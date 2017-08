Von Hubert Daum

Arzl i. P. – „Seien wir doch ehrlich: Die Nachwuchsprobleme in vielen Musikkapelle­n sind nicht wegzudiskutieren“, gibt Egon Pinzger, Obmann der Musikkapelle (MK) Arzl, zu bedenken. Er und seine Kollegen in der Führung gehen dieses Problem aktiv an: Seit Montag frönen 17 Jungmusikanten in der Gruabe-Arena täglich der Blasmusik. Für acht Kinder im Volksschulalter heißt es überhaupt, Musikinstrument und Notenwelt erstmals kennen zu lernen.

„Die Idee, die erste Blas­orchester-Kinderwoche, genannt BoKiWo, zu organisieren, wurde bereits vor Monaten vom Vorstand in den höchsten Tönen gelobt“, berichtet Jugendreferent und Hauptorganisator Daniel Trenkwalder, „bereits im Mai luden wir Volksschulkinder zu so genannten Schnuppertagen ein. Immerhin neun Kinder machten die drei Kennenlerntage mit und durften das Instrument auch mit nachhause nehmen. Und die sind mit einer urlaubsbedingten Ausnahme alle hier.“

Zu den acht Notenneulingen gesellten sich weitere neun bereits fortgeschrittene Jungmusikanten. Die Lehrer der Landesmusikschule (LMS) Miwa Burger und Rudi Cehtl leiten den einwöchigen Workshop, der in Gruppen, aber auch im „tutti“, also alle gemeinsam, abläuft. Obmann Pinzger: „Natürlich ist unser Ziel, dass die Kinder irgendwann Mitglied der MK werden. Die Mischung von neuen Kindern und jenen älteren, die bereits bei uns sind, nimmt natürlich die Schwellenangst, soziale Kontakte entstehen. Dies wird sicher einen späteren Eintritt erleichtern.“

Auch Bezirksobmann Danie­l Neururer ist voll des Lobes für die BoKiWo und bestätigt die Notwendigkeit, sich verstärkt der Jugendarbeit zu widmen: „Eher wenige Musikkapellen haben auch ein Jugendblasorchester.“ In dieser Woche soll auch der Samen für die Besetzung jener Musikinstrumente gesät werden, die künftig in den Registern gebraucht werden. „Wir haben neue Schüler für Querflöte, Klarinette, Alt-Saxophon und Trompete“, so Trenkwalder.

Für die Eltern ist das Zusammenspiel von MK, LMS und ihren Sprösslingen die perfekte Harmonie: eine Woche lang Ganztagesbetreuun­g, und das zum Nulltarif. Egon Pinzger: „Die Kosten tragen die Musikkapelle und Sponsoren, für den Mittagstisch im Pflegeheim kommt die Gemeinde auf.“ Gepaukt wird nur am Vormittag, nachmittags stehen Ausflüge zu den umliegenden Sehenswürdigkeiten auf dem Programm. Das Schlusskonzert heute Abend, 20.30 Uhr, beschließt eine Woche, die wohl Nachahmer finden wird.