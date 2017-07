Kufstein – Nach den Proben in Wien ist das Ensemble des Kufsteiner Operettensommers nun auf der Bühne der Josefsburg der Festung angekommen. Eine Woche wird hier intensiv geprobt, bis sich am Freitag, 28. Juli, das erste Mal der Vorhang für die Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauss hebt. Gestern wurde das Ensemble offiziell von Kufsteins Kulturreferent Klaus Reitberger begrüßt: „Seit zehn Jahren ist der Operettensommer ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturszene“, betonte er. An der Aufführung der Operette in drei Akten wirken insgesamt 40 Darsteller sowie ein rund 45-köpfiges Orchester unter der Leitung von Ernst Theis mit und als Regisseur konnte niemand Geringerer als Gerald Pichowetz gewonnen werden. Als Maria Theresia brilliert die bayrische Schauspielerin Monika Baumgartner und als ihr aberwitziger königlicher Kommissär Conte Canero ist Kammersänger Josef Forstner zu sehen. Weiters tritt Mehrzad Montazeri als Sándor Barinkay und Viktorija Kaminskaite als Zigeunermädchen Saffi auf. Lokalmatador Andreas Mattersberger aus Osttirol ist als Schweinefürst Zsupan zu sehen. Auch heuer sind wieder Statisten aus Kufstein mit dabei.

Zum ersten Mal gibt es heuer ein anderes Bühnenbild. „Früher haben wir immer mit einer Lichttraverse gearbeitet und heuer werden erstmals Lichttürme, die gleichzeitig auch ein Teil der Kulisse sind, verwendet“, erklärt Operettensommer-GF Josef Resch. „Mit Pause dauert der „Zigeunerbaron“ ungefähr zweieinhalb Stunden und das schöne Wetter wurde auch bereits bestellt“, scherzt Resch und fügt hinzu, dass die Aufführungen durch die Überdachung witterungsunabhängig sind. „Dank der Überdachung mussten wir in den zehn Jahren Operettensommer nur zweimal unterbrechen, einmal 15 Minuten vor dem Ende abbrechen und einmal später anfangen“, betont er den Wert des Festungsdaches. „Für uns gibt es nichts Schöneres als in eine Mauer von Menschen zu blicken, wie es hier auf der Festung Kufstein durch die Tribüne der Fall ist“, sind sich die Darsteller einig.

Um das Stück perfekt in Szene zu setzen, finden bis zur Premiere am 28. Juli täglich zwei bis drei Proben statt und die Generalprobe wird am 26. Juli abgehalten. Aufgeführt wird der „Zigeunerbaron“ insgesamt neunmal bis zum 13. August, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag. Genauere Infos und Tickets unter operettensommer.com.

Auch das Stück für den Operettensommer 2018 ist bereits fixiert, geplant ist der Musical-Hit „Anatevka“ von Jerry Bock. (fh)