als er heute. Aber es war ja nur der Auslandsoscar.

Sie hätten damals in Hollywood bleiben können.

Menzel: Ich wollte nicht nach Hollywood. Meine Eltern lebten in der Tschechoslowakei, meine Freunde, die Menschen, die ich liebte und die mich inspirierten. Ohne die Verbindung zu meiner Heimat, zur tschechischen Literatur und den Geschichten, die man sich dort auf der Straße erzählte, hätte ich nicht leben und auch nicht arbeiten können. Schauen Sie, von den vielen Regisseuren, die es damals in Hollywood probiert haben, hatten nur zwei Erfolg: Roman Polan´ski und Milosˇ Forman – alle anderen gingen schnell wieder zurück. Polan´ski und Forman waren besonders, Polanski flüchtete schon als Kind vor den Nazis, Forman wurde früh Waise, seine Eltern wurden im KZ umgebracht. Verlusterfahrungen, davon bin ich überzeugt, erleichtern das Fortgehen.

Wie Forman, der später „Einer flog über das Kuckucksnest“ und „Amadeus“ drehte, studierten Sie an der Prager Filmhochschule FAMU, die zum Zentrum der so genannten tschechoslowakischen Neuen Welle wurde. Was war das für eine Zeit? Menzel: Eine glückliche. Wir waren jung, es herrschte Aufbruchsstimmung. Wir verstanden uns nicht als Teil einer Bewegung, aber wir konnten die Freiheiten, die sich überall im Land am Anfang der 1960er-Jahre boten, nutzen. Das kommunistische Regime wurde müde, wir waren wach – wir sahen die Filme des italienischen Neorealismus, aber auch Filme aus Frankreich und Polen. Und wir hatten großartige Lehrer, die uns das Handwerk beibrachten. Es gibt Zeiten der Äpfel und Zeiten der Käfer. Damals war eine Zeit der Äpfel.

Die Käfer kamen in Form sowjetischer Panzer, die den „Prager Frühling“ 1968 niederschlugen. Ihr zweiter Film „Lerchen am Faden“ wurde verboten, erst 1990 wurde er international aufgeführt – und bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.

Menzel: Die Kommunisten waren klug genug, die Grenze zunächst offen zu lassen – zahlreiche Gegner gingen dadurch von selbst. Auch ich dachte darüber nach, aber ich fühlte mich denen verpflichtet, die nicht so einfach flüchten konnten. Ich blieb also Angestellter beim staatlichen Barrandov-Studio, wurde schlecht bezahlt – und konnte zunächst keine Filme mehr machen. Ich widmete mich dem Theater.

Lassen sich Theater- und Filmemachen vergleichen? Menzel: Film ist meine Ehefrau, Theater meine Geliebte. Schon als Junge wollte ich Theater machen. Aber die Dozenten an der Theaterschule erklärten mich für untalentiert. Einer, dem ich wenigstens sympathisch war, riet mir, dass ich es mit Film versuchen sollte. Das Fernsehen hatte gerade begonnen, Fuß zu fassen. Dort würden sie auch untalentierte Techniker brauchen, meinte er. So wurde ich Filmemacher, obwohl ich das Kino nie geliebt habe. Kino, das sind Licht und Schatten auf der Leinwand. Und wenn es Kunst sein will, dann muss es so verdammt ernst sein. Das verstehe ich nicht.

Sie haben vor allem Komödien gedreht – und werden ernst genommen. Menzel: Die Leute lachen. Selbst wenn sie etwas kaum ertragen können, lachen sie. Ich habe mit vielen KZ-Überlebenden gesprochen. Auch im KZ wurden Witze gemacht. Humor ist überlebenswichtig – und das Lachen und das Lächeln sind etwas zutiefst Menschliches. Jeder Mensch ist lächerlich. Das ist eine Tragödie – und unheimlich komisch. Das ernsthafte Kunstkino ignoriert das. Das halte ich für unehrlich. Ich bin davon überzeugt, dass nur Komödien bleiben. Was ist vom frühen Kino geblieben? Chaplin und Buster Keaton. Eine Komödie des Italieners Pietro Germi oder von Mario Monicelli kann ich mir heute noch anschauen, weil sie mir echte Menschen zeigt. Wenn ich einen Film von Antonioni sehe, muss ich mir dauernd sagen: „Das ist ein Meisterwerk“ – damit ich mich nicht nur langweile.

Komödien können politischer Sprengstoff sein. Chaplin hat Witze über Hitler gemacht. Menzel: Bei allem Respekt vor Chaplin, gerade den „Großen Diktator“ halte ich für schwierig. Chaplin macht Hitler zum Hampelmann, zu einem Kasperl. Das war er eben nicht. Es gibt wunderbare Szenen in dem Film, aber eben auch viel Geblödel. Buster Keaton hat einmal gesagt, dass Chaplin so lange ein großer Künstler war, bis er selbst davon überzeugt war, ein großer Künstler zu sein.

Sind Ihre Filme politische Kommentare?

Menzel: Ich habe immer versucht, Filme über Menschen zu machen. Über ihre Hoffnungen und die Widrigkeiten, mit denen sie es zu tun bekommen können.

Fast alle beruhen auf literarischen Vorlagen.

Menzel: Ja. Letztlich sind Filme etwas für all jene, die kein Buch lesen können oder wollen. Ich kann jedem, dem einer meiner Filme gefallen hat, nur raten, hol dir das Buch, lies es – und vergiss, dass es einen Film gab.

Gibt es ein Buch, das Sie besonders gerne verfilmt hätten?

Menzel: Es gibt einen Film, den ich gerne besser gemacht hätte: Die „Bettleroper“ (1991) nach Václav Havels gleichnamigem Theaterstück. Havel war gerade Präsident geworden – und konnte nicht am Drehbuch mitarbeiten. Ich war mit dem Script nicht zufrieden, aber die Zeit drängte. Es war der letzte Dreh in den alten Barrandov-Studios, wir mussten fertig werden. Als der Film herauskam, hab’ ich mich bei Havel entschuldigt. In den 1980er-Jahren hab’ ich außerdem eine ziemlich blöde Komödie in Deutschland gedreht: „Die Schokoladenschnüffler“. Ich sprang kurzfristig für einen anderen Regisseur ein. Das war schön, keine Vorbereitungen, keine Proben. Es ist ein wirklich dummer Film geworden. Aber ich schäme mich nicht dafür: Als mich ein Student einst fragte, warum ich ausgerechnet dieses Engagement angenommen habe, zeigte ich ihm mein neues Auto.

Das Gespräch führte Joachim Leitner