St. Johann i. T. – Barbara Balldini, die angeblich lustigste Sexpertin Österreichs, ist mutig genug, Dinge anzusprechen, die andere kaum zu denken wagen. Die 53-jährige Kabarettistin und Sexualpädagogin spricht den Menschen aus der Seele, wenn sie über Liebe, Erotik und Sexualität plaudert wie andere über das Wetter. Am Freitag präsentiert die Vorarlbergerin ihr aktuelles Programm „Verkehr(s)tauglich“ in Kössen. Die TT hat sie vorab zum Telefon­interview gebeten.

Frau Balldini, beim Wählen Ihrer Telefonnummer ist aufgefallen, dass sie ungewöhnlich viele „6er“ beinhaltet. Ein Zufall? Barbara Balldini (lacht): Das hat mir meine Sekretärin eingebrockt. Als sie damals zum Handyanbieter gegangen ist, hat sie gesagt, dass ihre Chefin ein neues Telefon braucht und sie als Sexualpädagogin arbeitet. Meine Handynummer sollte deshalb viele Sechser haben. Die Nummer ist quasi ein Geschenk.

Von einem Geschenk sprechen Sie auch, wenn es um Ihre Kindheit im Kloster geht. Das würden viele andere nicht so sehen. Balldini: Ich wurde in St. Johann geboren. Als ich sechs Wochen alt war, hat mich mein­e Mutter weggegeben. Zuerst ins Säuglingsheim, danach bin ich in einem Kloster in Hall aufgewachsen. Dort war ich sehr behütet. Die Nonnen haben uns Kinder geliebt und gefördert. Es war die schönste Zeit in meinem Leben. Meine Mutter habe ich erst mit 27 Jahren zum ersten Mal getroffen. Als ich sie kennen lernte, wusste ich, dass ihre Entscheidung damals die richtige war, sowohl für mich als auch für sie. Natürlich gab es da auch meinen Vater. An den Wochenenden habe ich bei ihm und seiner Frau gewohnt. Das war keine so schöne Zeit. Das wussten auch die Nonnen, deshalb haben sie irgendwann beschlossen, dass ich im Kloster bleiben durfte.

Kommen Sie heute noch manchmal an Ihren Geburts­ort zurück? Balldini: Nein, ich bin dort geboren, aber das war es auch schon. Aber mein „Zuhause“, das Kloster in Hall, besuche ich jährlich.

Beruflich haben Sie viele Stationen durchlaufen: Sie waren Buchhändlerin, Elefantenpflegerin im Zirkus und lebten als Aussteigerin im Waldviertel. Wie kam es dazu, dass Sie schließlich Sexualpädagogin wurden? Balldini: Nun, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt: „An was kommt der Mensch nicht vorbei?“ Das ist der Tod und Sex. Und da ich als Sterbebegleiterin keine Familie ernähren konnte, habe ich mich für Letzteres entschieden. Außerdem hat mich das Thema schon immer magisch angezogen.

90 Prozent der Klienten in Ihrer Praxis sind Männer. Ist deren Bereitschaft, offen über sexuelle Probleme zu sprechen, größer geworden? Balldini: Nicht unbedingt. Wenn Männer in meine Praxis kommen, ist es meist schon fünf nach zwölf. Da ist die Frau bereits weg oder der Penis samt Viagra funktioniert nicht mehr. Die meisten haben einen sehr langen Leidensweg hinter sich, bis sie es endlich wagen, über meine Schwell­e zu treten. Über 50 Prozent meiner Klienten haben Ängste, dass sie zum Beispiel zu früh „kommen“ oder ihr edles Teil versagt. Der Punkt ist der, dass sich Männer nach wie vor hauptsächlich über ihre Potenz definieren und ihren beruflichen Erfolg.

Ein weiteres Problem Ihrer Meinung nach ist, dass Männer und Frauen Sexualität mit Geschlechtsverkehr verwechseln. Wo liegt der Unterschied? Balldini: Ein Beispiel: Stellen Sie sich ein Zimmer vor. In diesem Zimmer ist ein Lichtschalter, der Geschlechtsverkehr. Alle rennen wie verrückt auf diesen Lichtschalter zu, ohne das restliche Zimmer zu entdecken. Auf die Sexualität umgewälzt bedeutet dieses bildhafte Beispiel, dass Geschlechtsverkehr nur ein Teil von Sexualität ist. Dazu gehört auch ein Kuss, im Vorbeigehen gestreichelt werden, das Einlassen auf den Partner. Viele haben heute nur noch „Distanzsex“, sie vergessen dabei ihr Gegenüber.

Klingt, als seien viele Menschen abgestumpft, was Sex angeht. Balldini: Das hat auch mit dem Porno-Markt zu tun. Vor allem für Männer ist es einfacher, sich vor den Bildschirm zu setzen und sich dabei selbst zu befriedigen, als sich mit dem für sie komplizierten Wesen Frau auseinanderzusetzen. Viele Männer haben dann in der Folge Probleme mit „echtem“ Sex. Pornos sind der Ehekiller Nummer eins. Mittlerweile gibt es unglaublich viele Pornosüchtige. Doch zum Glück kann ich in diesem Zusammenhang eine Trendwende beobachten: Viele junge Menschen haben genug von der Übersättigung und der steten Präsenz von Sex. Sie wollen viel lieber wieder mehr Händchen halten und schmusen.

Sie haben sich sieben Jahre lang mit Dating-Plattformen beschäftigt. Was ist Ihr spannendstes Recherche-Ergebnis? Balldini: Dating-Plattformen sind Segen und Fluch zugleich. Man kann den Menschen fürs Leben finden, aber gleichzeitig zerstören sie auch unendlich viele Ehen. Auf Plattformen geht es vor allem um die Frage: „Was kann ich kriegen? Ich will einen tollen, charmanten, gut aussehenden, sportlichen, erfolgreichen Mann!“ Kaum jemand überlegt sich: „Was habe ich zu bieten?“ Dating-Plattformen sind ein Ergebnis unserer Konsumgesellschaft: Wenn mir der

die eine nicht passt, gibt es ja noch genügend andere.

Das Interview führte Miriam Hotter