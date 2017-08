Von Jörn Florian Fuchs

Salzburg – Bei besonders begehrten Aufführungen stehen in den Salzburger Festspielstätten manchmal einige Extra-Sessel auf dem Podium. Diese Plätze sind durchaus begehrt, weil man den Künstlern so nahe kommt. Dazu gesellt sich natürlich auch Freude über neidvolle Blicke der Billigheimer in den letzten Parkettreihen oder im hinteren Rang. Von den armen „Stehplatzlern“ ganz zu schweigen …

Auch im „Lear“, jenem seit der Uraufführung 1978 bald dreißig Mal neu inszenierten, modernen Klassiker, sitzen hinten, links und rechts der Bühne gut gekleidete Menschen. Es gibt anfangs ein bisschen Interaktion, wenn etwa der Narr seine Späßchen treibt. Es herrscht große Disziplin, niemand zieht sein Smartphone heraus, keiner tuschelt, man folgt dem Geschehen mit höchster Konzentration. Was diese Plätze wohl kosten? Etwas ist indes merkwürdig: Diverse Security-Leute wuseln da herum. In diesen Zeiten ist man ja einiges gewohnt, doch was soll das? Es wird ja wohl kaum jemand dem allmählich wahnsinnig werdenden König Lear ein Bein stellen oder seiner treuen, völlig unintriganten, dabei äußerst attraktiven Tochter Cordelia (Anna Prohaska mit zart flirrendem Melos) nachstellen. Cordelias Schwestern Goneril (Evelyn Herlitzius mit gellend galligem Geifer) und Regan (sinister-expressiv: Gun-Brit Barkmin) sind zwar böse, machtgeile Weibsbilder, aber müssen sie wirklich vor einem Zuschauermob beschützt werden?

Wie gesagt, außerhalb der Protagonisten auf der Bühne ist niemand verhaltensauffällig und doch brennen irgendwann die Sicherungen des Sicherheitspersonals durch. Man schnappt sich ältere Herren und mittelalte Damen, prügelt sie nach vorne, taucht sie in eine riesige Blutlache. Halb tot schleppen sich die so „Getauften“ ins Off, der Publikumsrest (erst spät begreift man: Es handelt sich – hoffentlich! – um Statisten) wird hernach in chaotischer Weise von der Bühne gefegt.

Regisseur Simon Stone kostet dieses archaische Ritual zwar ein wenig zu ausführlich aus, doch die Szene passt zu diesem unruhigen, groben, naturwüchsigen Abend. Shakespeares Stück um den Machtverlust eines Herrschers, der – nachdem fast alle Figuren durch Mord oder Selbstmord dahin sind – wahnsinnig, einsam auf den Tod wartet, zeigt Stone ebenso zeitlos ritualhaft wie heutig modern. Die Mischung geht hervorragend auf.

Bob Cousins’ Bühnenbild besteht im ersten Teil aus einer Blumenwiese, die einiges an Zertrampelung erdulden muss und später – während der berühmten Sturmszene – unter Wasser gesetzt wird. Im zweiten Teil gibt es statt Blumen die große Blutlache. Der Narr (Michael Maertens) kämpft schräg singend und gurrend kalauernd mal um Pointen, mal mit den Tränen. Gerard Finleys Lear wirkt vokal und szenisch als Urgewalt, toll sind auch die kleineren und mittleren Partien besetzt, vor allem mit Matthias Klink als Graf von Kent, Charles Workman als Edmund und Countertenor Kai Wessel als Edgar. Der Wiener Staatsopernchor wurde von Huw Rhys James hervorragend einstudiert. Am Pult der Wiener Philharmoniker waltet Franz Welser-Möst seines Amtes. Der Gesamtklang ist toll, das Schlagwerk hat im Graben der Felsenreitschule keinen Platz und wurde an den Seiten positioniert, was Aribert Reimanns gewaltigen, gewalttätigen Tonkaskaden sehr entgegenkommt. Reimann drückt oft auf die Tempo- und Expressivitäts­tube, ohne dabei ins Plakative zu verfallen. Scharf, kantig, splittrig, dissonant rauschhaft ist dieser Lear, die Wiener Philharmoniker erlauben sich allerdings immer wieder kleinere Schnitzer. Und Franz Welser-Möst merkt man ein bisschen an, dass dieses Stück für ihn keine echte Herzensangelegenheit ist.

Die stärkste Bildidee kommt zum Finale, da erscheint Cordelia in staubigem Weißgrau und wirkt regelrecht versteinert. Lear trauert um sein treues Kind und das Elend seiner bald zu Ende gehenden Existenz. Düster und karg verpufft die Musik.

Ein toller Abschluss für Markus Hinterhäusers erste Intendanten-Saison in Salzburg, die mit echtem künstlerischen Glanz statt Adabei-Oberflächlichkeit überzeugte.