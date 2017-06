Klassik am Berg

30. Juni, Seegrube Innsbruck

Stil: Klassik

Eintritt: kostenlos (Gondelfahrt nicht inkl.)

Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti hat sich für den heurigen Sommer etwas ganz besonders einfallen lassen. "Klassik am Berg" am 30. Juni ab 20 Uhr findet hoch über Innsbruck auf der Seegrube statt. Auf dem Programm stehen Werke, die zu der hochalpinen Spielstätte besser kaum passen könnten: das Tirol-Concerto von Philip Glass und die Soirée Tyrolienne von Werner Pirchner. Daneben werden kurze Stücke und einzelne Sätze weiterer Meisterwerke geben. Gespielt wird auf einer eigens aufgestellten, temporären Bühne vor der majestätischen Kulisse der Berggipfel.

Bonanza Open Air

1. Juli, Freizeitzentrum Rossau Innsbruck

Stil: Elektro

Eintritt: 30 Euro

Auch heuer haben die Bonanza-Macher und viele Künstler wieder gehämmert, geschraubt und so das Gelände beim Freizeitzentrum Rossau in eine magische Spielwiese mit Bühnen, Ständen und Kunstinstallationen verwandelt. Im Vorjahr kamen 5000 "Freiluftfetischisten", wie die Organisatoren die Festivalbesucher liebevoll nennen, zur großen Elektro-Sause unweit des Baggersees. Bei der heurigen fünften Ausgabe wird ein ähnlicher Ansturm erwartet. Zu hören gibt es von Mittag bis spät Abends Elektronik-Acts aus Deutschland, Belgien, Ecuador und Mexiko. Nach Mitternacht wird in ausgewählten Locations der Stadt weitergefeiert.

23. Innsbrucker Promenadenkonzerte

3.-30.7., Hofburg Innenhof Innsbruck

Stil: Blasmusik, traditionell und modern

Eintritt: freiwillige Spenden

Möglichst viele Bereiche der Bläsermusik abzudecken, diesen Anspruch will Alois Schöpf, künstlerischer Leiter der Promenadenkonzerte auch heuer wieder erfüllen. Die „klassische" österreichische Blasmusik bleibt dabei aber nicht auf der Strecke. So stammen von 33 Konzertbeiträgen immerhin sieben von heimischen Traditionskapellen. Der BrassBand- sowie der Jazz- und Swing-Sektor kommen aber ebenfalls nicht zu kurz.

Nordkette Wetterleuchten

15./16. Juli, Seegrube Innsbruck

Stil: Elektro, Hip-Hop

Eintritt: 29 Euro inkl. Berg und Talfahrt

Mitte Juli steigt die bereits 15. Auflage des höchstgelegenen Musikfestivals Europas. Das Nordkette Wetterleuchten Festival auf 2000 Metern Höhe vereint (vorwiegend) elektronische Musik, Lagerfeuerromantik und ein traumhaftes Alpenpanorama. Dutzende Zelte werden wieder die Seegrube säumen. Für Festivalgänger und Veranstalter bleibt wie immer zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Achtung! Sobald die Wettervorhersage da ist, geht der Ansturm auf die 1100 Festivaltickets erst so richtig los ­- oder eben nicht, wenn´s wettertechnisch ungemütlich werden soll. In jedem Fall gilt: Warme Kleidung nicht vergessen!

New Orleans Festival

20.-23. Juli, Landhausplatz Innsbruck

Stil: Blues, Funk, Jazz

Eintritt: kostenlos

Zum 19. Mal geht das beliebte New-Orleans-Festival über die Bühne, bei dem sich in gewohnter Manier Südtstaaten-Künstler und heimische Acts die Klinke und die Mikrophone in die Hand drücken. Stargast des heurigen Festivals ist die New-Orleans-Legende Les Getrex, Gitarrist, Sänger und Songwriter, der 12 Jahre lang als Bandleader mit Fats Domino um die Welt getourt ist. Die Kerntage von 20.-23. Juli finden heuer wieder am Landhausplatz statt. Zudem gibt es andere Schauplätze wie die Innenstadt (Marching-Band von Do, 20.7., bis Sa, 22.7.), den Dom (Gospelmesse am So, 23.7.), den Patscherkofel ('Der Hausberg hat den Blues' am So, 16.7.), und den Congress Igls ('Farewell-Party' am So, 23.7.).

Eastrock Festival

21-23. Juli, Pfister Lienz

Stil: Hip-Hop, Reggae, Dancehall

Festivalpass: 50 Euro

Reggaetime in Osttirol: Die bereits achte Auflage des dreitägigen Eastrock Festivals geht in der Pfister in Lienz über die Bühne. Headliner sind heuer Bonez MC & Raf Camora, Irie Revoltes, Hans Söllner und Iriepathie.

Hill Vibes Reggae

27.-29. Juli, Sportzentrum Telfs

Stil: Reggae, Dancehall

Festivalpass: 45 Euro VVK / 55 Euro AK

Österreichs größtes Reggae-Festival steigt am letzten Juli-Wochenende in Telfs. Das Gelände am Sportzentrum wird zur fünften Ausgabe des "Hill Vibes" in ein großes Partyareal samt Campingplatz verwandelt. Zahlreiche internationale Szenegrößen sind mit von der Partie, darunter Anthony B, Michael Rose, Etana, Turbulence und die Tiroler Rebel Musig. Neben einem Bazar und vielen Essensständen gibt es als zusätzliche Attraktionen eine Kletterwand, Minigolf und mehrere Workshops.

Wiesenrock

11./12. August, Hauptschulhof Wattens

Stil: Rock, Pop, Alternative

Festivalpass: 50 Euro VVK

Die zehnte Auflage des mittlerweile wohl bekanntesten Rock- und Popfestivals in Tirol geht am zweiten Augustwochenende auf dem Hauptschulhof Wattens über die Bühne. Was 2007 als kleines Abrissfest begann, kann sich bereits seit Jahren als nachhaltiges Musik-, Kunst- und Kulturfestival bezeichnen. Mit der Band Mother's Cake ist die angesagteste Tiroler Rockband am Freitag ebenso mit von der Partie, wie der schwarzhumorige Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens. Garish und Lola Marsh sind die Headliner am Samstag.

Musikalisch bietet im Sommer auch das Innsbrucker Treibhaus so manchen Leckerbissen. Bei der abwechslungsreichen Veranstaltungsreihe "Fern&Heimweh" spielen ab Juli bis Anfang September zahlreiche internationale Bands. (siha, TT.com)