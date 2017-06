Welches der Bilder von Österreich in Ihrem Kopf mussten Sie korrigieren, als Sie hier vor fünf Jahren als Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung begonnen haben? Cathrin Kahlweit: Ich musste eigentlich nichts korrigieren, weil mir Österreich doch vertraut war. Mit 15 Jahren war ich mit einer Freundin zu Besuch bei ihrer Großmutter in Wien. Damals war ich das erste Mal im Burgtheater, sie spielten Don Carlos mit Klaus-Jürgen Wussow. Das war gewissermaßen meine Theater-Initiation. Von da an habe ich mich zum Wien-Fan entwickelt. Ich erlebte die Stadt immerzu als unkompliziert, lebenswert und lässig. Eine Stadt, in der ich mit meiner inneren Geschwindigkeit und Hektik sehr gut zurande kam. Wien hat mir immer gutgetan.

Wie schaut es mit dem politischen Bild von Österreich aus? Es gibt zwei Begriffe in der politischen Kultur Deutschlands, die hierzulande unbekannt sind: „Diskussion hart an der Kante“ und „Verfassungspatriotismus“. Kahlweit: Und der dritte Begriff lautet „Rücktrittskultur“. Alle drei Begriffe fehlen nicht nur, sie gehen diesem Land auch dramatisch ab. Ein Korrespondent leidet prinzipiell an der Krankheit, dass man etwas wichtig findet, was in der Redaktion zu Hause keinen juckt. Doch glücklicherweise wurde Österreich in meiner Korrespondentenzeit immer spannender, sodass ich über Österreich viel berichten konnte. Gleichzeitig musste ich zur Kenntnis nehmen, dass es in diesem Land keine offene Diskussionskultur gibt. Das Ertragen von Kritik ist sehr schwach ausgeprägt. Die meisten Politiker, über die ich geschrieben habe, waren offensiv beleidigt. Das passt so überhaupt nicht zum herrschenden politischen Betrieb hierzulande. Da müsste die Kritikfähigkeit doch stärker ausgeprägt sein. Zudem betreiben Rot und Schwarz seit Jahrzehnten einen Klientelismus, aus dem die Parteien nicht heraustreten wollen und können.

Der Klientelismus wurde seit Jahrzehnten durch Sozialpartnerschaft und große Koalition doppelt abgesichert. Kahlweit: Das wirkt wie zwei Lagen Plumeaus im Hochsommer. Darunter kann es sehr stickig werden.

Trotz alledem: Österreich befindet sich in einem Wahlkampf, an dessen Ende dieses System überwunden werden könnte. Kahlweit: Da habe ich so meine Zweifel. Ich halte es für „denkmöglich“, wie man in Österreich sagt, dass es nach dem 15. Oktober wieder eine große Koalition gibt. Selbst wenn es Schwarz-Blau gäbe, würde vieles so weitergehen wie bisher, nur verschärft. Sollte es Rot-Blau geben, kann es ein Mehr an Sozialstaatspolitik geben. Ich bezweifle, dass es das ist, was das Land vor allem benötigt. Was Österreich braucht, sind Aufbrüche und ein frischer Wind. Die Option links der Mitte sehe ich derzeit nicht, obwohl NEOS und Grüne vom Tabubruch der SPÖ in Richtung FPÖ profitieren werden.

Eine Dreier-Koalition ist also „denkunmöglich“. Kahlweit: „Denkunmöglich“ ist nichts. Aber die drei großen Parteien rücken immer weiter nach rechts. Niemand sagt hier: „Die Flüchtlingspolitik war im Kern richtig, weil sie menschlich in Ordnung war. Jetzt aber müssen wir darüber reden, wie wir sie einhegen.“ Stattdessen sagt man: „Die Flüchtlingspolitik war im Kern falsch – und deshalb muss sie jetzt grundlegend korrigiert werden.“

Österreichs Politik hat mit Sebastian Kurz einen neuen Shootingstar, der selbst in Deutschland von einer Talkshow zur anderen gereicht wird. Was hat Kurz, was kann Kurz? Kahlweit: Auch in Deutschland verlaufen die Fronten in der Flüchtlingspolitik ähnlich wie in Österreich. Kurz vertritt eine harte Linie, tut das aber mit Charme und Höflichkeit. Außerdem ist er ein Showtalent. Ich bin gespannt darauf, wie er reagiert, wenn er im Wahlkampf massiv angegriffen wird. Ich glaube, Kurz kann schlecht mit Kritik umgehen. Es würde mich nicht wundern, wenn sich Kurz in einer Art Wagenburg einrichten würde. Wenn er allerdings souverän auf Kritik reagiert und sich mehr als realer Mensch und weniger als gut gecastete Kunstfigur präsentiert, dann könnte es am Wahlsonntag einen Durchmarsch der ÖVP geben.

Tut es einer Vollblutjournalistin nicht sehr weh, knapp vier Monate vor der Nationalratswahl die Zelte abzubrechen? Kahlweit: Es ist schrecklich. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass es in London langweilig wird. Ganz im Gegenteil. Aber die Situation jetzt erinnert mich schon an die Unvollendete von Schubert.

Was werden Sie an Österreich vermissen? Kahlweit: Ich glaube, ich vermisse alles, was ich in all den Jahren selbstverschuldet nicht zustande gebracht habe. Ich habe kein Wochenende in den südsteirischen Weinbergen verbracht. Ich war in den fünf Jahren zwar oft im Theater, aber nie in der Staatsoper. Unverzeihlich! Ich konnte nicht die Ruhe des Waldviertels genießen. Politisch gesprochen wird mir die Niederschwelligkeit abgehen. Wenn du hier ins Kanzleramt gehst, dann winkst du einmal dem Polizisten zu, zeigst deinen Personalausweis her – und das war es dann. So etwas gibt es in Deutschland nicht – und in Großbritannien sowieso nicht. Mein Nachfolger für Österreich war bislang Korrespondent in Israel. Mit den dort herrschenden Sicherheitsvorkehrungen wird er in Österreich einen regelrecht positiven Schock erleben. Ich habe Österreich immerzu als offenes Land wahrgenommen. Ich glaube, die menschliche Ebene hierzulande wird mir abgehen.

Das Gespräch führte Michael Sprenger