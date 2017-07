Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Viel Aufhebens wurde von offizieller Seite um die Abschiedsvorstellung des Innsbrucker Tanzsommers nicht gemacht. Dessen 23. Ausgabe ging im Juni, wie berichtet, in stark reduzierter Form über die Bühne des Congress, die Stadt Innsbruck hatte schon zuvor eher kühl Adieu gesagt: Erst in den letzten Atemzügen des Tanzsommers hatte die Kulturpolitik begonnen, sich zu fragen, inwieweit die satten öffentlichen Förderungen für Produktionen aus dem internationalen Tournee-Betrieb, die anderswo wohlgemerkt auch ohne Subventionen gastieren, gerechtfertigt sind.

Die Konsequenzen sind soweit bekannt: Das städtische Kontrollamt wurde mit einer Prüfung der finanziellen Gebarung des Tanzsommers beauftragt, mit Ergebnissen ist erst im Herbst zu rechnen.

Ebenfalls im Herbst könnte die Entscheidung über ein neues Tanzfestival fallen, womöglich finanziert mit jenen mehr als 500.000 Euro, mit denen Stadt, Land und Tourimusverband bisher den Tanzsommer gefördert haben. An einem Konzept arbeiten die Osterfestival-Macherinnen Maria und Hannah Crepaz – im Auftrag und mit 25.000 Euro gemeinsam finanziert von Stadt, Land und Tourismusverband.

Ein erstes Ideenpapier gibt es bereits: Es liegt der TT vor und schlägt vor, den Tanzsommer „grundlegend zu verändern“. Dieser habe sich zu einem „Festival kommerzieller Shows“ entwickelt. Unter neuem Namen müsse deshalb das Festival „neu erstehen und Innsbruck/Tirol als internationalen, jungen, weltoffenen und pulsierenden Ort der Avantgarde im Tanz positionieren“. Dazu müssten „Uraufführungen in Auftrag gegeben und österreichische Erstaufführungen eingeladen werden“, außerdem schweben den Verfasserinnen Kooperationen mit internationalen Festivals sowie mit der Tanzkompanie des Landestheaters vor, die jedes zweite Jahr ein Stück mit internationalen Choreografen entwickeln könnte. Außerdem will man der Tatsache Rechnung tragen, dass neben dem Tanzsommer auch das Festival der Träume eingestellt wurde, und verweist auf Vorhaben im Bereich Cirque Nouveau – sowie auf solche, bei denen einheimische Choreografen und Tänzer mit einbezogen werden. „Es gibt einige Leute, die regional und international arbeiten“, antwortet Hannah Crepaz auf die Frage, wo sie die hiesige Tanzszene denn orte. Und verweist etwa auf das Kollektiv Offtanz Tirol, das rund zwei Jahren eigene Tanzstücke produziert.

Stadt und Land bestätigen indes in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass man mit einem Festival für Tanz und Cirque Nouveau „im Rahmen des Innsbrucker Kultursommers neue Akzente“ setzen wolle. Der Auftrag zur Erstellung eines Konzeptes sei an Maria und Hannah Crepaz ergangen, weil diese über eine „besondere Expertise in der Kunstform Tanz“, „hervorragende Vernetzung“ und „jahrzehntelange Erfahrung in der Realisierung spartenübergreifender Kunst- und Kulturprojekte“ verfügen würden.

In der Tat war die Galerie St. Barbara mit dem künstlerisch inzwischen von Hannah Crepaz verantworteten Osterfestival gerade auch im Bereich Tanz stets aktiv. Bereits 1991 veranstalteten Gerhard und Maria Crepaz zusammen mit Dominique Mentha das erste Tiroler Tanzfestival „tanz.Theater.tanz“, 2006 organisierten Hannah und Lukas Crepaz das Festival „123tanz“ im Haller Salzlager, beim Osterfestival wurde die experimentelle, zeitgenössische Tanzschiene zunehmend ausgebaut – zuletzt sah man dort u. a. Choreografien von Stars wie Anne Teresa De Keersmaeker, Olivier Dubois oder Akram Khan.

Dass man sich mit einem eigenen Tanzfestival selbst Konkurrenz machen könnte, glaubt Hannah Crepaz nicht – im Gegenteil: „Wenn mehr passiert, ist das gut für alle.“