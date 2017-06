Von Silvana Resch

Innsbruck – Er hat nicht nur das Fundament für den Rock ’n’ Roll und die Popmusik, wie wir sie heute kennen, gelegt. Chuck Berry war auch ein hervorragender Erzähler. Auf seinem posthum erschienen, neuen Album sticht unter den zehn neuen, großteils von ihm verfassten Songs – die ersten und letzten nach 38-jähriger Pause – das Stück „Dutchman“ heraus. Ein Talking Blues, in dem Berry sein Leben in nur vier Minuten packt. Mit dem schlicht „Chuck“ betitelten Werk ist drei Monate nach Berrys Tod sein musikalisches Vermächtnis erschienen, zu seinem 90. Geburtstag im Oktober vergangenen Jahres hatte die Musiklegende die Platte bereits angekündigt, fertiggestellt hat sie seine Familie. Berrys Kinder und Enkelkinder sind auch maßgeblich am neuen Album beteiligt. Für und mit seiner Tochter Ingrid singt der Pop-Pionier das wehmütige, zärtliche „Darlin’“, Sohn Charles Berry jr. spielt im Opener „Wonderful Woman“ eine der drei Gitarren, die Führung hat der Altmeister selbst.

Gewidmet hat Chuck Berry das Album seiner Frau Themetta, im Laufe von 68 Ehejahren hatte er ihr so einiges zugemutet. Im neuen Stück „Lady B. Goode“ spinnt er die Geschichte von „Johnny B. Goode“ weiter – diesmal aus weiblicher Perspektive. Der 50er-Jahre-Hit wurde übrigens auch auf die „Voyager Golden Record“ gepresst, das bahnbrechende musikalische Gebräu aus Country und R’n’B soll etwaigen Außerirdischen einen Eindruck von unserer Zivilisation vermitteln. Der eröffnende Gitarrenriff, den Berry auch in der neuen Single „Big Boys“ zitiert, gehört längst zum ABC des Rock ’n’ Roll.

In „Johnny B. Goode“ geht es um einen armen Jungen vom Lande, der das Zeug zum großen Gitarristen hat. Den autobiografischen Song hatte Berry einst vorsorglich textlich geändert: Aus dem „Colored Boy“ wurde ein „Country Boy“. Denn obwohl der Sänger und Gitarrist mit seinen Songs über Autos, Mädchen und Rock ’n’ Roll den Soundtrack zu der in den 50er-Jahren neu entstandenen Teenagerkultur schrieb, der Rassismus in den USA machte auch ihm das Leben schwer. Ob seine Songs auch Hits geworden wären, wenn ein Großteil der Radio-Hörerschaft den Sänger mit dem Akzent aus dem Mittleren Westen nicht für einen Weißen gehalten hätte, ist fraglich. Fest steht, dass Elvis zum „King of Rock“ gekrönt wurde, obwohl er Chuck Berry musikalisch nicht das Wasser reichen konnte.

Mit den Beatles und den Rolling Stones, die das Erbe des Pop-Pioniers angetreten hatten, fanden die Teenager in den 60er-Jahren ihre neuen Idole. Berry, der sich aus der Musikindustrie weitgehend zurückzog, verlegte sich auf Live-Auftritte. Mit den über mehrere Jahrzehnte entstandenen Songs auf „Chuck“ nimmt er noch einmal mit auf Zeitreise. Zurück in eine Ära, als er Musikgeschichte geschrieben hat.