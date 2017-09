Von Angela Dähling

Stumm, Mayrhofen – Die Buschtrommeln funktionieren bestens: Seit die Ursprung Buam auf Facebook per Video eine Gruppe Afrikaner Werbung für das Ursprung Buam Fest 2018 machen lassen, verbreitete sich wie ein Lauffeuer, dass das Fest nach rund zwei Jahrzehnten nicht mehr in Stumm stattfindet.

Stattdessen wird das 25-Jahr-Jubiläum der bekannten Volksmusikgruppe vom 19. bis 22. Juli 2018 bei der ErlebnisSennerei in Mayrhofen über die Bühne gehen. „Wir wollen anlässlich unseres Jubiläums das Festniveau anheben – speziell gastronomisch mit Bier in Gläsern und anständigen Tellern“, erklärt Ursprung-Buam-Sänger Martin Brugger. Da tue man sich mit einem Gastronomiebetrieb wie der ErlebnisSennerei, die viele Großveranstaltungen abwickelt, leichter als mit einem Verein. Bisher hat die Sektion Fußball der Sportvereinigung (SVG) Stumm das mehrtägige Fest beim Fußballplatz in Stumm abgewickelt.

Das Fest wird nun in einem großen Zelt neben der ErlebnisSennerei stattfinden. Die Zusammenarbeit mit der Sennerei und dem Tourismusverband Mayrhofen-Hippach wurde für mindestens drei Jahre vereinbart. Der TVB bewirbt das Fest, die Musikgruppe zusätzlich die TVB-Region. „Wir freuen uns sehr, zumal die Ursprung Buam extrem stark in den sozialen Medien vertreten sind. Allein auf Facebook haben sie 148.000 Fans“, sagt Mayrhofens TVB-Geschäftsführer Andreas Lackner. Einen Werbebotschaftervertrag wie jenen mit Marc Pircher, gebe es mit den Ursprung Buam allerdings nicht.

So groß die Freude in Mayr­hofen ist, so groß ist die Enttäuschung in Stumm und im Tourismusgebiet Erste Ferien­region im Zillertal. Martin Brugger betont, dass der Ortswechsel nichts mit dem TVB Erste Ferienregion und dem Stummer Fußballverein zu tun habe. Dennoch grassieren seit dem Ursprung Buam Fest im Juli Gerüchte, dass nicht alles zur Zufriedenheit der Musiker abgelaufen sein soll.

Das Festzelt war vom Veranstalter (SVG Stumm) einige Meter verlegt worden – vom Fußballplatz auf den Schwimmbad-Parkplatz. Statt eines Holzbodens wurde auf teilweise unebenem Asphalt gefeiert. Einige Bäume auf dem Parkplatz wurden einfach gestutzt, damit sie unter das Zeltdach passten. „Für uns war der Parkplatz perfekt, denn unser Fußballplatz war nach dem letzten Fest so kaputt, dass er saniert werden musste“, erklärt Günther Hartl, Obmann der SVG Stumm. Dass es weder einen Holzboden noch eine Tanzfläche oder eine besondere Deko gab, habe finanzielle Gründe. „Wir müssen schauen, dass wir so viel Kapital wie möglich aus dem Fest schlagen und können das Zelt daher nicht wie beim Oktoberfest ausschmücken. Und bei einer Tanzfläche sind doppelt so viele AKM-Gebühren fällig“, verweist Hartl auf Tausende Euro Mehrkosten. Er räumt ein, Verbesserungen hätte man sicher vornehmen können. Doch nun ist es zu spät und mit der Abwanderung nach Mayrhofen ist die wichtigste Einnahmequelle des Vereins versiegt. Hartl: „Das bedeutet nichts Gutes für uns.“ Den Ursprung Buam sei er aber nicht böse. Er hoffe auf neue Partner. Immerhin habe der Verein viel Know-how nach 19 Jahren als Festveranstalter. Rund 100 Freiwillige seien bei dem viertägigen Fest immer im Einsatz gewesen.

Rückendeckung erhält Hartl von Manfred Pfister, Geschäftsführer des TVB Erste Ferienregion im Zillertal. „Die Besucherzahlen bei solchen Festen stagnieren, die Umsätze werden geringer“, sagt er. Wobei er die Kritik am letzten Standort des Fest verstehen kann. „Ich war dort und auch nicht begeistert.“ Mit der SVG und dem Stummer Bürgermeister habe er danach versucht, einen neuen Platz zu finden. „Aber da war die Gesprächsbasis nicht mehr die beste, und vielleicht waren wir auch zu langsam“, sagt Pfister. TVB-Obmann Ernst Erlebach bedauert, dass nach Marc Pircher auch die Ursprung Buam aus ihrer Heimatregion abwandern. „Es scheiterte an einem Reserveplatz und am Willen. Die Ursprung Buam. waren nicht gewillt, sich mit uns an einen Tisch zu setzen“, behauptet Erlebach.

Die Vergangenheit habe laut Pfister aber gezeigt, dass man im Zillertal die Abwanderung einer Musikgruppe verkraften könne. Zudem habe man im vorderen Zillertal noch das Open Air der Jungen Zillertaler und die Zellberg Buam Alpenparty. Pfister: „Wir pfeifen musikalisch noch nicht aus dem letzten Loch.“