Von Matthias Reichle

Flirsch, St. Anton – Die Hiobs­botschaft kam im letzten Jahr – schwere Verletzungen des fünften und sechsten Halswirbels. „Über 25 Jahre konnt­e ich mein Körpergewicht mit einem Arm halten – nun keine Chance mehr. Es war schwierig für mich, die Eisenpfanne vom Herd zu heben“, beschreibt Bernd Zangerl, wie sein Leben von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt worden war.

Das Flirscher Kletter­talent suchte einige Tage nach einem Kletterunfall in der Schweiz, nachdem es ihm immer schlechter ging, ein Krankenhaus auf. „Ich war flach mit dem Rücken auf den Boden gefallen. Dabei wurden die Nerven unter den Schulterblättern zerstört. Mir sind dann die Muskeln abgestorben“, berichtet er. Unter dem MRT offenbarte sich erst die Schwere der Verletzungen. „Ich konnte Daumen und Zeigefinger nicht mehr fühlen.“ Die Unsicherheit, jemals wieder auf Top-Niveau klettern zu können, sei groß gewesen, heißt es in der Ankündigung seines neuesten Films, der die Rückkehr des knapp 39-Jährigen zu seiner großen Leidenschaft beschreibt. Zangerl sucht Heilung im Himalayagebiet – letzten November sei es so weit gewesen, dass er sein Körpergewich­t wieder für sechs Sekunden halten konnte. „Im Dezember 2016 wurde mir aber immer noch gesagt, dass es nicht möglich ist, zurückzukehren. Im Mai ist mir dann das Comeback geglückt“, so Zangerl.

Zeitsprung: 500 Tage nach dem Unfall steht er wieder an einer Wand – einer extremen: einer 15 Meter hohen Trad-Kletterroute im Schweizer Murgltal, von der der Flirscher Kletterer selbst sagt, dass sie zu den schwersten der Welt gehört. Er spricht von „einem Wunder“, er sei zwar nach wie vor noch nicht so stark, vor allem sei das jetzt aber Sache des Trainings. „Ich glaube, dass ich wieder dorthin komme, wo ich aufgehört habe.“ „Into the Sun“ heißt der Film, den Ray Demski darüber gedreht hat. Mit dem Titel wird zweierlei beschrieben, die Route, die im Schatten startet und in der Sonne nach oben führt. Und das positive Denken, mit dem Zangerl seinen Unfall bewältigt hat. Der Beitrag wird beim Filmfest in St. Anton zu sehen sein. Es geht um „die Kunst des Kletterns und über einen Athleten, der alles gibt, um seine Leidenschaft so ausleben zu können, wie er das will“, heißt es in der Beschreibung.

Zangerl ist bei der Veranstaltung einer der Lokal­matadoren. Auch heuer gibt sich zwischen dem 23. bis 26. August das Who’s who der Kletterszene die Klinke in die Hand: so viele Bühnengäste wie noch nie, unter anderem die Freeride-Weltmeisterinnen Lorraine Huber, Eva Walkner, Nadine Wallner, die Ausnahme-Boulderin Anna Stöhr, die Kletterinnen und Alpinistinnen Nin­a Caprez, Barbara Zangerl, Mayan Smith-Gobat und Tamara Lunger. An drei Tagen werden 23 Filme gezeigt – davon zwölf Premieren. „Int­o the Sun“ wird am Samstag, 26. August, zu sehen sein.

Karten gibt ’s online auf www.filmfest-stanton.at/tickets und bei allen Raiffeisenbanke­n.