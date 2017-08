Innsbruck – Allen Buch- und Leseliebhabern rund um und in Innsbruck bietet sich bald wieder eine ganz besondere Gelegenheit, Literatur zu genießen. Die Innovationswerkstadt tourt mit ihrem Projekt „StadtLesen“ bereits zum neunten Mal durch Mitteleuropa und macht heuer auch Halt in der Landeshauptstadt. Von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich der Vorplatz des Landestheaters in ein großes Lesewohnzimmer. Täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit kann sich hier jeder bei freiem Eintritt eines der rund 3000 Bücher schnappen und darauflos lesen.

Der Initiator des Events, Sebastian Mettler von der Innovationswerkstatt will mit „StadtLesen“ gegen die Entphantasierung der Gesellschaft vorgehen: „Wir haben mit dem Leseförderprojekt eine Therapie gegen die Entphantasierung der Gesellschaft geschaffen: Lesend eine neue Welt im Kopf erleben.“

„Hier wird der Geist angeregt“

Auch gegen die Fülle an Informationen, die in der heutigen Zeit auf uns alle einprasselt, sieht Mettler Bücher als gutes Mittel: „Hier wird Geist angeregt, hier wird decodiert und codiert zu Bildern zusammenfügt was das Zeug hält – und hier wird Zeit geschenkt; denn Buchlesen funktioniert nur als Ausschließlichkeitsmedium – Sie können kein Buch lesen und zeitgleich SMSe absetzen oder WhatsApp Bilder laden. Und das ist gut so.“

Die Politik ist von dem Projekt auf jeden Fall angetan, so auch Innsbrucks‘ Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer: „Die Stadt Innsbruck bietet in Kürze mit der neuen Stadtbibliothek ein modernes Leseparadies. Einen Vorgeschmack gibt StadtLesen, das Lesewohnzimmer der Extraklasse. Ich heiße StadtLesen herzlich willkommen.“

Bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt das Projekt ebenfalls gut an: „Bücher sind Teil unserer Kultur, Lesen bedeutet Entspannung und Freude, aber auch die Möglichkeit, inne zu halten und nachzudenken. Bücher können die ganze Welt eröffnen, neue Perspektiven vermitteln, die Phantasie erblühen lassen.“

Für jeden Geschmack etwas dabei

Bei den Büchern selbst ist für jeden Lesegeschmack etwas dabei, von klassischen Bestsellern und Krimi-Romanen über Fantasy und Abenteuer bis hin zu leichter Lektüre für Groß und Klein.

Für alle Bücherwürmer, die auch gerne mal zuhören anstatt selbst zu lesen, liest Selim Özdogan am Freitag seinen Roman „Wo noch Licht brennt“ bei freiem Zu- und Eintritt.

Neben Innsbruck findet „StadtLesen“ in diesem Jahr außerdem noch in anderen Städten statt, unter anderem in Wien, München und Berlin. (moe, TT.com)