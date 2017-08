Sie sind in Köln geboren und schreiben auf Deutsch. Als Sie 2016 am Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teilnahmen, wurden Sie als Türke geführt.

Selim Özdogan: Das hat mich auch irritiert. Ich habe einen türkischen Pass, daran wurde die Nationalität festgemacht. Für mich wäre die Sprache, in der man schreibt, entscheidender gewesen: Ich bin ein deutscher Autor.

Ihr neues Buch „Wo noch Licht brennt" ist der Abschluss einer Trilogie. Der erste Teil, „Die Tochter des Schmieds" erschien 2005. War Ihnen der Umfang des Pro- jekts bereits damals klar?

Özdogan: Ich habe mich schon gegen das erste Buch lange gesträubt: Zunächst habe ich mich beharrlich geweigert, etwas zu schreiben, was man als „Migrationsliteratur" bezeichnen könnte. Ich hatte das Gefühl, dass man genau das von mir erwartet hätte — und diesen Gefallen wollte ich keinem tun. Dass diese Verweigerungshaltung nicht nur Freiheit, sondern auch Beschränkung ist, wurde nur langsam klar. Erst dann konnte ich „Die Tochter des Schmieds" schreiben. Dass die Geschichte zur Trilogie werden würde, war nicht absehbar. Aber schon während des Schreibens hatte ich immer wieder Vorahnungen davon, was mit den Figuren passieren könnte, wenn der Roman bereits vorbei ist.

Sie haben „Wo noch Licht brennt" auf Deutsch geschrieben, die Figuren im Buch unterhalten sich allerdings vornehmlich auf Türkisch. War es eine Herausforderung, türkische Sprechweisen auf Deutsch zu simulieren?

Özdogan: Ja. Ich hatte den Anspruch, alles zu vermeiden, was exotisierend oder irgendwie orientalisiert wirkt. Ich wollte keine gängigen Vorurteile transportieren: Es sollte anders als gesprochenes Deutsch klingen, metaphorischer, poetischer, wenn man so will, aber eben nicht klischeebeladen.

So wie Sie zunächst auch das Klischee vom Autor mit Migrationshintergrund nicht bestätigen wollten?

Özdogan: Das würde ich jetzt nicht vergleichen. Damals, vor 20 Jahren, als ich meine ersten Texte publizierte, wollte ich die Freiheit, die jeder andere deutsche Autor hat: Ich wollte mir meine Themen selbst aussuchen. Und eben nicht nur über „Heimat" und „Identität" schreiben, nur weil ich Özdogan heiße — und nicht Müller. Aber, egal worüber ich schrieb, die Fragen nach Heimat und Identität kamen trotzdem.

Sie hätten ein Pseudonym verwenden können.

Özdogan: Das wurde mir vor der Veröffentlichung meines ersten Buches tatsächlich geraten. Ich habe mich damals dagegen entschieden — und bin überzeugt, dass die Entscheidung richtig war. Obwohl ich sie damals aus den falschen Gründen traf.

Die da wären?

Özdogan: Eitelkeit. Es war mein Text, ich wollte, dass auch mein Namen draufsteht. Ein Pseudonym hätte mir viele Fragen erspart, aber es wäre das falsche Signal gewesen. Heute würde ich von Sichtbarkeit sprechen — nicht nur für mich, sondern dafür, dass es so etwas überhaupt gibt.

Im Zusammenhang mit dem Referendum über das Präsidentialsystem in der Türkei sorgte auch das Wahlverhalten der Auslands­türken in Österreich und Deutschland für Diskussionen. Die Mehrheit stimmte für die demokratiepolitisch fragwürdige Reform.

Özdogan: An der Debatte störte mich, dass sie sich an einer verzerrten Darstellung entzündete: Die Wahlbeteiligung in Österreich und Deutschland war relativ niedrig. Sie lag bei ungefähr 40 Prozent. Davon haben rund 60 Prozent für die Reform, also für die Politik des amtierenden Präsidenten Erdogan gestimmt. In absoluten Zahlen sprechen wir also von etwa 10 Prozent der türkischstämmigen Menschen. Und die werden jetzt als repräsentativ für die ganze, sehr heterogene Gruppe genommen — und alle schreien: „Oh Gott, was ist mit den Leuten los?" Trotzdem: Ein Teil der Leute hat eine problematische Wahlentscheidung getroffen. Und alle sind auf der Suche nach der schönsten Theorie, die erklärt, warum. Was dabei ignoriert wird: Die Gesellschaft, also wir alle, produzieren diese zornigen Menschen. Die Frage müsste also lauten, was läuft falsch in unseren Gesellschaften?

Also: Was läuft falsch?

Özdogan: Es läuft so viel schief, dass ich nicht weiß, ob das System überhaupt zu kitten ist. Es scheint unmöglich zu sein, einfach die Wahrheit zu sagen. Das gibt das System nicht her. Wird Angela Merkels Handy abgehört, darf sie sagen, dass das „Abhören unter Freunden" nicht akzeptabel sei. Aber sie kann nicht sagen: „Das ist der Geheimdienst, was glaubt ihr, was unserer macht?" Das ist doch verlogen. Ähnlich verlogen ist die Sorge um die Menschenrechte, wenn es vielmehr um nationale und wirtschaftliche Interessen geht. Nennt man die Dinge beim Namen, bricht alles zusammen. Ich habe dafür auch keine Lösung, aber das Problem scheint halbwegs erkennbar.

Im Fall der Türkei gibt es vom deutschen Außenministerium inzwischen eine Reisewarnung.

Özdogan: Ja, als erstes, kleines, ganz zartes Signal, das man meiner Meinung nach schon viel früher setzen hätte müssen. Aber Europa hat sich erpressbar gemacht. Wegen der Flüchtenden, die man lieber in der Türkei weiß als hier bei uns. Da könnte man jetzt sagen: „Liebe Leute, wir haben einen Fehler gemacht — und deshalb sind wir erpressbar." Aber — wie gesagt — das gibt das System nicht her.

Das Gespräch führte Joachim Leitner