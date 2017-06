In Ihren Büchern beschäftigten Sie sich zuletzt mit ziemlich profanen Orten wie Supermärkten, Krankenhäusern und – ganz aktuell – Hotelzimmern. Was interessiert Sie daran? David Wagner: Es sind Räume, in denen man sich, mitunter notgedrungen, viel aufhält, alltägliche Räume, unpoetische Räume. Eines meiner Anliegen ist es sicher, diese Räume zu poetisieren. Und dadurch die Rolle zu hinterfragen, die sie im Alltag spielen. Nehmen wir den Supermarkt: Als ich Vater wurde, wurde ich auch zum regelmäßigen Supermarktbesucher. Supermärkte sind seltsame Räume: Durch die zahllosen Waren wirken sie beinahe überreal, trotzdem oder vielleicht auch deswegen benimmt man sich in ihnen wie in Trance. Man nimmt sie kaum wahr. Dabei gibt es so viel zu entdecken. Solche Zustände finde ich spannend.

In „Ein Zimmer im Hotel“ beschreiben Sie 111 Hotelzimmer, in die es Sie in den vergangenen Jahren verschlagen hat. Gab es für die Beschäftigung damit einen konkreten Auslöser? Wagner: Seit 2013 bin ich sehr viel unterwegs – und die Hotelzimmer waren oft das Einzige, was ich von bestimmten Orten wirklich gesehen habe. Ich hatte zunächst nicht vor, ein Buch aus meinen Beobachtungen zu machen. Das ist bei mir meistens so: Ich trage Sachen zusammen, die mir auffallen, fülle sie gewissermaßen in große Töpfe und verrühre sie dann zu Büchern. Ich habe also einfach Dinge notiert, die mir in den Zimmern aufgefallen sind, seltsame Details, wunderliche Dekors, offensichtliche Moden und die Überbleibsel der Moden von gestern. Hotelzimmer verraten viel über die Gegenwart: Worauf wird Wert gelegt? Womit will man Eindruck schinden? Und was sagt uns das?

Den Räumen, denen sie sich widmen, ist gemein, dass man sie zumeist nur beachtet, wenn etwas nicht funktioniert. Ist das Bett zu hart, wird das Hotelzimmer zum Thema. Wagner: Ja. Es geht darum, dass man auch dem Beiläufigen Beachtung schenkt. Gerade da muss man ganz genau hinschauen. Wenn man das tut, gibt es viel Eigentümliches, Rätselhaftes, viel Erzählenswertes zu entdecken.

Als Writer in Residence an der Universität Innsbruck boten Sie eine Lehrveranstaltung zum Thema „Promenadologie“. Ein schönes Wort. Aber was bedeutet es? Wagner: Die englische Bezeichnung dafür ist noch schöner: „Strollology“. Es bedeutet im Grunde nichts anderes als „Spaziergangswissenschaft“, wobei ich es weniger als Wissenschaft, sondern als künstlerische Methode verstehe. Es geht darum, dass man sich Orte ganz bewusst „ergeht“. Auch, indem man mit bestimmten Gewohnheiten bricht. Ich bin seit knapp vier Wochen in Innsbruck, an einem Ort also, der für mich bis dahin unbeschrieben war. Und bereits nach kurzer Zeit gab es sehr eingegangene Wege, die ich einschlug, ohne groß darüber nachzudenken. Der Promenadologe nützt die Stadt als Spielfläche, versucht, auch dem Gewöhnlichen neue Erkenntnisse abzugewinnen.

In Ihrem mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichneten Buch „Leben“ verarbeiten Sie Ihre eigene Krankengeschichte. Aufgrund einer Autoimmunhepatitis waren Sie auf eine Lebertransplantation angewiesen. Warum haben Sie diese Geschichte öffentlich gemacht? Wagner: Nachdem ich das erste sehr kritische Jahr nach der Operation überstanden hatte, gab es den Wunsch, mir selbst zu erzählen, was da eigentlich passiert ist. Ich wollte dem Wunder, dass ich noch da war, nachgehen. Und dem Umstand, dass mir ein Toter durch seine Organspende das Leben gerettet hat. Diesen Dankbarkeitsimpuls gibt es in solchen Fällen häufig. Es werden viele ungewöhnliche Überlebensgeschichten geschrieben – mir stand als Schriftsteller quasi von Berufs wegen das dafür nötige Instrumentarium zur Verfügung.

Trotzdem: Ein Krankheitsbericht ist etwas sehr Intimes, das man vielleicht nicht veröffentlichen möchte. Wagner: Das ist mein literarischer Trick: „Leben“ ist nicht haargenau meine Geschichte. Der Ich-Erzähler ist eine Figur, seine Geschichte eine Erzählung. Anders hätte ich das Buch nicht schreiben können.

Dann ist „Leben“, auch wenn es nicht draufsteht, ein Roman? Wagner: Es ist Literatur. Diese Etikettierungen sind hinfällig. Es ist unerheblich, wer in „Leben“ „ich“ sagt.

Ich wage die These, dass es zum Erfolg des Buches beigetragen hat, dass die Geschichte, die darin erzählt wird, außerliterarisch beglaubigt ist. Wagner: Ohne die Erfahrungen, die ich gemacht habe, gäbe es das Buch nicht. Das ist klar. Ich hätte mir die Geschichte weder ausdenken können noch wollen.

Wird auch Ihr Aufenthalt in Innsbruck zu Literatur? Wagner: Ja, natürlich. Aber ich weiß noch nicht wie und wann. Ohne es geplant zu haben habe ich hier begonnen, Texte zu bearbeiten, die ich vor gut 15 Jahren während eines längeren Aufenthalts in Bukarest geschrieben habe. Es kann also gut sein, dass irgendwann viel Innsbruck in einem Bukarest-Buch stecken wird.

Das Gespräch führte Joachim Leitner