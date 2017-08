Innsbruck – Seit Freitag ist „heute leben“ Schnee von gestern – das ORF-2-Nachmittagsformat, das vor zehn Jahren eingeführt wurde, passte nicht mehr ins neue Sendungskonzept, bei dem Regionalität die erste Geige spielt. Das mobile Studio, das seit mehr als einem Jahr für das Frühformat „Guten Morgen Österreich“ (GMÖ) durch die Bundesländer zieht, kommt fortan auch bei „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) zum Einsatz.

Vermehrt ins Bild gerückt werden auch die GMÖ-Moderatoren Eva Pölzl und Lukas Schweighofer, die – Woche für Woche abwechselnd – ihre Arbeitszeit in den Nachmittag ausdehnen. Und damit Wolfram Pirchner und Verena Scheitz ersetzen: Wie berichtet, hat der 59-jährige Pirchner das Golden-Handshake-Angebot des ORF angenommen und wird das Unternehmen im September verlassen. Wie es mit Verena Scheitz weitergeht, steht noch in den Sternen. Von ORF-Seit­e heißt es, dass mit der 45-Jährigen „über weitere Projekte“ gesprochen werde. Ein Insider berichtet indes, dass Scheitz’ ORF-Vertrag Ende des Jahres auslaufen werde. Und setzt nach, dass es „verrückt wäre, wenn der ORF einen Publikumsliebling wie Scheitz gehen lassen würde“.

Verantwortet wird die neue Daytime-Schiene vom ehemaligen Salzburger Landesdirektor Roland Brunhofer, der maßgeblich an der Entwicklung von „Guten Morgen Österreich“ beteiligt war. Die Leitung übernimmt er allerdings nur interimistisch, sobald sich die neue Schiene, zu der auch die Studio-Sendungen „Mittag in Österreich“ und „Aktuell in Österreich“ zählen, etabliert hat, soll der Posten des Sendungsverantwortlichen ausgeschrieben werden. Dem Vernehmen nach hat Brunhofer schon jetzt Chronik-Chefin Brigitte Handlos als redaktionelle Ansprechpartnerin eingesetzt. Die Zusatzdosis an Regionalität bewertet der Tiroler Landesdirektor Helmut Krieghofer als positiv. „Die Bundesländer bekommen dadurch eine zusätzliche Stunde Sendezeit. Das ist erfreulich“, meint Krieghofer gegenüber der TT. Dass diese Stunde auch eine Zusatzbelastung bedeutet, hält er nicht für ein Problem. „Das ist in jedem Fall machbar“, sagt Krieghofer.

Zum Auftakt von „Daheim in Österreich“ stoppt der Truck auf der Franz-Josefs-Höhe am Großglockner, von wo tags darauf auch „Guten Morgen Österreich“ (neuerdings ab 6.30 Uhr) gesendet wird. Als Live-Gäste werden Franz Klammer und Annemarie Moser-Pröll erwartet, für Regionalität sollen auch DJ Ötzi und Sepp Forche­r sorgen. Rot-weiß-roter geht’s kaum. (fach)