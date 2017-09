Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Ausgetanzt hat es sich für den Innsbrucker Tanzsommer von Josef Resch bereits mit der letzten Vorstellung im heurigen, bereits abgespeckten Veranstaltungsjahr. Dem vorangegangen war ein Streit mit den beiden Hauptsubventionsgebern Stadt und Land. Wie berichtet, wollten Resch und auch der für das Festival der Träume zeichnende Herbert Waltl aufgrund schwieriger werdender Rahmenbedingungen ein neues Konzept durchbringen. Sowohl BM Christine Oppitz-Plörer (FI) als auch LR Beate Palfrader (VP) winkten aber ab. Zusammen mit Fördermitteln des TVB wurden nämlich bereits pro Jahr 505.000 Euro dem Tanzsommer zur Verfügung gestellt. Im Raum stehende weitere 200.000 € lehnten beide ab. Woraufhin Resch mit dem Rückzug drohte. Der Innsbrucker Gemeinderat gab sodann im Jänner grünes Licht für eine Sonderprüfung des Tanzsommers. Der Fokus sollte insbesondere auf den Geldflüssen zwischen dem Verein (Subventionsempfänger), der Tanzsommer Veranstaltungs GmbH (veranstaltungsdurchführende Firma) und der YES Veranstaltungs- und Beteiligungs GmbH (Ticketsystem) liegen. Für alle drei zeichnet Resch verantwortlich.

Der Bericht des Kontrollamtes liegt nun vor. Eine Prüfbefugnis hatte man nur für den subventionsempfangenden Verein, nicht für die beiden GmbHs. Man war also auch auf die freiwillige Mitarbeit Reschs angewiesen. Diese sei auch erfolgt, dennoch sei eine Prüfung nur in „limitiertem“ Maße möglich gewesen, halten die Kontrolleure fest.

Grundsätzlich zeigt der Bericht auf, dass der Tanzsommer (2015) mit 195.000 Euro „den höchsten nominell ausbezahlten Einzelförderungsbeitrag aus dem gesamten Kulturbudget der Stadt“ bekommen hat. Zum Vergleich: das Freie Theater Innsbruck streifte 166.000 €, der Kunstraum 104.000 €, die stadt_potenziale 91.000 € und das Osterfestival 43.000 € ein.

Laut Kontrollamtsbericht bilanzierte der Tanzsommer im Jahre 2014 mit einem Minus von knapp 5000 Euro, im Folgejahr wuchs dieses auf rund 73.000 € an. Denn 2015 standen Erträge von 836.700 € Ausgaben in der Höhe von 909.800 € gegenüber. 85.000 Euro sind in beiden Jahren als Posten „Entschädigung Resch“ aufgelistet. Ein „Gehalt“, das den Verantwortlichen in Land und Stadt allerdings seit Langem bekannt gewesen sein soll.

Zwischen 2013 und 2016 sei der Nachvollzug der widmungsgemäßen Verwendung der Subventionsmittel für die Prüfer „mangels Dokumentation der übermittelten Rechnungsbelege nicht möglich“ gewesen, bemängeln die Prüfer. Eine Ausnahme sei das Jahr 2015 gewesen. Der Verein hält dagegen, dass die Originalbelege jährlich dem Kulturamt übermittelt, dort überprüft und retourniert worden seien. Kopien machte das Amt jedoch keine. Für die Prüfer ein Fehler. Das Amt rechtfertigt sich mit fehlenden personellen Kapazitäten. Zudem monieren die Prüfer, dass der Verein die Verwendungsnachweise stets erst nach Ablauf der hierfür gesetzten Frist abgegeben habe. Andererseits verabsäumte das Amt die rechtzeitige Einmahnung. Der Tanzsommer argumentiert, dass es gelebte Praxis gewesen sei, die Belege erst nach Bilanzerstellung zu liefern. Auch eine vorzeitige Auszahlung eines Förderteilbetrages durch das Amt stieß dem Kontrollamt sauer auf.

Kompliziert wird es beim Thema Kartenvertriebssystem. Ein solches wurde von der Tanzsommer Veranstaltungs GmbH für knapp 33.000 € angekauft, jedoch aus steuerrechtlichen Überlegungen als Investition in die YES übertragen. Letztere stellte 2015 der Veranstaltungs GmbH eine Systemgebühr in Höhe von rund 44.000 € in Rechnung. Die Differenz begründete Resch damit, dass der YES durch das Vertriebssystem Kosten für Mitarbeiter und Lizenzen entstünden, welche auch der einmalige Überhang nicht decken könne.

Die Führungsrolle Reschs sowohl in Verein, Veranstaltungs GmbH als auch YES sieht das Kulturamt hinsichtlich der nötigen Transparenz beim Einsatz öffentlicher Mittel „kritisch“, rechtlich sei sie aber korrekt, merkt man an. Jedenfalls will das Amt von dieser Konstellation erst im Herbst 2016 erfahren haben. Ebenso hinterfragt wird, wieso die öffentliche Hand ein Ticketsystem de facto finanziert hat, das aber nun in der im Eigentum von Resch stehenden Firma YES auch andere Kartenvorverkäufe (z. B. Operettensommer) abwickle.

Kontrollausschussvorsitzender Franz Hitzl (VP) sagte gestern, dass durch den Bericht dargelegt sei, dass „alle Subventionen ordnungsgemäß abgerechnet wurden“. Zudem sei die rechtliche Konstruktion des Tanzsommers nachvollziehbar und „sinnvoll“. Die Mitwirkung Reschs an der Prüfung, so Hitzl, habe eine „umfassende und vollständige Prüfung im Sinne des Gemeinderatsbeschlusses ermöglicht“.