Innsbruck – Bereits zum 19. Mal bringt das große „New Orleans Festival“ das sommerlich-brodelnde Flair der Metropole am Mississippi-Delta nach Innsbruck. Die Kerntage des Festivals – 20. bis 23. Juli – finden auch heuer wieder am Landhausplatz statt.

Stargast ist diesmal der Sänger, Gitarrist und Entertainer Les Getrex, ehemals Bandleader von Rock‘n‘Roll-Pionier Fats Domino. Getrex ist zum dritten Mal in Innsbruck zu Gast und wird mit seiner Band von Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, am Landhausplatz aufspielen. Ergänzt wird das Programm durch viele Musiker der heimischen Szene – all das bei freiem Eintritt.

„Tyrolean Blues Night“ und „Gospel-Messe“

Weitere Fixpunkte des Festivals – organisiert vom Innsbruck Marketing gemeinsam mit dem Künstlerischen Leiter Markus Linder – sind die „Tyrolean Blues Night“ am Donnerstag, 20. Juli, die „Gospel-Messe“ am Sonntag, 23. Juli, im Innsbrucker Dom und die abschließende Farewell-Party im Congress Igls. Dazu kommen zahlreiche After-Show-Konzerte in den Innsbrucker Clubs.

