Sie stellen Ihrer dieser Tage erschienenen Autobiographie „Das ganze schrecklich schöne Leben“ ein Zitat von Max Frisch voran: „Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.“ Wann haben Sie sich die Geschichte von Konstantin Wecker erfunden?

Konstantin Wecker: Aus dem Rückblick würde ich sagen, alle paar Jahre, immer wieder neu. Gewisse Fakten bleiben bestehen, keine Frage. Aber der Blick darauf hängt stark vom jeweiligen Bewusstseinsgrad ab. Als 20-Jähriger fiel mir nicht auf, dass ich ein eitler Gockel war. Wenn ich jetzt, 50 Jahre später, bestimmte Fotos sehe, bin ich mir selbst peinlich. Der Blick auf die eigene Geschichte, aber auch auf die von Weggefährten, verändert sich ständig.

Ihre Lieder und Texte sind häufig eine Reaktion auf unruhige Zeiten. Ihr aktuelles Album „Widerstand und Poesie“ beginnt mit „Den Parolen keine Chance“ ... Wecker: „Den Parolen keine Chance“ ist eher eine Ausnahme. Ich hab’ es ganz rational als Reaktion auf etwas geschrieben. Normalerweise passiert beim Schreiben etwas anderes: Es schreibt in mir – und ich bin oft sehr überrascht von dem, was da dann kommt. Deshalb sage ich in „Den Parolen ...“ auch ganz offen, dass es wohlklingendere Lieder gibt als dieses, aber „hin und wieder ist ein Aufschrei angebracht“. Dieses Lied ist ein Aufschrei. Wir leben in einer Zeit, in der Künstler nicht unbedingt politisch sein müssen, aber erwarten, dass jeder, der eine Bühne betritt, Stellung beziehen soll gegen die drohende Faschistisierung Europas. Ich habe gerade einen Leserbrief in einer Tageszeitung gelesen. Ein Leser wendet sich darin an die deutsche Verteidigungsministerin Von der Leyen. Sie solle aufhören, in Afghanistan Afghanen verteidigen und die Grenzen unserer Länder vor dem Gesocks schützen, das aus Afghanistan desertiert – um hier Frauen zu vergewaltigen. Das macht einmal mehr schmerzhaft deutlich, was alles versäumt wurde.

Inwiefern versäumt? Wecker: Es wurde vor Jahren versäumt, einen großen Teil der Gesellschaft anders aufzufangen. Das sind Menschen, die vom Finanzkapitalismus völlig in die Verunsicherung getrieben wurden. Es beginnt schon in der Sprache, beim Wort „Leiharbeit“ zum Beispiel. Wie soll es eine Solidarisierung unter Leiharbeitern geben? Da ist der Nächste dein Feind, der dir den Job wegnehmen kann. Es ist viel schiefgelaufen. Vor allem die Linke hat es versäumt, Alternativen zu entwickeln. Die europäische Sozialdemokratie hat versagt.

Von dieser Verunsicherung profitieren populistische Parteien, die die Hoffnungen auf eine „Revolution von rechts“ schüren. Wecker: Da bin ich stur: Revolution kommt immer von links. Von rechts kommt der Putsch. Da geht es nicht um Widerstand, sondern darum, an die Macht zu kommen. Sebastian Kurz hat ja gerade vorgemacht, wie man innerhalb einer Partei putscht. Wirklicher Widerstand ist Frucht einer humanistischen Gesinnung, ein Produkt aufgeklärten Denkens. In der Logik des Neoliberalismus bedeutet Widerstand nicht Widerstand gegen den Neoliberalismus, sondern gegen demokratische Errungenschaften. Da muss echter Protest ansetzen. Nicht bei den Geflüchteten, denen wir helfen müssen, sondern dort, wo das Elend wirklich ist. 99 Prozent der Menschheit sind dabei zu verarmen, um ein Prozent der Menschheit zu bedienen. Das ist auch das Problem Europas: Es gibt ein Europa der Konzerne und des Marktes. Was wir brauchen, ist ein Europa der Kulturen und des Geistes.

In Deutschland wurde zuletzt erneut über eine „deutsche Leitkultur“ diskutiert. Wecker: Der Gedanke einer Leitkultur ist nichts anderes als ein latentes Schüren von Ausländerfeindlichkeit in der Hoffnung auf Wählerstimmern. Was soll eine Leitkultur sein? Wenn man mich als Musiker fragt, ich hab’ mit Afghanen gespielt, mit Irakern, ich liebe Puccini. Mozart und Puccini sind meine persönliche Leitkultur, aber keine deutsche Leitkultur. Alles, was ich heute musikalisch und im Leben darstelle, verdanke ich solchen Einflüssen. Wohin soll uns eine deutsche Leitkultur denn leiten? Was soll da vermittelt werden? Ein bisschen Helene Fischer und Gabalier, Bach wird zur Leitkultur vergewaltigt und Nietzsche wieder ausgepackt, aber nur die nicht so schönen Momente. Das haben wir doch alles überwunden. Und wir sollten nie vergessen, wohin uns dieses Denken geführt hat. Eine der größten Hinterfotzigkeiten rechter Parteien wie AfD oder FPÖ ist der Versuch, diese Erinnerungskultur in Frage zu stellen. Wir dürfen nie vergessen, was menschenmöglich ist.

Sie werden heute 70. Macht Ihnen das Älterwerden Angst? Wecker: Angst macht mir, dass neue Feindbilder geschürt werden – und die Möglichkeit eines Weltkriegs derzeit größer zu sein scheint als lange nicht. Diese unsägliche Dummheit und Gier macht mir Sorgen. Aber ich bin jetzt ein älterer Herr. Ein Senior. Ein Problem hatte ich damit, 50 zu werden. Ich musste lernen, dass das Alter auf der Bühne keine große Rolle spielt. Ich war mit Charlie Mariano auf Tournee. Der war damals 20 Jahre älter als ich. Aber auf der Bühne waren wir gleich alt. Das ist die eine Seite. Die andere: Es gibt durchaus Vorteile des Alters. Auch wenn sie kaum gesehen werden. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Alten eigentlich nicht brauchen kann. Alte Menschen sind etwas starrköpfiger in ihrem Konsumverhalten. Sie lassen sich nicht jeden Blödsinn aufschwatzen. Diesen forcierten Jugendwahn halte ich für eine große Dummheit: Gerade die Alten hätten uns aufgrund ihrer Erfahrung einiges zu erzählen, wenn wir sie denn ließen. Man wird zwar gebrechlicher, es zwickt und zwackt, aber dafür lernt man mit den Jahren, lernt im Hier und Jetzt zu leben.

Vor Jahren haben Sie sich als „Herdplattenanfasser“ beschrieben. Sind Sie inzwischen klüger geworden? Wecker: Es mag eine Typfrage sein, aber ich musste alles ausprobieren, selbst erfahren. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und das hat mir einiges eingebrockt.

Das heißt, es gibt Entscheidungen, die Sie bereuen? Wecker: Ich bereue nicht, dass ich vieles ausprobiert habe, auch was Drogen betrifft. Aber ich weiß, dass ich mir so manchen Aufguss hätte sparen können, bei dem es nur darum ging, das Gefühl des ersten Mals wieder einzufangen. Ich war süchtig – und habe gelernt, dass viele gern mit dem Finger auf Süchtige zeigen. Auch, um davon abzulenken, dass sie selbst süchtig sind. Wir sind eine Suchtgesellschaft, süchtig nach Konsum, nach Einkaufen. Manche kriegen ja schon einen kalten Zug, wenn sie die falsche Hose anhaben.

Haben Sie Ihre Drogenerfahrungen künstlerisch vorangetrieben? Wecker: Meine Neugier hat mich immer angetrieben. Sie tut es bis heute. Für meine kreative Arbeit ist allerdings Ruhe noch wichtiger. Und die habe ich wohl selbst in unruhigsten Zeiten gehabt. Ruhe ist das Wichtigste. Ohne sie fällt mir nichts zu und auch nichts ein.

Das Gespräch führte Joachim Leitner