Von Michael Mader

Kufstein – Mit viel Pomp und Trara wurde gestern in der Festungsstadt das Kultur Quartier eröffnet – ganz wie es sich für ein Projekt gehört, das einen Theatersaal mit 175 Sitzplätzen und einen Veranstaltungssaal mit 450 Plätzen bei Kinobestuhlung beinhaltet. Mit Livemusik, Shows, Aufführungen, einem Tanzmärchen und einer Lesung mit Otto Schenk konnte sich die Bevölkerung schon einmal von den Qualitäten der neuen Kulturstätte überzeugen. Und die Meinungen waren durchwegs positiv, wie eine kurze, nicht repräsentative Umfrage (siehe unten) der TT ergab.

Lob gab es aber auch von offizieller Seite. Landeshauptmann Günther Platter sprach davon, dass er die Stadt schon immer genau beobachtet habe: „Kufstein hat sich sehr positiv entwickelt. Als Wirtschaftsstandort und als Fachhochschulstandort. Aber auch im Tourismus wurden neue Impulse gesetzt. Und es ist ein besonderer Ort, wenn es Kunst und Kultur betrifft. Ich habe großen Respekt vor dem, was hier geschaffen wurde.“ Sogar der frischgebackene Dekan, Stadtpfarrer Thomas Bergner, sprach im Zuge der Segnung des Gebäudes von einem Meilenstein.

Ein Freudentag war die Eröffnung aber auch für Bürgermeister Martin Krumschnabel: „Wir haben in den vergangenen Jahren vieles eröffnet, aber der heutige Tag ist für mich so etwas wie der Höhepunkt meiner bisherigen politischen Laufbahn. Ein Projekt, das aus einer ganz kleinen Idee geboren wurde, wo ich 2010 das erste Mal vorsichtig angefragt habe, ob man sich hier vorstellen könnte, eine Kultureinrichtung wie etwa ein Theater umsetzen zu können.“ Ab diesem Zeitpunkt habe das Ganze eine sehr große Dynamik angenommen und im Zuge der politischen Diskussion wollte man mehr. Das Projekt sei von Anfang an nicht völlig unumstritten gewesen. „Aber ich bin heilfroh, dass sich schlussendlich jene Kräfte durchsetzen konnten, die eine Vision für Kufstein hatten und denen an der Weiterentwicklung in der Stadt etwas gelegen ist. Kultur könne kein Geld verdienen, aber es ist es uns wert“, machte Krumschnabel bei der Eröffnung auch darauf aufmerksam, dass sich das Land an diesem Werk mit einer Million Euro beteilige.

Beide Säle sind zu mieten: Der Preis für den Theatersaal beträgt 700 Euro, für den Veranstaltungssaal 1200 Euro. Hinzu kommt noch jeweils die Mehrwertsteuer. Darin enthalten ist die Nutzung von Foyer und Gästegarderobe, die Reinigung und die gesamte Technik und Bestuhlung.