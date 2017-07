Von Silvana Resch

Innsbruck – Lange Zeit hatte Jay-Z den Ton vorgegeben. Ein kleiner Straßendealer aus New York, der es zum Multimillionär gebracht hat. Dank dem gewitzten, scheinbar unangreifbaren Künstler ist HipHop mainstreamtauglich geworden. Gemeinsam mit seiner nicht minder erfolgreichen Frau Beyoncé war er ein gern gesehener Gast im Weißen Haus der Ära Obama. Doch nun weht ein anderer Wind in den USA und Jay-Z, der erfolgreiche Unternehmer, rät seinen afroamerikanischen Landsleuten auf seinem neuem Album „4:44“ zum Zusammenhalt – in finanzieller Hinsicht. Dass der 47-Jährige, der eigentlich Shawn Carter heißt, ein schlauer Geschäftsmann und Selbstvermarkter ist, unterstrich er dieser Tage erneut eindrucksvoll. Sein neues Werk hat ihm die 14. Erstplatzierung in den US-Albumcharts beschert. Seit dem 1998 erschienenen „Vol. 2 … Hard Knock Life“ ist jede von Jay-Zs Veröffentlichungen auf Platz eins geklettert. Nur die Beatles haben mit 19 Nummer-eins-Platten mehr erreicht.

Auch von dem schnellen Tod, den Musikexperten Tidal, Jay-Zs 2015 für 56 Millionen US-Dollar erworbenen Streamingdienst, prophezeit hatten, keine Spur. Der Streamingzwerg bietet der Konkurrenz die Stirn. Eine Woche nach dem Tidal-Release war „4.44“ auch auf Plattformgiganten wie Apple Music verfügbar – nur nicht beim Marktführer Spotify.

Doch erstmals in seiner Karriere versucht Jay-Z musikalisch nicht zu wetteifern. Anstatt sich an der jungen Generation zu orientieren, vertraut er auf alte Stärken und exquisite Samples von Nina Simone oder Stevie Wonder, die Produzent No I.D. genüsslich zerhackt. „4.44“ ist keine Vorgabe, sondern Reaktion. Beyoncé hatte auf ihrem gefeierten Album „Lemonade“ die Untreue ihres Ehemannes thematisiert, das Private dabei aber in allgemeingültige soziopolitische Aussagen übersetzt.

Shawn Carter zeigt sich geläutert. „4.44“ ist Entschuldigung, Liebeserklärung und Bekenntnislyrik. Dem alten, prahlenden Ego hat Jay-Z den Tod erklärt. „Kill Jay Z“ lautet der Titel des eröffnenden Tracks, der Rapper bedauert nicht nur Seitensprünge, sondern auch die Messerattacke auf den Musikproduzenten Lance Rivera 1999. Im Song „Smile“ thematisiert er seine Therapieerfahrung und die lesbische Mutter. In „The Legend of O.J.“ prangert auch er den Rassismus an, mit einer antisemitischen Textzeile hat er sich aber viel Kritik eingehandelt. Beyoncé dürfte die Zeile entgangen sein. Laut No I.D. müsse Jay-Z jeden seiner Songs von ihr absegnen lassen. Sie sei für die Vermarktung und das musikalische Programm Jay-Zs verantwortlich, so der Produzent im Gespräch mit der New York Times. Leben und Leiden eines glamourösen Ehepaares wurden selten so schön künstlerisch aufbereitet.