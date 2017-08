Ein Tag ohne Musik ist … Karl Markovics: Ein halber Tag. Seit ich bewusst denken kann, ist die Musik ein Teil meines Lebens. Und zwar ein sehr großer.

Sie sind am 16. September zu Gast bei den Kammer­musiktagen „Obertöne Stams“, wo Sie als Sprecher in Igor Strawinskys Musiktheater „Die Geschichte des Soldaten“ auf der Bühne stehen. Würden Sie sich insgeheim lieber unter die Musiker mischen? Markovics: Diesen Traum, den ich viele Jahre lang hatte, hab’ ich inzwischen aufgegeben – ich habe eingesehen, dass es bei mir nur zu einem dilettierenden Musiker gereicht hat. Ich hab’ mich im Laufe meines Lebens an der Gitarre, an der Klarinette und am Kontrabass versucht, zu einer richtigen Könnerschaft bin ich aber bei keinem Instrument gelangt.

In der Geschichte geht es um einen Soldaten, der dem Teufel im Tausch gegen ein Reichtum verheißendes Buch seine Geige überlässt – und diese als reicher Mann dann unglaublich vermisst. Was macht Ihr Leben reich? Markovics: Ich bin überzeugt, dass jedes Leben von den scheinbar kleinen Dingen reicher gemacht wird, die man nicht kaufen kann. Ich bin gerade im Garten gestanden und hab’ diesen wunderschönen Spätsommertag auf mich wirken lassen: Das ist Glück. Wenn man seine Seele hergibt, dann hat man verloren – und das will dies­e Geschichte, die auf einem russischen Märchen basiert, ja auch vermitteln. Was mein Leben reicher macht, sind die Begegnungen mit anderen Menschen, die es einem möglich machen, neue Seiten von sich selbst kennen zu lernen. Das mag zwar nicht immer so angenehm sein, denn manchmal wirkt man ja auch negativ auf jemanden – aber wenn man das hinterfragt, bringt einen das im Leben weiter.

Sie kommen aus keiner reichen Familie: Ihr Vater war Bus-Chauffeur, Ihre Mutter Verkäuferin. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie ihnen erklärt haben, Schauspieler werden zu wollen? Markovics: Ich wusste schon sehr früh, dass ich Schauspieler werden will. Und meine Eltern haben das lange als Kinderphantasie gewertet. Als meine Pläne dann konkret wurden, waren sie so überrascht, dass sie zunächst gar nicht viel dazu gesagt haben. Sie haben mir es auch nicht verboten, sondern waren insgeheim davon überzeugt, dass daraus eh nichts wird. Als ich dann von keiner Schauspielschule aufgenommen wurde, war es für sie klar, dass ich schon wieder zur Vernunft kommen würde.

Aber so vernünftig waren Sie glücklicherweise nicht …

Markovics: Ich hatte eben meine eigene Version von Vernunft. Am Anfang haben sie sich damit abgefunden, aber als die ersten Erfolge gekommen sind, waren sie dann natürlich auch stolz.

Was hat Sie so sicher gemacht, dass die Schauspielerei der für Sie bestimmte Weg ist? Markovics: Ich wusste immer, dass ich mein Leben nie anders verbringen möchte als damit, mit meiner eigenen Vorstellung zu spielen und zu schauen, wohin ich Grenzen verschieben kann. Als wir in der Volksschule einen Aufsatz zum Thema „Was ich einmal werden möchte“ schreiben mussten, haben sich meine Freunde als Pilot, Astronaut oder Forscher gesehen. Lauter spannende Berufe – aber ich war mir sicher, dass ich als Schauspieler all das und noch viel mehr werden kann. Das hat mich fasziniert und tut es bis heute. Der Vorteil meines Berufs ist ja, dass man sich bis ins hohe Alter eine gewiss­e kindliche Naivität behalten muss, um vorwärtszukommen.

Für die Filme „Atmen“ (2011) und „Superwelt“ (2015) haben Sie die Seite gewechselt und Regie und Drehbuch verantwortet. Wie kommt’s, dass Sie dabei nicht auch vor der Kamera standen? Markovics: Ich wollte mich nicht teilen. Ich finde die Regie-Arbeit so unglaublich erfüllend – da muss ich nicht auch noch selbst mitspielen. Aber würde ich ein Drehbuch schreiben, in dem sich eine Rolle ergibt, die auf mich zugeschnitten ist, dann werde ich mich teilen. Wohl oder übel.

Sie werden 2018 bei den Bregenzer Festspielen Ihre erste Oper inszenieren. Dabei handelt es sich um das Auftragswerk „Das Jagdgeweh­r“ des Tiroler Komponisten Thomas Larcher. Ist das ein Schritt in ein­e neue Richtung, weg vom Film, hin zur Musik? Markovics: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vorläufig ist es eine einmalige Geschichte, die ich besonders spannend finde, weil ich diese Erfahrung ja noch nie gemacht habe. Als mich Thomas Larcher gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, seine Oper zu inszenieren, hab’ ich mich unglaublich über diese Herausforderung gefreut. Ich plane jetzt nicht großartig, mich in eine andere Richtung zu entwickeln, aber was mich im Leben immer am meisten gereizt hat, sind Dinge, die ich nicht kenne.

Können Sie etwas von Ihrem Regiekonzept verraten? Markovics: Ganz offen gestanden will ich das nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Konzept noch recht vage, die Musik kenne ich ja bislang nur in Teilen und auch nur als Klavierauszug. Das Spannend­e an diesem Projekt wird sein, dass ich mich nur sehr bedingt vorbereiten kann und dass die eigentliche Arbeit eine tägliche Überraschung sein wird, die ich gemeinsam mit den Sängern, dem Chor und dem Orchester erleben werde. Ich freue mich auf dieses unbekannte Land.

Zurück zum bekannten Land: Welche schauspielerischen Pläne stehen an?

Markovics: Witzigerweise kommt jetzt ein Projekt mit unmittelbarem Tirol-Bezug auf mich zu. In der Regie von Urs Egger stehe ich für die TV-Verfilmung von „Das Wunder von Wörgl“ (Arbeitstitel, Anm.) vor der Kamera. Ich spiele darin den Bürgermeister Michae­l Unterguggenberger, der in den 1930er-Jahren in Wörgl ein Ersatzgeld eingeführt hat, mit dem die marode Wirtschaft tatsächlich wieder angekurbelt werden konnte. Das Modell wurde dann auch von vielen Gemeinden kopiert, bis es trotz großen Erfolgs von der Nationalbank verboten wurde. Gedreht wird ab 25. September, unter anderem in Hall.

Das Gespräch führte Christiane Fasching