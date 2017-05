Einen schicken Hut tragen Sie da! Ein Geschenk von Ischgl für Ihren Auftritt auf der Idalp. Warum sammeln Sie gerade Hüte? Zucchero: Wegen meines Großvaters. Ein großer Mann, den man stets nur mit Hut, Brille und Bart sah. Ich wollte immer so sein wie er – imposant und charismatisch. Und ich wollte aussehen wie er. Also habe ich begonnen Hüte zu tragen – und zu sammeln. Ich habe zuhause schon mehr als 350 unterschiedliche.

Ihr Opa hat Sie Zucchero genannt – ein Spitzname, den Sie seit der Schulzeit tragen. Im Grunde nennt Sie Ihre gesamte Familie so. Oder gibt es jemanden, der Sie beim Vornamen Adelmo anspricht? Zucchero: Nur mein kleiner Bruder. Der nennt mich Adelmo. Warum, weiß ich eigentlich nicht – vielleicht, weil wir uns sehr nahe stehen.

Ihre heutige Karriere ist dem Zufall zu verdanken. Ihr ursprünglicher Plan war ja, Tierarzt zu werden …

Zucchero: In den 1970ern war ich Saxophonist in einer Band. Eines Abends kam der Sänger nicht. Wir mussten aber auftreten und ich war der Einzige, der sich an den Text erinnert hat. Also sollte ich singen! Ich hab’ gesagt, ich versuch’s, obwohl ich noch nie zuvor gesungen hatte. Den Sänger haben wir nach diesem Abend übrigens gefeuert.

Seit damals hat sich viel getan. Sie haben unter anderem mit Paul Young, Macy Gray und Luciano Pavarotti gesungen. Wie konnten Sie etwa den berühmten Opernsänger Pavarotti überzeugen, mit Ihnen – als erstem Popmusiker seiner Karriere – ein Duett aufzunehmen? Zucchero: Ich habe damals 1992 den Song „Miserere“ geschrieben – eine Mischung aus Gospel und Pop. Ich dachte mir, Pavarotti würde gut dazu passen. Also habe ich ihn angerufen und sicherheitshalber auch in seinem Haus in Moden­a besucht, um ihn zu überzeugen. Er meinte, er mag das Lied, hat aber keine Zeit, weil er ständig auf Tour ist. „Sorry, sorry, sorry“, hat er sich entschuldigt. Ganz zum Schluss meinte er, er habe doch Zeit – nur einen Tag. Am 19. August. Und ich war damals im Februar bei ihm. „Ok, ich warte auf dich“, habe ich geantwortet und gewartet.

Aber nicht alle Treffen mit Prominenten waren so erfolgreich. Dabei denke ich etwa an Jazz-Trompeter Mile­s Davis. Kann man sagen, dass er daran schuld ist, dass Sie sich von Ihrer Frau scheiden lassen haben? Zucchero: Ach Gott, das war eine lustige Geschichte. Eine wahre Geschichte! Ich war damals mit meiner Frau auf Urlaub auf einer romantischen Insel, um unsere etwas brüchige Ehe zu retten. Da kam nachts um vier Uhr ein Anruf meines Managers. Er meinte Miles Davis sei in Italien, habe mein Lied „Dune Mosse“ gehört und würde das jetzt gern mit mir aufnehmen. Ich war sicher, dass das ein Witz ist, weil ich damals 1987 ganz am Beginn meiner Karriere stand. Aber mein Manager meinte, wenn ich berühmt werden will, müsste ich am 1. April in New York sein. Das hieß, ich müsste meinen Urlaub abbrechen. Also Ehe oder Miles Davis. Ich habe mich für ihn entschieden. Die Ehe war ohnehin schon in keiner besonders guten Verfassung mehr.

Wenn Sie nicht auf der Bühne stehen, leben Sie auf Ihrer Farm in der Toskana. Haben Sie dort Flüchtlinge angestellt? Schließlich betonen Sie in Interviews immer wieder, dass man ihnen die Möglichkeit geben muss, Teil der Gesellschaft zu werden. Zucchero: Nein, ich habe insgesamt sechs Farmer angestellt. Keiner von ihnen war ein Flüchtling.

Mittlerweile sind Sie 61 Jahre alt. Kein Wunder, dass sich Ihr aktuelles Album „Black Cat“ teils mit dem „Herbst des Lebens“ befasst. Haben Sie schon Pläne, sich zur Ruhe zu setzen? Zucchero: Nein. Nein, nicht im Geringsten. Noch nicht …

Das Interview führte Judith Sam