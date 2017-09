Von Joachim Leitner

Schwaz – Fragen gäbe es genug. Laurie Anderson zählt zu den wirkmächtigsten Multimediakünstlerinnen der Gegenwart. Seit mehr als 4 Jahrzehnten sorgt sie mit vielfältigsten Bühnenarbeiten, Installationen, mit Klang- und Konzeptkunst, Filmen und Videos für Aufsehen. Sie arbeitete mit William S. Burroughs, Philip Glass, Frank Zappa, John Cage und Lou Reed zusammen. Mit Letzterem war sie ab den 1990er-Jahren auch privat liiert. Inzwischen verwaltet sie den Nachlass des 2013 verstorbenen Großgrantlers des Rock.

Am Wochenende war Anderson Gast der Schwazer Klangspuren. Auf dem Programm stand am Sonntagabend ihre Performance „The Language Of The Future“: eine Status-quo-Bestimmung, mit der sie seit gut 30 Jahren in permanenter Veränderung Fragen nach der Verfasstheit der Gegenwart stellt. Allein darüber ließe sich abendfüllend sprechen. Doch Anderson hat beim Treffen mit der TT zunächst anderes vor. Schließlich weist das T-Shirt des Fragenstellers diesen als Sympathisanten der TV-Serie „Star Trek“ aus. Und dazu hat die große Geschichtenerzählerin Laurie Anderson eine Geschichte parat, die selbst ihr umfangreicher Wikipedia-Eintrag bislang verschwieg.

Laurie Anderson: Wissen Sie, dass ich mit dem Käpt’n der Enterprise verwandt bin?

Mit Käpt’n Kirk?

Anderson: Ja. Mit William Shatner. Er ist Teil der Familie. Seine Frau Elizabeth ist eine Anderson. Ich habe kürzlich seine neue Live-Show in New York gesehen. Danach hat er gemeint, dass wir gemeinsam eine Show entwickeln sollten. Als er wenig später eine meiner Performances besucht hat, war das Thema wieder vom Tisch.

Es wäre wieder etwas Neues gewesen. So wie zuletzt Ihre Hinwendung zu Virtual Reality (VR). Ihre Installation „La Camera Insabbiata“ wurde beim Filmfestival in Venedig ausgezeichnet.

Anderson: VR ist tatsächlich etwas Neues für mich. Vor zwei Jahren hätte ich da nicht mitgemacht. VR, das waren Videospiele, nichts für mich. Jetzt empfinde ich es beinahe als den logischen nächsten Schritt in meiner Arbeit. Vieles, was ich bisher getan habe, lässt sich durch VR zusammenführen: Es ist eine ganz andere Art, Geschichten zu erzählen, eigentlich müsste man sogar sagen, Geschichten zu bauen. Denn darum geht es letztlich: Man baut sich das Umfeld für ein neues, noch umfassenderes Erzählen. Ich finde es gut, dass ein so renommiertes Festival wie Venedig diesem neuen, seltsamen, schrägen Medium Platz gibt. VR ist unbeholfen und unsozial, man kann es nur allein erleben, aber, hey, man kann dadurch fliegen.

Eine technische Simulation.

Anderson: Ja, das hat mich zunächst beschäftigt. Ich bin ein „Tech-Head“, aber ich bin keine Programmiererin. Ich bin auf Mitarbeiter angewiesen. „La Camera Insabbiata“ ist eine Arbeit von Huan Hsin-­chien und mir. Eine sehr erfüllende Arbeit. VR macht deutlich, dass das Gehirn unser wichtigstes Wahrnehmungsorgan ist: Der Hintern weiß, dass er in Venedig sitzt, aber trotzdem läuft man Gefahr, vom Stuhl zu fallen, weil das Gehirn durch den Raum fliegt. „Camera Insabbiata“ begann als kleines Experiment – jetzt bin ich überzeugt, dass ich weitere VR-Projekte machen werde. Das ist das Problem.

Ich sehe da kein Problem. Anderson: Ich mache zu viel. Derzeit arbeite ich an vier Büchern, plane Konzerte, Ausstellungen – und kann noch immer nicht Nein sagen. Der Schriftsteller Karl Ove Knausgård hat mich gerade gefragt, ob ich Musik für ein Edward-Munch-Projekt komponieren kann. Klar, spannend. Ich glaube, wenn Sie mich jetzt um eine Komposition für eine Gruppe von Puppen, die im Atlantik leben, bitten würden, würd’ ich auch zusagen.

Es klänge tatsächlich spannend.

Anderson: Ja. Aber ich unterschätze, wie viel Zeit und Kraft solche Projekte kosten. Es ist ein Segen, dass ich mich für Neues begeistere. Aber es ist auch ein Fluch. Deshalb hat mir ein Freund die „No-Machine“ geschenkt. Ein Stift mit einem Lautsprecher, der immer, wenn ich es will, ganz entschieden „Nein“ sagt. „Nein“ ist eine gute, wichtige Antwort.

Mit „The Language Of The Future“ greifen Sie bei den Klangspuren ein Projekt auf, das Sie seit drei Jahrzehnten umtreibt.

Anderson: Es ist mein großes Thema: Wie entstehen Geschichten, was lösen sie aus, wie wirken sie – und was passiert, wenn Geschichten an Kraft verlieren. Das erleben wir ja gerade: Nicht nur große Geschichten zerbröseln, auch die privaten Erzählungen. Wir haben Probleme, mit der Gegenwart mitzuhalten. Deshalb hab’ ich das Programm immer weiter verändert. Obwohl es den Titel schon gab – und er eigentlich für alle meine Arbeiten passen würde –, glaube ich, dass es mir jetzt mehr um Sprache geht als früher. Vielleicht liegt das daran, dass ich diese ganzen Bücher mache. Sprache ist das fragilste, beeindruckendste, das gefährdetste und gefährlichste Medium. Darüber denke ich nach. Vom Musikmachen in einem eigentlichen Sinne habe ich mich etwas entfernt.

Warum?

Anderson: Die Branche, das Business hat sich verändert. Wenn man früher eine Platte machte, arbeitete man mit vielen Leuten zusammen. Heute gibt es einen Ansprechpartner – und der heißt meistens Apple. Apple gibt den Rahmen vor, entscheidet, was geht und was nicht geht. Und Apple entscheidet, ob man von Musik leben kann oder nicht. Nun arbeite ich mit ihren Geräten, sie ermöglichen mir, dass ich meine Shows und Konzerte allein machen kann. Andererseits ist die Bühne der einzige Ort, an dem Apple noch nicht mitverdient. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Big-Player auch da eine Möglichkeit entwickeln, daran mitzuschneiden.

Mit Verlaub, das klingt ein bisschen nach „früher war alles besser“. Anderson: Ich bin nicht nostalgisch. Solche Aussagen sind Blödsinn. Natürlich hat diese Entwicklung neue Möglichkeiten geschaffen – manche Produktionsmittel wurden demokratisiert. Aber der Preis dafür ist eine gewisse Gleichförmigkeit, weil Unternehmen wie Apple nur unterstützen, was ihnen auch etwas einbringt. Die Grenzen des Machbaren sind enger geworden – und das zieht auch die Vorstellungskraft in Mitleidenschaft.