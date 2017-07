Salzburg – Er ist das Herzstück und die Cashcow der Salzburger Festspiele – und wird heuer erstmals aus einer zeitgenössischen Perspektive erzählt. Regie beim ausverkauften „Jedermann“, der von Tobias Moretti verkörpert wird, führt Michael Sturminger, der nur wenige Wochen Zeit hatte, um das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ ins Jetzt zu holen. Erst im April wurde der Wiener Theater-, Film- und Opernregisseur zum Nachfolger von Julian Crouch und Brian Mertes bestimmt, die Hugo von Hofmannsthals Traditionsstück 2013 neu aufgestellt hatten. Die geplante Weiterentwicklung ihres Konzepts scheiterte aber letztlich. Mit der TT spricht Sturminger über die „absurd“ kurze Inszenierungszeit, sein fruchtbares Zusammenraufen mit Tobias Moretti und die Magie des Domplatzes.

Im April wurde bekannt, dass Sie den „Jedermann“ inszenieren werden, der am 21. Juli Premiere hat. Das ist nicht gerade viel Zeit, um das Herzstück der Salzburger Festspiele neu aufzustellen ... Michael Sturminger: Ja, das ist sogar absurd kurz. (lacht) Und ich hab’ mir im ersten Moment auch gedacht: Na seavas, was machst du jetzt? Aber mir war dann schnell klar, dass das ein Augenblick im Leben ist, der sich nicht wiederholen wird – und bei dem ich zugreifen muss.

Haben Sie sofort zugesagt? Sturminger: Nicht sofort. Ich bin ja auch noch Intendant bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf, wo ich heuer „Minna von Barnhelm“ (Premiere war am 28. Juni, Anm.) inszenieren hätte sollen. Erst als geregelt war, dass das Stück in gute Regie-Hände kommt, hab’ ich in Salzburg zugesagt.

Hatten Sie schon vor der Anfrage eine Inszenierungs-Idee für den „Jedermann“ auf dem gedanklichen Reißbrett? Sturminger: Nein! Aber ich habe mich mit Hugo von Hofmannsthal beschäftigt, weil ich die Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ inszeniert habe, für die er das Libretto geschrieben hat. Um die Bedeutung des „Jedermann“ wusste ich immer und als ich mich dann dafür entschieden habe, war auch klar, dass ich mich voll und schnell darauf einlassen werde. Aber noch bevor ich zugesagt habe, hab’ ich mit Tobias (Moretti, Anm.) einen Tag in seinem Haus in Tirol verbracht, um unsere Vorstellungen über das Stück auszutauschen. So ein Projekt funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen.

Erstmals seit der Salzburger Premiere von 1920 wollen Sie den „Jedermann“ in die Gegenwart holen und ihn aus der Sicht unserer Zeit erzählen. Warum gehört der „Jedermann“ ins Jetzt? Sturminger: Ich will gar nicht sagen, was sich gehört. Am Theater gibt es ja glücklicherweise eine Fülle von Wahrheiten. Mir geht es in erster Linie um die Wahrhaftigkeit – und die kann man in den verschiedensten Zugängen finden. Rückblickend betrachtet hat es ja viele großartige, historisierende „Jedermann“-Inszenierungen gegeben. Ich wiederum hab’ bei einem Großteil meiner Theaterarbeiten, die ich mit meinen Ausstattungspartnern Renate Martin und Andreas Donhauser umgesetzt habe, einen zeitgenössischen Zugang gesucht. Dass wir jetzt die Ersten sind, die einen solchen Zugang für den „Jedermann“ wählen, find’ ich interessant.

Wird der zeitgenössische Zugang auch Hofmannsthals Sprache anzumerken sein? Sturminger: Es gibt Momente, in denen wir variieren oder extemporieren werden, aber es bleibt der „Jedermann“ von Hofmannsthal. Daran wollen wir gar nicht rütteln.

Inwieweit hat sich Tobias Moretti in die Inszenierung einbringen können? Sturminger: Er bringt sich stark ein, weil er ja schon seit langer Zeit viele Überlegungen zu dem Stoff mit sich herumträgt. Manchmal sind wir dann auch sofort einer Meinung und manchmal raufen wir uns zusammen.

Müssen Sie ihn manchmal auch daran erinnern, dass Sie der Regisseur sind?

Sturminger: Nein, das ist nicht notwendig. Er ist sehr respektvoll, kämpft aber auch für das, was er gut findet. Und das finde wiederum ich gut. Ich arbeite gern mit starken Charakteren zusammen, nicht umsonst hab’ ich ja auch drei Produktionen mit John Malkovich gemacht, der genau weiß, was er will. Ich würde nie einem Schauspieler eine Lösung aufdrängen wollen, von der er nicht überzeugt ist.

Um den „Jedermann“ wird seit jeher ein Mords-Tamtam gemacht. Warum ist das Stück so heilig? Sturminger: Der Domplatz, dieser unfassbar magische Ort, trägt sicher seinen Teil dazu bei. Und natürlich spielt auch die lange Tradition mit: Das Stück ist in die Biografien vieler österreichischer Theatergänger eingebrannt. Manche haben es schon als Kind gesehen, man kennt unglaublich viele Geschichten und erinnert sich an großartige Schauspieler, die Teil des Stücks waren. Davor hab’ ich großen Respekt – und ich hoffe und wünsche, dass Leute, die schon andere Inszenierungen geliebt haben, auch die unsere lieben werden.

Lastet da nicht ein besonderer Druck auf Ihnen? Zuletzt hat ja auch Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler betont, dass der „Jedermann“ unbedingt gut sein muss.

Sturminger: Selbstverständlich muss er gut sein – müsste er das nicht, hätte ich die Regie gar nicht übernehmen wollen. Dass die Festspiel-Leitung den „Jedermann“ so wichtig nimmt, finde ich positiv, denn dadurch bekommt man viel Unterstützung. Mit unserer Inszenierungs-Idee mussten sie sehr mutig sein, was sie auch waren. Das finde ich großartig. Schließlich ist der „Jedermann“ auch das Herzstück der Festspiele, das die größte Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht.

Wie wichtig ist Ihnen Teamplaying? Sturminger: Sehr wichtig. Theater ist eine Kunst, bei der viele Menschen miteinander etwas schaffen können. Wenn man alles allein bestimmen will, dann sollte man lieber ein Buch schreiben oder ein Bild malen. Ich halte wenig von Regisseuren, die fertige Konzepte haben und nicht auf die Menschen eingehen, die diese Konzepte dann ausführen sollen. Das ist eine Verschwendung von Talenten.

Dem „Jedermann“ wird oft seine moralinsaure Botschaft vorgeworfen. Wer in der Stunde seines Todes seine Sünden bereut, dem bleibt dann doch die Höllenfahrt erspart ...

Sturminger: Ob ihm die Höllenfahrt erspart wird, wissen wir ja gar nicht. Ich glaube ja nicht an eine Hölle. Was ich aber glaube, ist, dass man das Stück ernst nehmen muss. Hier wird ein Mensch gezeigt, der auf sein Leben schaut und sich fragt, ob die Werte, nach denen er gelebt hat, die richtigen waren. Und diese Frage ist für alle gültig. Da geht’s gar nicht so sehr um Moral, sondern ums Menschsein.

2020 feiert der „Jedermann“ in Salzburg sein 100-Jahr-Jubiläum. Mit Ihrer Inszenierung?

Sturminger: Das ist nicht meine Entscheidung – deshalb befasse ich mich damit auch nicht.

Das Gespräch führte Christiane Fasching