Wien – Gut fünf Jahre sind vergangen, seit Michael Hanekes Film „Amour“ in Cannes die Goldene Palme gewann. Ein halbes Jahr später heimste das Drama zudem den Oscar für den Besten Nichtenglischsprachigen Film ein. Danach wurde es ruhig um den inzwischen 75-jährigen Autorenfilmer. Nun, am 6. Oktober, kommt Hanekes neuer Film in die heimischen Kinos. Warum „Happy End“ so lange auf sich warten ließ, erklärt er im TT-Gespräch.

Noch während der Dreharbeiten von „Amour“ haben Sie einen Film namens „Flashmob“ angekündigt, den Sie letztlich nicht realisiert haben.

Michael Haneke: Ja, in den USA. Die Liebesgeschichte zwischen einer dicken jungen Frau und einem älteren schwarzen Amerikaner. Oscar-Preisträger Forest Whitaker hatte mir schon zugesagt.

Woran scheiterte das Projekt dann?

Haneke: In den USA gibt es natürlich viele Übergewichtige um die 150 Kilo, aber ich habe nicht die Richtige gefunden.

Also gingen Sie wieder nach Frankreich und drehten „Happy End“ mit Isabelle Huppert und Jean-Louis Trintignant?

Haneke: Ja, und ich habe als Element lediglich die wahre Geschichte eines Mädchens übernommen, das seine Mutter vergiftet und es im Internet dokumentiert hat. Das ist in Japan passiert.

Mit „Happy End“ waren Sie wieder beim Festival in Cannes – und wurden bereits im Vorfeld als Favorit gehandelt. Eine Belastung? Haneke: Nein. Klar, dass sich die Medien an das halten müssen, was sich gut verkauft. Aber ich habe in Cannes bereits zwei Goldene Palmen erhalten und nie mit einer dritten gerechnet. Ich glaube, niemand von den Kollegen, die bereits zwei Palmen haben, wird noch eine kriegen. Da wäre eine Schallmauer durchbrochen. Das müsste dann schon ein Jahrhundertfilm sein. Was mich wirklich geärgert hat, war, dass ich überhaupt keinen Preis, nicht einmal irgendeinen Nebenpreis, gewonnen habe. Andererseits habe ich in meinem Leben genug Trophäen gekriegt, sodass ich mich nicht beklagen kann.

„Happy End“ ist auch ein Film über Neue Medien. Ein iPhone spielt in „Happy End“ keine unwichtige Rolle.

Haneke: Es hat viele Vorteile, und ich denke, in unserer Gesellschaft könnte man nicht mehr ohne leben. Auch ich nicht, außer, ich hätte drei Sekretärinnen. Ich will nicht werten, aber: Es gibt auf diesem Sektor wahnsinnige technische Fortschritte, jedoch auch Gefahren. Wenn jemand zu mir kommt und fragt: „Darf ich schnell ein Selfie mit Ihnen machen?“, habe ich nichts dagegen. Dann stellen sie sich halt an meine Seite und teilen dies bildlich ihren Leuten mit. Nein, das stört mich nicht.

Aber?

Haneke: Die Welt verändert sich dauernd. Die Alten haben immer gesagt: „Früher war alles besser!“ Heute muss man Angst haben, dass ohne Internet nichts mehr geht. Wenn es dann jemand schafft, den Strom wegzuschalten, dann ist dies das Weltende. Und das war früher bestimmt nicht so. Die Schlachten der Zukunft werden nicht mehr auf Schlachtfeldern stattfinden, sondern im Internet. Wenn es jemandem gelingt, Versorgung, Strom und Elektrizität zu hacken, ja, dann ist das Ende nahe.

Sie haben „Happy End“ als „Bestandsaufnahme einer Familie“ bezeichnet? Haneke: Ja, da ist die Welt um uns herum. Und wir mittendrin. Blind. Wir hören und sehen nichts. Das betrifft nicht nur das Bürgertum, sondern die ganze Gesellschaft, die zusehends aus zwei Arten von Bürgern besteht. Die einen haben viel, die anderen wenig Geld. Doch selbst der ärmste Hilfsarbeiter, der nur ein Butterbrot verdient, hat einen Fernseher zu Hause. Er isst Junkfood und hockt vor der Glotze. Das ist halt so. Wobei ich in meinen Filmen nichts beurteilen möchte. Ich stell’s nur fest und zeige es.

Bedeutet: In „Happy End“ geht es keinesfalls um die französische Bourgeoisie?

Haneke: Der einzige Grund, warum „Happy End“ in Frankreich entstand, heißt Jean-Louis Trintignant. Ich hätte den Film auch in Österreich machen können. Dann hätte er vielleicht in Traiskirchen gespielt – und hätte natürlich anders ausgeschaut.

Sie betonen immer wieder, dass Sie keine Botschaften zu vermitteln haben?

Haneke: Den Spruch eines US-Kollegen kennen Sie ja: „Wenn ich a Botschaft hätt’, würde ich einen Brief schicken!“ Das unterschreibe ich. Ich will nur das erzählen, was mich bewegt, und zwar so, dass es die Zuschauer interessiert.

Sind Sie privat ein eifriger Kinogeher?

Haneke: Nicht sehr. In meiner Jugend war ich es schon, da hab’ ich oft drei Filme täglich gesehen. Heute aber krieg’ ich so vieles über die Akademie. Ich hab’ einen Großprojektor zu Hause und muss mir nicht die Popcorn-Geräusche und die Gespräche meines Sitznachbarn anhören. Ins Kino gehe ich fast nur noch, wenn ich meine Filme besetzen muss. Um mir Schauspieler anzuschauen. Ein Vergnügungskinogeher bin ich nicht. Ich kenne aber auch keinen Komponisten, der ein Vergnügungskonzertgeher ist. Regisseure sind schlechte Kinozuschauer. Auch bei den eigenen Filmen. Man sieht nur die Fehler.

Gibt es aus der letzten Zeit einen Lieblingsfilm? Haneke: Das sind die, die ich auch meinen Studenten zeige. Besonders beeindruckt hat mich „Nader und Simin – Eine Trennung“ vom iranischen Regisseur Asghar Farhadi. Eines der besten Drehbücher. Ansonsten gilt aber: Mein Beruf ist, Filme zu machen, und nicht, sie mir anzuschauen.

Sie haben auch schon Oper inszeniert. „Don Giovanni“ in Paris und „Cosi fan tutte“ in Madrid. Gibt es neue Opernpläne? Haneke: Wenn man Oper macht, sollte man eine schlüssige Idee haben. Die habe ich momentan nicht. Es gibt zwar Tausende Angebote, aber mir fällt nix ein. Und ich liebe die Musik zu sehr, um daraus nur ein Geschäft zu machen.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich