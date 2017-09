Wien –Weitaus beklemmender und eindringlicher als der staatstragend die junge II. Republik einläutende Film von 1948, prominent besetzt mit Paula Wessely, Attila Hörbiger oder Oskar Werner, erzählt Ernst Lothars im kalifornischen Exil entstandener Roman „Der Engel mit der Posaune“ auf Ebene der Familiengeschichte der Klavierbauerdynastie Alt vom Untergang des „Hauses Österreich“. In der von Janusz Kica inszenierten Theaterfassung verkörpern Maria Köstlinger und Michel Dangl das zentrale Paar: die unglückliche Henriette, schwärmerische Freundin Kronprinz Rudolfs, Außenseiterin aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und nicht zuletzt Opfer des NS-Terrors, und Franz, ihren von Tradition wie Konvention verhärteten Ehemann. Premiere am Theater in der Josefstadt, dessen Direktor Ernst Lothar einst war, ist heute Abend.

Frau Köstlinger, wie würden Sie ihre Bühnenrolle, die Figur der Henriette Alt, beschreiben? Maria Köstlinger: Henriette Alt ist eine ambivalente Person. Es gibt viele Facetten in ihrer Figur, besonders die Tatsache, dass diese Frau verschiedene Dinge will und nie bekommt, ganz egal, was es betrifft. Es gab in dieser Zeit natürlich Konventionen und enge Regeln für Frauen, ganz anders als heutzutage, aber in all ihrer Denkungsart ist Henriette ein ständig gejagtes Wesen, getrieben vom Gefühl, etwas zu versäumen, immer zu spät zu sein. Erst ganz am Schluss ihres Lebens kommt sie darauf, dass es nicht nur darum geht, glücklich zu werden, sondern auch darum, andere glücklich zu machen. Das ist die Art von Erkenntnis, die sie aus ihrem Leben zieht.

Hat die Film-Henriette der Paula Wessely für Sie Vorbildcharakter? Köstlinger: Ich bin immer skeptisch, mir vorher etwas anzuschauen und habe den ganzen Film gar nicht gesehen, sondern für mich nur einzelne Momente herausgeholt. Es ist klar, Paula Wessely und Attila Hörbiger sind zwei Größen des Theaters, die wir noch kennen – die Generation unserer Kinder hat schon keine Ahnung mehr. Bei all diesen Stücken, die so bedeutende Vorbilder haben, versuche ich jedoch, meine eigene Geschichte daraus zu machen.

Herr Dangl, wie geht es Ihnen mit dem Film-Vorbild? Michael Dangl: Ich habe den Film gesehen – kurz bevor ich erfahren habe, dass ich den Franz Alt spielen werde. Ich war sehr beeindruckt von der Schauspielkunst der großen Darsteller. Natürlich ist der Film kurz nach dem 2. Weltkrieg entstanden und hat in sich etwas Versöhnlicheres als der Roman. Das ist kein Vorwurf, sondern liegt in der Zeit. Wenn die Geschichte vom Untergang eines Landes erzählt wird, das dann tatsächlich untergegangen ist und einige Zeit nicht existiert hat und die Leute schreckliche Zeiten durchlebt haben, gibt es natürlich eine Sehnsucht nach Harmonie.

Dazu ist schon kritisch anzumerken, dass der Film eindrucksvoll den Gründungsmythos der 2. Republik, den Opferstatus Österreichs, transportiert… Dangl: Und das tut Ernst Lothars Roman eben gar nicht. Der Roman, der Grundlage der Theaterfassung ist, macht, pointiert gesagt, das alte Österreich, das Habsburgerreich, zum Täter, zum Humus für die NS-Ideologie.

Ich empfinde den Franz Alt, den Sie verkörpern, als einen eigentlich weichen Charakter, der aus Räson und Pflichtgefühl so verhärtet ist. Was denken Sie? Dangl: Franz Alt ist ein Patriarch alter Schule. Sein Weltbild ist nicht das Komplizierteste. Er fühlt sich unhinterfragt in tradierten Formen verankert, im Beruflichen wie im Privaten. Er pfeift, heißt es im Roman, den ganzen Weg von der Firma nach Hause und vermittelt das Bild eines zufriedenen Bürgers. Aber was lernen wir von Thomas Bernhard: Der Pfeifer verbirgt ein heimliches Leid. Bemerkenswert! Franz Alt fühlt sich sehr sicher in seiner Welt und in seiner Position, ist jedoch in der Reduziertheit seines Horizonts brandgefährlich. Sobald etwas einzudringen droht in diese seine Ordnung, die die Ordnung der gesamten Welt zu sein hat, knistert es im Getriebe und aus dem braven, gediegenen Bürger kann ein Monster werden. Wer diese Zufriedenheit stört oder auch nur in Frage stellt und sich noch dazu möglicherweise an seiner Frau vergriffen hat, der gehört weg. Diese Haltung ist im Politischen eine Vorstufe zu den Systemen, die dann gefolgt sind und gesagt haben, wer nicht für uns ist, ist gegen uns und muss ausgelöscht werden. Lothar stellt in seinem Roman die von Stefan Zweig so genannte „Welt von Gestern“ ohne jegliche Verklärung dar, im Gegenteil, er prangert sie an als den Steigbügel für den Faschismus.

Ein Zitat aus dem Stück: „Österreich muss wieder das werden, was es bereits gewesen ist: die gelebte Verkörperung der Idee des Zusammenlebens Verschiedener!“ Wir sind in Vorwahlzeiten, Österreich ist angespannt und gespalten: Haben Sie Hoffnung auf eine neue Form eines solidarischen Österreich? Dangl: Ich möchte Österreich wünschen, dass es nicht verlernt, was wir in den vergangenen 30 Jahren sehr schön begriffen haben, dass Weltoffenheit und das sich auf die Welt Einlassen heilsame Kräfte sind. Da ist schon auch dank der EU viel Gutes passiert. Es gibt die große Gefahr einer Rückwärtsbewegung, ein Überbordwerfen vieler Dinge und eine Reduzierung auf etwas ganz Enges, Stumpfes, das an niederste Instinkte appelliert. Auf etwas, das Ernst Lothar in seinem Buch diagnostiziert als Krankheit einer alten Gesellschaft, die sich als Nabel der Welt sieht und alles „Fremde“ ablehnt.

Köstlinger: Das ist das unglaublich Beängstigende an dem Stück, das in einer komplett anderen Zeit spielt, aber plötzlich Phänomene thematisiert, die genauso für das Heute gelten können. Das Fremde ist unerwünscht, wie man überall liest, und man erschrickt, wie man nun wieder in eine Situation hineinschlittern kann, die mit der vergleichbar ist, die „Der Engel mit der Posaune“ abbildet. Auch Horváth war in der Konsequenz seines Befundes noch vor 20 Jahren in unser aller Empfindung um gesellschaftspolitische Umstände weiter entfernt als heute.

Dangl: Kriegsverharmlosung! Ist das schon so lange vorbei, dass man vergessen hat, dass es keine größere Katastrophe für eine Gesellschaft gibt, als den Krieg, wo es schlicht nur Verlierer gibt. Es ist entsetzlich, wie leichtfertig mit dem Geschenk des Friedens, in dem wir aufwachsen durften, umgegangen wird.

Sie beide sind auch in Film und Fernsehen tätig. Frau Köstlinger: Henriette oder das Vorstadtweib Wally? Bühne oder Film? Köstlinger: Ich für meinen Teil finde die Kombination ideal, würde ohne das Theater jedoch nicht leben wollen, auch wenn es dazwischen immer wieder sehr mühsam und anstrengend ist. Aber es macht natürlich unendlich viel Spaß, in so verschiedene Richtungen zu springen, wie „Der Engel mit der Posaune“ und die Serie „Vorstadtweiber“ vorgeben.

Dangl: Die unterschiedlichen Arbeitsweisen und Ausdrucksarten auszuprobieren, ist sehr bereichernd. Ich freue mich, jetzt mehr zu drehen als früher, auch wenn das Theater immer mein Zentrum war. Mein Herz ist im Theater verwurzelt.

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow