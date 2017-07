Hall – Freilufttheater in Tirol sind ein Risiko – das vermaledeite Wetter hält sich nämlich an keine Regieanweisungen. Und so saß man bei der Premiere der Haller Gassenspiele, die sich mit Peter Turrinis Beaumarchais-Bearbeitung „Der tollste Tag“ im Gerichtshof der Salzstadt eingenistet haben, nach der Pause im strömenden Sommerregen. Doch der Guss ließ das von Alexander Sackl temporeich inszenierte Gassenspiel nicht ins Wasser fallen – kurzerhand zog der Tross nämlich in die Ausweichspielstätte ins Salzlager, wo das famose Verwirrspiel sein Ende fand. Happy ist das nicht. Denn Turrini verdreht die Rokoko-Schnörkel, die als Vorlage für die Mozart-Oper „Die Hochzeit des Figaro“ dienten, im Finale zu einem mörderischen Drama, das einen wohlig verstört zurücklässt. Schön, wenn ein Sommertheater nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Schlucken bringt.

Aber keine Angst: Gelacht werden kann viel im irren Intrigantenstadl des gleich großkotzigen wie geilen Grafen Almaviva (Markus Knauseder), der alles daran setzt, die honigsüße Zofe Susanne (Juliana Haider) vor der Hochzeit mit dem charismatischen Charmebolzen Figaro (Georg Mader) noch rasch zu deflorieren. Schürzenjäger-Hilfe leistet ihm sein garstiger Adlatus Bazillus (Jochen Hampl), aber auch die ältliche Marcelline (Christina Matuella) und der notorische Neidhammel Dr. Bartholo (Martin Moritz) – sie will Figaro ehelichen, er will ihn zerstören – greifen Almaviva unter die grapschenden Arme. Das Chaos komplett machen die ungeliebte Gräfin (Caroline Mercedes Hochfelner), die raffgierige Richterin Guzman (Brigitte Neumair) und der fleischeslustige Page Cherubin (Wolfgang Viertl), die auf der mit Styropor-Boxen verbauten Bühne (Berta Posch) von einer Verwirrung in die nächste stolpern.

Das Tolle an Sackls mit ergreifender und mitreißender Live-Musik ausstaffierten Inszenierung ist das leichtfüßige Zusammenspiel des durchwegs starken Ensembles, das Turrinis hintergründigen und mit einer Prise Frivolität gewürzten Text lebendig macht. Die rasanten Wortgefechte sitzen, die Gesangseinlagen sind unter freiem Himmel genauso stimmig wie unter Dach. Ein superber Abend, der kein Happy End braucht, um glücklich zu machen. (fach)