Von Miriam Hotter

Westendorf – Derzeit prüft das Bundesdenkmalamt die Unterschutzstellung des Obermanharthofes in Wes­tendorf, die Tiroler Tageszeitung berichtete. Bald soll Klarheit herrschen. „Die Entscheidung ist für den Frühherbst zu erwarten“, erklärt Franz Hauser, Leiter des Landeskonservatorates für Tirol.

Demnach sind kulturelle, historische und künstlerische Aspekte zu prüfen. Für Hauser erfülle der Obermanharthof alle drei Kriterien, um einen positiven Bescheid auszustellen. „Allein die Lage mitten im Ortszentrum ist selbstredend“, sagt Hauser.

Sollte der Bescheid positiv ausfallen, hat der Besitzer des Obermanharthofes, Jakob Hirzinger, die Möglichkeit, dagegen zu berufen.

Und genau das will er auch tun. „Sollte der Hof unter Schutz gestellt werden, dann wenden wir uns an den Verwaltungsgerichtshof“, sagt Hirzinger und führt weiter aus: „Wir können den Hof nicht erhalten, das würde Millionen kosten.“

Der Skischulleiter aus Wes­tendorf hat ganz andere Pläne für den rund 100 Jahre alten Hof. Er will das Gebäude abreißen und einen zweiteiligen Baukörper samt Tiefgarage errichten. „Es besteht zum einen Eigenbedarf für meine Kinder. Außerdem brauche ich Personalzimmer für meine Skilehrer. Der Hof ist Privatbesitz und ich will entscheiden, was damit passiert, und nicht andere Leute.“ Für Hirzinger ist klar: „Die Bürgermeisterin will nicht, dass wir etwas Neues bauen. Sie ist ja die Nachbarin.“

Bürgermeisterin Annamarie Plieseis weist den Vorwurf zurück. „Das stimmt auf keinen Fall. Der Hof steht auf der Liste schützenswerter Objekte. Herr Hirzinger wollte etwas Neues bauen und da muss ich das melden. Das Denkmalamt wird jetzt darüber entscheiden. Da habe ich kein Mitspracherecht.“

Außerdem sei es für sie wichtig, Objekte dieser Art vor dem Abriss zu bewahren. „Wenn der Hof restauriert werden würde, passt er sicher besser ins Ortsbild als eine Wohnanlage.“