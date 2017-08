Einer der Ausgangspunkte Ihrer Studie „Kulturtourismus in Tirol. Chancen und Widerstände in einer Alpenregion“ ist die Feststellung, dass Kultur im Tourismuskonzept „Der Tiroler Weg 2021“ nicht vorkommt. Haben Sie ergründen können, warum das so ist? Verena Teissl: Es hat einfach die tourismuspolitische Entscheidung gegeben. Die Grundproblematik liegt darin, dass die Kultur nicht Teil vom Image ist. Und da fängt es dann auch an, komplex zu werden. Es gilt als gegeben: Die Kultur, die zum alpinen Image passt, ist die Volkskultur. Und da hört irgendwie die Zugangsweise auf. Wobei sich die Tirol Werbung durchaus bemüht hat, Kultur trotzdem zu berücksichtigen – mit Kampagnen wie „Keine Berge, trotzdem Tirol“. Das will ich gar nicht geringschätzen. Ich glaube aber, das müsste man ganz anders anlegen, viel längerfristiger, viel gemeinsamer. Man muss die Kultur ins Image hereinholen. Wir haben, das muss man dazusagen, bei unseren Forschungen einen engen Kulturbegriff verwendet und uns auf die Angebote von öffentlich geförderten Kulturbetrieben und vor allem Kulturinitiativen beschränkt.

Die Kampagne, die Sie ansprechen, gibt es inzwischen aber nicht mehr.

Teissl: Worüber in den Gesprächen sehr wenig zu erfahren war. Man war offenbar einfach mit dem Verlauf insgesamt sehr unzufrieden. Und es hat wohl unterschiedliche Erwartungshaltungen gegeben: Wer zahlt jetzt was, wer ist für was zuständig? Jetzt wurde sie auf Eis gelegt – mit dem Hinweis auf Evaluierung.

Sowohl auf Seiten der von Ihnen befragten Touristiker als auch auf Seiten der Kulturschaffenden wird ein „fehlendes Kulturbewusstsein auf politisch-strategischer Ebene“ kritisiert. Liegt darin die Hauptproblematik dafür, dass es, wie Sie es nennen, keinen „elaborierten Kulturtourismus“ in Tirol gibt? Teissl: Einen politischen Willen braucht es, sonst kann man Kultur auch nicht in das Image einpflegen. Es braucht grobe strategische Richtlinien, sonst hat man einfach eine Vielfalt, die letztlich aber für nichts Genaues steht.

Die Mehrheit der von Ihnen befragten Touristiker bekundet zwar durchaus Interesse auch an ,kleineren‘ und alternativen kulturellen Angeboten, stellt aber auch klar, dass sie aus ökonomischer Sicht eigentlich keine Rolle spielen. Teissl: Natürlich: Tirol ist ein Bergland, die alpinen Angebote werden immer das Alleinstellungsmerkmal bleiben. Kultur kann das nie ersetzen, aber ich glaube schon, dass man viel auf der Ebene machen könnte, was man ergänzenden Kulturtourismus nennt.

Besteht aber nicht auch von Seiten der Kulturanbieter eine massive Berührungsangst mit dem Tourismus? Teissl: Die Berührungsängste sind natürlich da und die Angst vor Kommerzialisierung ist sicher ein Punkt. Die Grundproblematik ist: Der Tourismus muss für Ökonomie sorgen, das ist seine Aufgabe. Und Kulturanbieter müssen für kulturelle Bildung sorgen, das ist ihre Aufgabe. Und deshalb sind sie immer so ein bisschen wie Hund und Katz. Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, meint die Katze, das ist eine Kampfansage. Der Tourismus hat kein besonders gutes Image bei den Kulturleuten – ohne dass es jetzt viel Austausch gibt. Man lebt von gewissen althergebrachten Bildern aus den 1970er-Jahren, wo es ja wirklich Konflikte gab. Die Telfer Volksschauspiele, die man aus Hall davongejagt hat, sind ein Beispiel. Aber ich glaube, man hat zu wenig erkannt, dass sich beide Seiten stark verändert haben, dass im Tourismus ganz neue Interessen entstanden sind und auf Seiten der Kultur diese Ängste nicht mehr so stark sind. Da müsste man sich einmal gemeinsame Ziele überlegen, aber die gibt’s ja nicht. Wir haben in der Forschung aber auch festgestellt, dass es punktuell sehr wohl total interessante Projekte gibt: Dazu gehört die Kunsthalle arlberg1800, es gibt die sehr gut funktionierende Geierwally-Bühne in Elbigenalp, die Initiativen von Karl Gostner (TVB-Obmann, Anm.) in Innsbruck und die Region Kufstein mit den Festspielen Erl – das ist ein klassisches kulturtouristisches Event, so viele Einheimische gibt es gar nicht, dass man das füllen könnte, da braucht es die Touristen.

Am Beispiel der Kulturhauptstadt Linz bringen Sie im Buch auch Erinnerungskultur ins Spiel. In Linz hat man sich mit der Geschichte als „Hauptstadt des Führers“ offensiv auseinandergesetzt. In Tirol ist Erinnerungskultur aber nach wie vor ein Thema, mit dem man sich eher widerwillig auseinandersetzt – also nur dann, wenn etwas „ausapert“. Teissl: Dass wir herausgearbeitet haben, dass Erinnerungskultur ein wichtiges Thema sein könnte und auch mit einer gewissen kulturellen Nachhaltigkeit verbunden ist, ist eher visionär gedacht. Denn es gibt ja null Anzeichen dafür, dass das erwünscht wäre. Uns ging es um die Idee: Was kann man damit alles machen? Natürlich kann man die Kraft einer Kulturhauptstadt nicht mit kleineren Anbietern vergleichen, das ist klar. Trotzdem finde ich, dass wenn man politische, touristische und kulturelle Anbieter vereint, man sehr wohl auch schwierige Themen so aufbereiten kann, dass die nicht abschrecken. Denn das ist natürlich die Angst: ein negatives Image. In der Kulturhauptstadt Linz war das ja auch nur ein Erzählstrang. In Deutschland gibt es das Phänomen des Erinnerungstourismus, das gilt für die DDR genauso wie für die nationalsozialistische Zeit.

Eines der Fallbeispiele, die Sie untersucht haben, ist der Gedächtnisspeicher Ötztal, der aber eigentlich gar nicht als kulturtouristisches Angebot gedacht ist. Teissl: Es geht eher um die Idee, die dahintersteckt. Was der Gedächtnisspeicher macht, ist eine authentische Auseinandersetzung mit der Geschichte der Region. Das kommt aus der Bevölkerung, ist für die Bevölkerung – und kann genau deshalb auch für Urlauber spannend sein. Denn ich glaube bei Kulturtourismus grundsätzlich: Die Einheimischen müssen mitgedacht werden.

Das Gespräch führte Ivona Jelcic