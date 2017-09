In einer Kolumne für die „Zeit“ haben Sie sich zuletzt mit der Olympia-Volksbefragung in Tirol beschäftigt und über die Fragestellung gemeint: „Ein schönes Beispiel, dass direkte Demokratie manchmal ziemlich nahe an der Volksverblödung vorbeischrammt.“ Misstrauen Sie der direkten Demokratie?

Alfred Dorfer: Nein. Ich bin grundsätzlich ein großer Befürworter der direkten Demokratie – auch mit allen Nachteilen. Weil natürlich ist dieses Modell nicht frei von Demagogie. Und wenn man sich in der Schweiz die Wahlbeteiligung an Volksabstimmungen anschaut, dann spürt man da auch eine gewisse Interessenabnahme. Aber dennoch ist das die beste Möglichkeit, Demokratie zu leben – aber nur wenn der Informationsfluss objektiv und faktisch ist.

Dann vermissen Sie bei der – wie Sie sagen – „No-Na-Frage“ die Objektivität?

Dorfer: Genau.

Das Goldene Verdienstkreuz des Landes Tirol werden Sie jetzt halt nicht mehr bekommen, obwohl Sie die Österreich-Premiere Ihres neuen Soloprogramms „und ...“ im Treibhaus begehen.

Dorfer: (lacht) Stimmt. Die Liebe, die ich für das Land Tirol und speziell für die Stadt Innsbruck hege, wird von politischer Seite wahrscheinlich unerwidert bleiben. Aber das überlebe ich – solange ich kein Einreiseverbot bekomme.

In Deutschland und der Schweiz hat „und ...“ seine Premiere bereits erlebt. Mussten Sie sich erst Mut für das heimische Publikum anspielen? Dorfer: Nein, weil die Premiere beziehungsweise die Premieren waren ja eh schon in Innsbruck, wo ich mich im Dezember und Jänner von einer Lesefassung zu einer Spielfassung vorgearbeitet habe. Das Innsbrucker Publikum hat da die Rolle eines Co-Regisseurs gespielt – weil die Reaktionen waren für mich entscheidend, um das Programm in eine endgültige Form zu bringen. Und mit dieser Fassung bin ich dann nach Deutschland und in die Schweiz gegangen.

Sie haben im Vorjahr den deutschen Kabarettpreis bekommen. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass man Ihren Humor also auch in Deutschland versteht. War das schon immer so?

Dorfer: Liebe auf den ersten Blick war das keine – abgesehen von München, wo es tatsächlich von Anfang an funktioniert hat, da war’s immer wie zuhause. Überall anders musste ich mir die Anerkennung mühsam erspielen. In der Schweiz war das ähnlich: Da war Zürich von Haus aus gut und alles rundherum war ein gehöriges Stück Arbeit.

Um bei Deutschland zu bleiben: Verstehen Sie den Wahlerfolg der AfD?

Dorfer: Für mich hängt das damit zusammen, dass sich die Deutschen, die ja immer so tun, als würden sie stets Klartext sprechen, über nahezu 30 Jahre das Märchen vom wiedervereinten, harmonischen Deutschland aufrechterhalten haben. Und jetzt zerbricht dieses Märchen eben. Ich wundere mich eigentlich, dass das nicht schon viel früher passiert ist. Ich bin ja viel in Deutschland unterwegs und hab’ bei Auftritten in Leipzig, Dresden oder Halle schon lange eine Stimmung gespürt, die diesem Wahlergebnis entspricht. Was den Zustand zu Gesamtdeutschland betrifft, ist bei vielen Ostdeutschen noch immer eine Sentimentalität gegenüber der DDR zu spüren. Man weint der verloren gegangenen Solidarität und der geschlossenen Gesellschaft hinterher.

Der Rechtsruck ist aber nicht nur ein deutsches Phänomen. Blicken Sie den Nationalratswahlen vom 15. Oktober mit einem mulmigen Gefühl entgegen?

Dorfer: Nein. Weil ich nicht zu denen gehöre, die im Nachhinein entsetzt und überrascht sind. Durch meine Live-Auftritte bin ich ja ständig in Kontakt mit einer bunten Masse an Menschen, die ich keinesfalls als Nische sehe. Und bei diesen Begegnungen spüre, dass sich in den letzten Jahren etwas deutlich gewandelt hat und sich ein steigendes Unbehagen diffus Bahn bricht. Die Gründe dafür kann man nicht genau nennen. Aber es ist Fakt, dass den bestehenden Gruppierungen nicht mehr vertraut wird – sowohl was die Wahrheit als auch was Lösungsansätze anbelangt.

Wollen Sie eine Prognose für den Wahlausgang abgeben?

Dorfer: Was Wahlen anbelangt, bin ich der denkbar schlechteste Prophet, den man sich vorstellen kann. Ich war zum Beispiel fix davon überzeugt, dass Norbert Hofer Bundespräsident wird. Meine Prognosen kann man also nicht ernst nehmen, außer man verdreht sie ins Gegenteil. (lacht) Aber gefühlsmäßig trau’ ich mich zu sagen, dass SPÖ, ÖVP und FPÖ relativ eng beisammen liegen werden und die wahrscheinlichste Koalition dann wohl schwarz-blau ist.

Die Basis von „und ...“ ist ein Umzug. Wie stehen Sie prinzipiell zu Veränderungen? Werden Sie da dynamischer oder unrund?

Dorfer: Ich bin da ganz einfach gestrickt: Für mich ist das Schlimmste, was es im Leben geben kann, Stagnation. Veränderungen halte ich daher primär für spannend.

Im Programm fällt der Satz: „Wer einer Frau nicht die Hand gibt, weil sie eine Frau ist, hat hier nichts verloren.“ Vermissen Sie in unserer Gesellschaft manchmal den Respekt?

Dorfer: Ich glaube tatsächlich, dass das Gefühl für Respekt abgenommen hat. Da gehen wir keinen guten Weg. Denn wenn wir in bestimmten Wertvorstellungen selber nicht sattelfest sind, dann wird’s auch schwierig, sie nach außen hin zu vertreten. Wer Frauen – aus welchen Gründen auch immer – als Menschen zweiter Klasse betrachtet, für den verspüre ich keine Toleranz. Warum auch?

Am 1. Oktober tritt in Österreich das Verhüllungsverbot in Kraft. Wie stehen Sie dazu?

Dorfer: Zum einen wird dieses Verbot nur ganz wenige Leute betreffen. Zum anderen hängt das mit der vorigen Frage zusammen: Weil es darum geht, ob das ein Frauenbild ist, das wir uns in Österreich wünschen.

Das Verbot hat aber auch ungewollt komische Aspekte. Sie dürfen auf keinen Fall mit einer Clownsmaske auftreten, wenn Sie nicht 150 Euro Strafe zahlen wollen.

Dorfer: Doch, ich darf. Kultur, Tradition und Kunst sind vom Verbot ausgenommen. Ich weiß nur nicht, ob Chirurgen weiter Masken tragen dürfen.

Das Gespräch führte Christiane Fasching