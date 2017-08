Zunächst die Sportreporterfrage: Wie fühlt man sich, wenn man von einem ausverkauften Haus mit stehenden Ovationen verabschiedet wird?

Gerhard Kasal: Ich fand 's verdient. Das klingt jetzt großkotzig. Aber als Dank und Anerkennung für 18 Jahre hat man sich so einen Moment verdient. Es war natürlich toll, aber machen wir uns nichts vor, von 700 Leuten wussten 680 zunächst wohl gar nicht, was da gerade passiert, die sind zufällig hineingeschlittert, weil sie halt den „Lumpazivagabundus" sehen wollten. Ich konnte mich auf diesen Moment ja vorbereiten: Es geht zum letzten Mal der Lappen hoch, ich verneige mich zum letzten Mal — wer weiß, für wie lange. Es war mein eigener Entschluss zu gehen, deshalb hat die eigentliche Verabschiedung ja schon stattgefunden, als klar war, dass ich meinen Vertrag am Haus nicht verlängern werde.

Es dürfte Versuche gegeben haben, Sie umzustimmen. Einen Publikumsliebling lässt man nicht gerne ziehen.

Kasal: Nicht wirklich. Als ich angedeutet habe, dass ich vielleicht nicht verlängern werde, wurde das zur Kenntnis genommen. Niemand hat probiert, mich zu halten. Das habe wiederum ich zur Kenntnis genommen.

Gibt es Gründe für den Abschied?

Kasal: Natürlich gibt es künstlerische Überlegungen: Wohin will man sich entwickeln? Man braucht immer wieder neue Aufgaben — und ich hatte das Gefühl, dass ich die vielleicht woanders suchen und finden sollte. Als ich mich entschloss zu gehen, war noch nicht klar, wohin mich die Entscheidung führen würde.

Ein Risiko.

Kasal: Ein Risiko. Und Risiko wird immer belohnt.

Immer?

Kasal: Immer. Und wenn es nur ein ordentlicher Adrenalinschub ist. Gerade das Theater lebt davon, dass man etwas riskiert. Das könnte man beinahe vergessen angesichts der allgemeinen Tendenz, Häuser nur noch zu managen und Spielpläne abzuwickeln. Die Visionen, von denen das Theater lebt, werden auf dem Altar der Auslastung geopfert. Ich habe oft den Eindruck, dass es nur noch darum geht, das Theater zum schlechteren Film zu machen. Stücke werden so seltsam naturalistisch behandelt, viel wird einfach vom Blatt inszeniert. Dabei hätte das Theater die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die über das, was im Textbuch steht, hinausgehen. Dafür fehlt aber der Mut, oder man traut dem Publikum zu wenig zu. Das verstehe ich nicht.

Jetzt gehen Sie nach Wien ans Theater in der Josefstadt. Ist es dort anders?

Kasal: In Wien ist die Sache etwas komplizierter. Die verschiedenen Theater können sich nur behaupten, indem sie sich positionieren. Das Volkstheater zum Beispiel geht im Moment auf volles Risiko — und fährt voll ein damit. In der Josefstadt hat Herbert Föttinger (Direktor, Anm.) die schwierige Aufgabe, das Haus aus dem Museumsbetrieb rauszuholen, in dem es sich lange befand. Föttinger ist im Vergleich zu anderen ein echtes „Theaterviech". Er liebt seine Schauspieler bedingungslos, steht in jeder Situation voll hinter ihnen. Aber sein Theater ist kein Wohlfühlbetrieb und folgt keinem basisdemokratischen Prinzip: Es gibt kein „Jeder kann alles spielen", man muss sich hocharbeiten, von ganz klein zu groß. Das find' ich gut: Theater ist kein Ort für Demokratie. Das tut manchmal weh, aber es ist so. In der Josefstadt gibt es außerdem diesen eindeutigen Zug zur Bühne hin, alle arbeiten den Schauspielern und dem, was auf der Bühne passiert, zu. Es wird weniger über Ruhezeiten und die Pflege von Probekostümen gesprochen als anderswo.

Blicken wir zurück auf 18 Jahre Landestheater. Gab es persönliche Höhepunkte?

Kasal: Es gab schon ein paar tolle Sachen: „Amadeus" hab' ich sehr gern gespielt oder den Dirigenten in Gert Jonkes „Chorphantasie". Und Brezen hat 's natürlich auch immer wieder gegeben: gleich zu Beginn mit „Irma La Douce" zum Beispiel. Eine wilde Produktion, der Regisseur wurde rausgeschmissen, Klaus Rohrmoser, damals Schauspielchef, hat versucht, das Ding noch irgendwie zu retten. Und wer hätte gedacht, dass wir „Mannomann" 86-mal spielen würden, zehnmal vielleicht, weil's lustig war, aber 86-mal in beinahe vier Jahren? Insgesamt muss ich sagen, dass gerade die Anfangsjahre in Innsbruck eine besondere Zeit waren. Als wir hierherkamen, ging niemand ins Theater. Ich hab' vor 23 Leuten in den Kammerspielen gespielt — und auch im Großen Haus waren es manchmal weniger als 200 Zuschauer. Erst nach und nach haben wir uns ein Publikum erspielt, aber als wir 1999 hier antraten, lag das Theater im Dornröschenschlaf. Und den meisten war es egal. Ein bisschen so wie heute.

Na ja, in der vergangenen Spielzeit wies das Landestheater eine Auslastung von 90 Prozent aus.

Kasal: Das Haus ist voll, ja. Das ist schön. Aber das kann doch nicht alles sein. Wenn ich mit Zuschauern ins Gespräch komme, höre ich oft, dass alles „okay" ist. Da frage ich mich: Ist deine Frau „okay"? Deine Wohnung? Dein Auto? Nein, die Frau ist „wunderschön", die Wohnung „hell". Ich mag es, dass sich meine Eltern noch heute über ein Stück, Achternbuschs „Der Stiefel und sein Socken", aufregen, dass ich vor 25 Jahren gespielt habe, während sie nicht mehr wissen, was sie letztes Jahr in Mörbisch gesehen haben. Mir ist ein Theater lieber, von dem die Leute einmal sagen, es sei großartig, und das nächste Mal, dass es scheiße ist, als eines, in dem fünfmal alles eh okay ist. Das hält ein Haus aus. Auch Reibung erzeugt Wärme. Die Leute lieben ihr Theater, aber sie wollen eine Figur auch scheitern sehen — oder einen Regisseur. Wenn nur vom Blatt inszeniert wird, wird es schnell beliebig und austauschbar. Das ist so, als würd' man in ein Haubenlokal gehen, um sich mit Kantinenessen abspeisen zu lassen. Und Innsbruck hat ja das Zeug zum Haubenlokal: Ein Theater, das sich nicht behaupten muss, mit 400 Angestellten, Werkstätten und einem Kulturauftrag.

Das Gespräch führte Joachim Leitner