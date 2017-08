Von Jörn Florian Fuchs

Salzburg – Noch immer wird an der Salzach eifrig und manchmal durchaus heftig über Mozarts „La clemenza di Tito“ diskutiert, mit dieser spektakulären Premiere eröffnete Markus Hinterhäuser vor einer Woche seine Intendanz. Darf man Mozart so spielen und bearbeiten, wie es Teodor Currentzis mit seinem Orchester und Chor MusicAeterna tut? Ist das Konzept von Peter Sellars nicht arg esoterisch? Oder gar kitschig? Oder doch eine rundum überzeugende „Rettung“ des Stücks?

Jedenfalls gibt es in Salzburg endlich wieder Festspiele, die Köpfe rauchen, die Ohren sind erregt, die Stadt vibriert. Nur die Freiluft-Lokale schließen gern um Punkt Mitternacht – Sperrstunde. Wer sich daran nicht hält, dem rückt die Polizei auf die Pelle. Ein bisschen lächerlich wirkt es schon, wenn sich zwei adrett uniformierte Gendarmen vor dem Personal einer einschlägigen Festspielkneipe aufbauen.

Den heuer extrem präsenten Gesetzeshütern begegnet man bei der zweiten Festspielpremiere, Dmitri Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“, ebenfalls reichlich. Regisseur Andreas Kriegenburg zeigt die Staatsdiener als alberne, kasperlhafte Figuren, was zur ironisch irrlichternden Musik passt, doch etwas zu platt inszeniert wird. Mariss Jansons, der sich als Operndirigent sehr rar macht, koordiniert Wiener Philharmoniker und Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor perfekt, alle Schichten, sämtliche Temperaturen der Partitur sind präsent, überdrehte Tutti-Schreie stehen neben feinen oder unheimlich glitzernden instrumentalen Sol­i, kammermusikalische Preziosen neben hämmernden Fortissimo-Passagen. Das ist alles technisch perfekt, allerdings spielt niemand auf der Sesselkante, nie droht die Sache im Graben zu eskalieren, außer Kontrolle oder aus dem Takt zu geraten. Gerade dies macht jedoch durchaus den Reiz des Stücks aus.

Das Besetzungsbüro der Festspiele hat ganze Arbeit geleistet, mit einer Ausnahme hört man ein homogenes, hervorragendes Ensemble. Brandon Jovanovich als sinistrer Frauenverbraucher Sergej, Dmitry Ulyanov in der Rolle des alten, notgeilen Boris Ismailow, Ksenia Dudnikova als kesses, moralisch verkommenes Flittchen Sonetka – große Klasse bis in die kleinsten Partien. Und die Ausnahme? Ausgerechnet Nina Stemme als Katerina Ismailowa bleibt vokal und szenisch blass. Wie ein Mauerblümchen irrt sie im gut gebügelten Kleidchen herum, stimmlich kommt die eigentlich großartige Sängerin immer wieder an ihre Grenzen. Manches Piano klingt unscharf, in den Höhen zerrt es öfters.

Obwohl die übrigen Sängerinnen und Sänger, Chor und Wiener Philharmoniker ihren Job gut machen, springt der Funke auch hier nicht so recht über. Was vor allem an der Inszenierung von Andreas Kriegenburg liegt. Arg bieder, wenig inspiriert erzählt er die Geschichte der frustrierten Katerina, deren Mann wohl impotent ist, worauf sie sich dem Arbeiter Sergej zuwendet, welcher sie freilich zwei Morde später (Schwiegervater und Ehegatte) im Stich lässt. Im Gefangenenlager schwatzt ihr Sergej ein Paar Wollstrümpfe ab, um sie seiner neuen Geliebten Sonetk­a zu schenken. Darauf tötet Katerina die Nebenbuhlerin und sich gleich mit. Kriegenburg lässt zwei Puppen mit Stricken um den Hals herabbaumeln …

Vorher herrschte reichlich Bewegung, aber dennoch viel szenischer Stillstand im Bühnenbild von Harald B. Thor, einer verfallenen Betonwohnanlage mit Fabrikcharakter. Katerinas Schlafzimmer ist elegant, ihr Gatte arbeitet zu Lebzeiten nebenan im Büro. Am stärksten sind noch ein paar Momente voller Sehnsuchtssymphonik oder wenn der ganze Raum mittels Projektionen in flimmerndes Wanken gerät. Doch die ganze Erotik, die Hitze und Schwüle der Partitur übersetzt Kriegenburg in vorwiegend biederes Rammeltheater und albernes Pseudo-Petting – szenischer Schutt im Breitwandformat.

Dass es auch anders geht, bewiesen unlängst Peter Konwitschny in Augsburg, der bissig-ironisch zur Sache ging, sowie vor einiger Zeit Michael Schulz in Gelsenkirchen. Schulz ließ zu einem der in Salzburg meist belanglos bebilderten Zwischenspiele Stalin mit seinen Schergen kurz und albtraumhaft durch die Szenerie huschen. Stalin war es ja, der mit seiner Kritik „Chaos statt Musik“ einst für ein längeres Karriereende des Komponisten sorgte. In Salzburg begegnet man der Sache, freundlich formuliert, mit reichlich clemenza – zu Deutsch: Milde.