Von Matthias Reichle

Landeck – Es gibt eine Lück­e in der Dauerausstellung von Schloss Landeck – und ab und an sei das auch von Besuchern kritisiert worden, berichtet Christoph Wachter vom Museumsverein. Dabei geht es um Jakob Prandtauer, einen der berühmtesten Barockbaumeister Österreichs. Dass der Architekt von Stift Melk seine Wurzeln im Talkessel hat, wissen außerhalb der Region nicht allzu viele. „Das Besondere ist, dass man vom Schloss aus einen Blick auf sein Geburtshaus hat“, betont Wachter.

Prandtauer kam 1660 zur Welt, nach einer Maurerlehre in Schnann zog es ihn in die Ferne. Er siedelte sich schließlich in Niederösterreich an. Heute erinnert dort vor allem sein Hauptwerk – das Stift Melk – an ihn und macht ihn zugleich zu einem der bedeutendsten Baumeister und Architekte­n des Barock.

Der Kritik folgend will man nun auch im Schloss verstärkt auf Prandtauer eingehen. Als Persönlichkeit passe er zudem hervorragend in die Dauerausstellung „Bleiben oder Gehen“, weil auch er ein Auswanderer war.

Neben Infotafeln wird im Schloss eine Dokumentation zu sehen sein, die derzeit vom Landecker Filmemacher Franz Geiger erstellt wird. Er war bereits auf den Spuren von Prandtauer unterwegs und hat spannendes Filmmaterial mitgebracht.

Daneben wird es aber auch ein großes Modell von Stift Melk und einer von Prandtauer entworfenen, jedoch nie realisierten Brücke geben, wie Wachter betont. Nutzen will man auch den Umstand, dass man aus dem Museumsraum direkt auf das gegenüberliegende Geburtshaus Prandtauers sieht.

„Wir könnten mit dem Thema das ganze Schloss bespielen“, so Wachter – tatsächlich werden aber zwei Räume an Prandtauer erinnern. Unter anderem jene Stube, die bisher als Pozuzostube im Schloss bekannt war, nun aber in Prandtauerstube umbenannt wird. Hinter allem steht die Intention, die Dauerausstellung zu bereichern, so Wachter. „Wunsch wäre, dass wir Schulklassen herbekommen, die sich extra über Jakob Prandtauer informieren.“ Bestehende Teile des Museums bleiben erhalten und werden nur verlagert.

Das Gesamtprojekt kostet 48.200 Euro und wird – betreut von RegioL – über die EU-Förderschiene Leader unterstützt. Der Fördersatz liegt bei 55 Prozent, betont RegioL-Mitarbeiterin Simone Reimair, Träger ist der Museumsverein Landeck. Die Ausstellung soll bis zum nächsten Frühjahr fertig werden.