Von Tamara Stocker

Innsbruck — Einmal ins Ziel kommen und den roten Buzzer drücken. Das hat sich Maximilian Brunner (25) aus Schwaz vorgenommen. Gedrückt hat er ihn dann gleich zwei Mal, was ihn direkt in das Halbfinale der RTL-Show „Ninja Warrior Germany" manövrierte.

Der TV-Hindernisparcours wird als „härtester der Welt" angepriesen, es gibt ihn in 13 Ländern weltweit. Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit sind gefragt, um die anspruchsvollen Hindernisse zu überwinden. Sowohl die Vorrunde als auch die anschließende Halbfinal-Qualifikation hat der 25-Jährige fehlerlos gemeistert. Zu sehen war sein Auftritt bereits am 17. September (siehe Facebook-Posting). Jetzt steht er unter den letzten 56 Athleten von 13.000 Bewerbern. Am Sonntagabend (ab 20.15 Uhr, RTL) will er sich als einer von 28 Teilnehmern für das Finale qualifizieren.

Auf das schlechte Gefühl folgte eine sehr gute Leistung

Dabei hatte sich der Schwazer vorerst überhaupt wenig Chancen ausgerechnet. Schon das Dabeisein-Dürfen beim Casting, als einer von 2000 Auserwählten, sei eine Überraschung gewesen. „Das Ganze war eine Spontanaktion. Nachdem ich in der Werbepause des RTL-„Dschungelcamps" von der zweiten Staffel „Ninja Warrior Germany" erfahren habe, hab' ich mich sofort online beworben", erzählt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung Online.

Nach dem Casting, ein umfangreicher Sport- und Fitnesstest, habe er nicht damit gerechnet, weiterzukommen. „Ich hatte einfach kein gutes Gefühl. Zwar konnte ich mit meiner Griffkraft punkten, Gleichgewichts-Übungen liegen mir aber nicht wirklich", gesteht der 25-Jährige.

Und doch trudelte einige Wochen später die Einladung zur TV-Show bei ihm ein. Mit Freundin Christina und Söhnchen Maximilian zum Daumen drücken im Gepäck, ging es dann auf nach Karlsruhe. Dort setzte sich der Tiroler gegen 50 Konkurrenten durch, konnte den sechsteiligen Parcours, an dessen Ende er eine 4,25 Meter hohe Wand hinauflaufen musste, ohne Fehler überwinden. Das war in jener Vorrunde nur zehn Teilnehmern gelungen. Damit war Brunners eigentliches Ziel, einmal den roten Buzzer zu drücken, erreicht.

Dann ging es als einer der besten 20 volley in die Halbfinal-Qualifikation. Wieder zog der 25-Jährige den Parcours bis zum Ende durch, leistete sich keinen Fehler. Im Gespräch mit TT-Online gibt sich der 25-Jährige bescheiden: „Die Vorrunde ist ganz gut gegangen. Bei der Semifinal-Quali war ich dann selber überrascht, dass es geklappt hat." Und er gab zu: „Am Schluss war ich konditionell komplett am Ende." Da half auch die jahrelange Erfahrung als Fußballspieler nur bedingt.

„Eine Maschine bin ich sicher nicht"



Viel Zeit, sich auf die Show vorzubereiten, blieb dem jungen Co-Piloten in den vergangenen Monaten nämlich ohnehin nicht. Im Mai ist der Schwazer zum ersten Mal Papa geworden. Da galt es vor allem, das Windelwechseln zu trainieren: „Da hatte die Familie natürlich Priorität. Und sonst habe ich eigentlich das gemacht, was ich immer mache. Ein bisschen laufen gehen, bouldern mit Freunden, mal ein paar Klimmzüge oder Sit-ups." Die vielen Zillertaler Krapfen von der Oma hätten dann ihr Übriges getan, erzählt er lachend. „Eine Maschine, wie manch anderer Teilnehmer, bin ich sicher nicht."

Insgesamt gab es bei „Ninja Warrior Germany" heuer sieben Vorrunden-Shows, aus denen jeweils nur die besten acht von 50 Startern in das Halbfinale einzogen. Dort warten auf Max Brunner am Sonntagabend nun neun neue Hindernisse, die auf Namen wie „Ringschaukel oder „Chaos-Teller" hören. Er muss all seine Kräfte bündeln, schnell und doch konzentriert sein, um es ins Finale zu schaffen. Er muss schwingen, springen, klettern, balancieren. Aber vor allem einen kühlen Kopf bewahren. Denn wer sich nur den kleinsten Fehler erlaubt, ist raus. Aber dass man auch mit einer entspannten Einstellung statt Verbissenheit weit kommen kann, hat der Tiroler ja bereits bewiesen.