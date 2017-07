Innsbruck — Martin Grubinger, einer der weltbesten Perkussionisten der klassischen Musik, wird heuer zum zweiten Mal bei „Klassik am Dom" am 16. Juli in Linz mit seinem Percussive Planet Ensemble ein Heimspiel geben — und dieses Mal soll das ganze Land mittrommeln. ORF III überträgt das Konzert im Anschluss an das „Künstlerporträt Martin Grubinger" (19.15 Uhr) als interaktives TV-Format live ab 21.10 Uhr, die Aufzeichnung wird am 15. August in ORF 2 (21.20 Uhr) zu sehen sein.

Sie sind unter anderem auch Moderator beim BR-Musikmagazin „KlickKlack". Die Vermittlung von Musik scheint Ihnen ein wichtiges Anliegen zu sein.

Martin Grubinger: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Musiker auf Augenhöhe mit unserem Publikum kommunizieren. Wir sollten wegkommen von diesem: „Wir spielen jetzt diese hochintellektuelle klassische Musik und Sie schätzen das bitte jetzt und stellen keine Fragen. Husten ist nicht erlaubt, applaudieren zwischen den Sätzen auch nicht und wir ziehen uns alle schön an." Diese Konventionen finde ich nicht so wahnsinnig prickelnd. Wir wollen dem Publikum vermitteln, was wir toll finden, der Funke soll überspringen.

Das TV-Format zu „Klassik am Dom" verspricht einen Crashkurs in Sachen Taktgefühl. Grubinger: Die Intention ist, dass auch zuhause diese besondere Stimmung entsteht. Die Leute sollen interaktiv mitmachen und die Sachen nachspielen können. Nicht mit dem Schlagzeug, sondern mit Gabel oder Messer, dem Suppentopf oder der Spaghettipackung. Dafür haben wir mit Prominenten aus Oberösterreich, darunter Franz Welser-Möst, Gerlinde Kaltenbrunner oder Andi Goldberger gedreht. Vor den einzelnen Werken spielen sie in kurzen Beiträgen Rhythmen, die zu den einzelnen Stücken passen. Die Zuschauer sollen spüren können, was es bedeutet, Schlagzeug zu spielen. Und im besten Fall schicken sie uns ein Video, das wir bei diesem interaktiven Format einbauen können.

In Interviews werden Sie gerne auf Ihre sportlichen Höchstleistungen angesprochen und weniger auf die Musik. Stört Sie das?

Grubinger: Stören nicht, aber ich sage immer dazu, wie ich das sehe: Ich spiele ein ganzkörperliches Instrument. Es geht nicht darum, dass man sich als sportelnder Musiker bezeichnet, sondern es geht um das, was sich der Komponist wünscht: in den Dynamiken, in der Verwendung der Instrumente. Es geht darum, dass man in der Lage ist, das umzusetzen. Das ist oft in jeder Hinsicht sehr fordernd, musikalisch, technisch. Da muss man als Schlagzeuger eine gewisse Grundkonsistenz haben.

Es gibt Stücke, die nur Sie spielen können, heißt es. Ihr Tun hat den Nachwuchs auf den Plan gerufen. Spüren Sie mittlerweile Konkurrenzdruck?

Grubinger: Ich würde nicht Konkurrenz sagen. Ich schätze es sehr, dass unsere Bewegung, das Schlagzeug als Soloinstrument zu etablieren, breiter wird. Es ist ja ungemein wichtig für unser Repertoire und die gesamte Szene, dass das Publikum irgendwann auch — wie bei den Violin- oder Klavierkonzerten — die Möglichkeit hat, unterschiedliche Interpreten mit unterschiedlichen Herangehensweisen zu hören. Ich bin jetzt 34, es gibt junge Musiker, die Anfang 20 sind, die auch fantastisch spielen, die auch den Weg des Soloschlagzeugs gehen.

Wollen Sie sich nach wie vor mit 40 Jahren als Musiker zur Ruhe setzen?

Grubinger: Ja, ich habe Lust, in meinem Leben nochmal ganz was anderes zu machen.

Was denn?

Grubinger: Mein Traum wäre, Geschichte zu studieren, ob das geht, wird man sehen. Es ist auf jeden Fall mein Wunsch, nochmal die Schulbank zu drücken, weil ich abseits der Musik sehr viele Interessen habe.

Sie sind sozial engagiert, wie Ihre Frau, die Pianistin Ferzan Önder, die UNICEF-Botschafterin ist. Sie bekennen auch politisch Farbe.

Grubinger: Ich interessiere mich sehr stark für gesellschaftliche Zusammenhänge. Ich glaube auch, dass wir uns bei politischen Entscheidungen mit der Historie auseinandersetzen sollen. Um Fehler zu vermeiden, wenn es um Europa geht oder um den Kampf gegen Rassismus oder Antisemitismus. Auch die musikalische Bildung ist mir ein großes Anliegen. Gerade in einem Musikland wie Österreich ist das ein wertvoller Schatz, den wir jetzt ein bisschen dabei sind, zu verlieren. Ich glaube, dass Kunst ebenso wie Sport etwas ist, das einen ein Leben lang begleitet. Deswegen bin ich auch dagegen, dass wir Kunst und Sport immer ein bisschen gegeneinander ausspielen. Eines schließt das andere nicht aus.

Sie haben einen Fußballplatz mit Flutlichtanlage. Wären Sie gerne Fußballer geworden?

Grubinger: Das war auch immer ein Traum! Ich habe als Jugendlicher viel mit meinem Vater gespielt. Ich bin ein unglaublicher Fußballfan, es hat sich aber nicht ergeben. Nach den Proben in der Nacht schalte ich oft das Flutlicht an und wir kicken. Das ist herrlich.

Glauben Sie, kann Musik weltoffener machen?

Grubinger: Ich glaube fest daran, dass Musik uns verändert. Wenn die Kids zu meinem Vater (der ebenfalls Schlagzeuger ist und u. a. am Mozarteum in Salzburg lehrt, Anm.) in die Schule am Mondsee kommen, erleben sie Musik aus allen fünf Kontinenten. Trommler aus Burkina Faso, Chile oder Marokko. Wir müssen keine Worte wechseln, wir haben sofort eine gemeinsame Basis und das ist die Musik. Ich glaube, dass Leute, die sich mit Musik auseinandersetzen, grundsätzlich eine weltoffenere Einstellung haben. Eine positive Einstellung, weil die Musik Humanismus lebt. Wenn wir Musik hören, teilen wir alle die gleichen Emotionen. Das hat mit Sicherheit eine gesellschaftliche Auswirkung.

Sie haben einmal gesagt, dass Schlagzeuger die cooleren Musiker sind. Warum?

Grubinger: Das ist natürlich eine provokante Ansage, aber ich glaube schon, das Schlagzeuger relaxter sind. Weil wir nicht nur mit der westlichen klassischen Musik zu tun haben, sondern auch mit Weltmusik. Das bedeutet, dass man sehr schnell merkt, was man alles nicht kann. Wir Schlagzeuger können viel mehr nicht, als wir können. Da ist man rasch geerdet.

Das Gespräch führte Silvana Resch