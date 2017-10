London – Der erste Teil, basierend auf einer Comic-Vorlage und als James-Bond-Persiflage angelegt, wurde vor zwei Jahren ein Riesenerfolg. Da konnte eine Fortsetzung nicht ausbleiben. In „Kingsman: The Golden Circle“ retten Eggsy Unwin (gespielt von Taron Egerton) und Merlin (Mark Strong) wieder mit unkonventionellsten Mitteln die Welt.

Umrahmt werden sie von vier Oscar-Preisträgern: Julianne Moore (als megaböse Poppy), Halle Berry, Colin Firth (wieder als Harry Hart) und Jeff Bridges. Dazu kommt ein schriller Auftritt von Elton John. Außer Letztgenanntem kam die gesamte Starparade (ergänzt durch Channing Tatum und Pedro Pascal) zum Talk ins Ham Yard Hotel in Soho in London.

Der Kingsman-Anführer Harry Hart war im ersten Teil eigentlich tot. Oder doch nicht? Colin Firth: Sagen wir so: Sein Tod wurde am Ende nicht richtig untersucht. Und das Schöne ist, dass in diesen überhöhten Filmstorys ja alles möglich ist. Regisseur Matthew Vaughn wollte mich unbedingt wieder dabeihaben. Und ich wollte auch, weil ich mich im ersten Film so wohlgefühlt hatte. Matthew sagt auch, für ihn seien die „Kingsman“ eine Liebesbotschaft an alle Spionagefilme. Ich stimme ihm zu.

Immer wieder wurde von einem Gegen-James-Bond gesprochen? Mark Strong: Als ich das mitbekam, war ich sehr erschrocken. Ich war immer ein radikaler Fan von James Bond. Aber nach Ansicht unseres ersten Teils habe ich gewusst, dass unser Konzept funktioniert hat. Wir tauchten da in ein völlig neues Universum ein. Wir konnten faktisch alles machen. Die Welt zerstören, die Welt retten, Elton John durch die Luft fliegen lassen und so weiter.

Falls es dazu käme: Wer würde einen Zweikampf zwischen „Kingsman“-Capo Harry Hart und James Bond gewinnen? Taron Egerton: Harry Hart, an allen sieben Tagen der Woche. Ganz klar.

Sie, Halle Berry, haben ja bereits im James-Bond-Abenteuer, „Stirb an einem anderen Tag“, mitgewirkt. Wie war Ihnen zumute? Halle Berry: Anfangs auch mulmig, denn der Geheimagent 007 ist ja eine Ikone. Aber das „Kingsman“-Konzept ist so gut, dass ich es als neue Herausforderung sah. Ich bin Teil der Statesmen, der amerikanischen Bruderschaft der Kingsmen.

Originell schon die Idee, dass sie ihr Hauptquartier in einer stillgelegten Brennerei mit dem Namen „Statesman Whiskey“ haben und die Hauptcharaktere „alkoholisch“ benannt sind: Ich heiße Ginger Ale, stelle mich etwas dümmlich an. Channing Tatum ist Agent Tequila, Pedro Pascal ist Jack Daniels, kurz: Whiskey, und Capo der Alko-Crew ist Jeff Bridges als Champagner.

Jeff Bridges: Mir gefiel dieser Name nicht so sehr. Auch, wenn ich daran denke, welch unglaublichen Kater der übermäßige Genuss dieses Edelgetränks hervorrufen kann. Da weiß ich absolut Bescheid. Ich sagte daher zu meinen Mitspielern: „Nennt mich lieber Champ statt Champagner. Das klingt besser.“

Für Julianne Moore ist Poppy, die Böseste der Bösen, gewiss eine enorme Herausforderung gewesen? Julianne Moore: Klar. Auf der einen Seite kann Poppy ganz naiv und liebenswürdig sein. Sie hat auch immer die besten Absichten. Auf der anderen Seite ist sie abgrundtief böse, absolut skrupellos.

Sie hat sogar eine Riesenfleischmaschine. Ihre Gegner kann sie dort durch den Fleischwolf drehen und als Burger zubereiten lassen. Kennen Sie übrigens das Gerücht, der ehemalige zentralafrikanische Kaiser Bokassa habe seinen Innenminister faschieren und den Gästen als Fleischlaberln servieren lassen? Taron Egerton: Um Gottes willen, fürchterlich! Habe ich nicht gewusst.

Colin Firth: Ich habe einmal davon gelesen. Brrr ...

James Bond tritt immer elegant mit Smoking auf. Auch die „Kingsman“-Filmkleidung ist außerordentlich, in Farbe und Schnitt? Mark Strong: In der Tat, lauter Maßkostüme, wir erhielten sogar handgemachte Schuhe. Das erweckte in mir richtig nostalgische Gefühle. Es hat sich aber ausgezahlt. Ich glaube, der Modestil ist einer der interessantesten Punkte in „Kingsman“.

Channing Tatum: Mein Kostüm habe ich mir gleich geklaut. Das mache ich immer. Aber, um ehrlich zu sein: Die Produktion hat uns hier das Klauen erlaubt.

Sie, Mark Strong, sprechen fließend Deutsch, denn Sie haben eine österreichische Mutter namens Waltraud Schrempf, die als Au-pair nach England kam. Sie haben in München studiert, wollten Jurist werden. Warum landeten Sie bei der Schauspielerei? Mark Strong: In Sachen Jus hatte ich gewisse Bilder vor mir: elegante Regenjacke, teure Aktentasche, BMW fahren. Diese Bilder wichen aber, nachdem ich in München das Fach Theaterwissenschaften entdeckt hatte, ganz anderen. Ich tauchte in die Welt von Theater, Schauspielern, Vorstellungen ein – und das gefiel mir viel besser.

Innerhalb von zwölf Jahren haben Sie in 44 Filmen mitgewirkt, darunter in Roman Polanskis „Oliver Twist“. Dennoch werden Sie nicht als „Berühmtheit“ gefeiert? Fehlt Ihnen etwas? Mark Strong: Ganz im Gegenteil. Denn somit kann ich ein normales Leben führen. Ich habe einige Kollegen kennen gelernt, die mit ihrem Starruhm herumspazieren müssen. Mit keinem von ihnen möchte ich tauschen.

Sie, Taron Egerton, sind relativ kurz im Geschäft, und verdanken dem ersten „Kingsman“-Film einen mächtigen Schritt nach vorn. In Teil zwei haben Sie einige Stunts. Wie viele davon haben Sie, ehrlich, selbst gemacht?

Taron Egerton: Unser Regisseur ließ uns freie Hand. Natürlich sah er es gerne, wenn wir etwas selbst machten. Unter allen Vorsichtsmaßnahmen natürlich. Der Sprung aus dem Auto, den Sie schon im Trailer sehen können – das war wirklich ich, kein Stuntman.

Gab es im Film technische Spielereien, die Sie besonders liebten? Taron Egerton: Denen fielen unglaubliche Sachen ein. Aber mein Lieblingsspielzeug war ein ganz einfaches: die Kingsman-Brille. Kaum hatte ich sie aufgesetzt, fühlte ich mich wirklich wie mein Film-Charakter Eggsy.

Was, Colin Firth, fasziniert Sie an den „Kingsman“-Abenteuern am meisten? Colin Firth: Dass unsere Welt „larger than life“ ist – und derlei ist momentan, siehe „Game of Thrones“ oder „Walking Dead“, sehr in Mode. Auf das, was unser Film an außerordentlichen Dingen bietet, können wir wirklich stolz sein.

Mussten Sie für die Action-Szenen viel trainieren? Colin Firth: Als älterer Herr brauchte ich für das, was andere an zwei Tagen erledigten, eine Woche Training, und nachher hat mir alles wehgetan. Am interessantesten ist es für mich, Zweikämpfe nicht zu gewinnen, sondern zu verlieren. Da gehst du oft zu Boden oder krachst mit dem Schädel gegen eine Wand. Du musst daher die richtigen Bewegungen genau einstudieren, damit du dir nichts Gröberes zuziehst. Das ist cool. Viel spannender.

Ist schon ein dritter Teil in Sicht? Colin Firth: Sie kennen ja das Spiel. Darüber reden wir, wenn sich die Kinokassen füllen. Regisseur Matthew Vaughn möchte gerne. Und wir sicher auch. Wir sind ja wie eine Familie geworden.

Taron Egerton: Auch ich hätte nichts dagegen. Eines allerdings geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ihre Anmerkung über das Buffet des Kaisers Bokassa. Ich werde künftig sehr aufpassen, wenn ich mir einen Hamburger kaufe.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich