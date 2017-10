München – Bis zur Eröffnung des Münchner NS-Dokumentationszentrums war es ein langer Weg – dem Projekt eines Erinnerungs- und Lernortes zur Geschichte des Nationalsozialismus in Hitlers einstiger „Hauptstadt der Bewegung“ waren jahrzehntelange Debatten vorausgegangen.

2015 wurde am Münchner Königsplatz, am einstigen Ort des ehemaligen „Braunen Hauses“, der NSDAP-Parteizentrale, schließlich das NS-Dokumentationszentrum errichtet, als Gründungsdirektor fungierte bereits seit 2012 der Architekturhistoriker und ehemalige Direktor des Architekturmuseums der Technischen Universität München, Winfried Nerdinger. Nerdiger geht im April 2018 in den Ruhestand – ihm folgt die aus Innsbruck stammende Historikerin Mirjam Zadoff als neue Direktorin des NS-Dokumentationszentrums. Das habe der Münchner Stadtrat am Mittwoch entschieden, hieß es gestern in einer Aussendung. Zadoff werde ab Mai 2018 für „die strategische, inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des NS-Dokumentationszentrums“ zuständig sein. Die 1974 in Innsbruck geborene Historikerin ist derzeit als Professorin für Geschichte an der Indiana University in Bloomington, USA, tätig und hat dort den Alvin H. Rosenfeld Lehrstuhl für Jüdische Studien inne.

Zadoff hat an der Universität Wien studiert und sich 2013 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München habilitiert. In ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit hat sie sich intensiv mit jüdischer Geschichte und Kultur sowie Holocaust-Studien beschäftigt. Ihr Buch „Der rote Hiob“ über den deutschen Kommunisten und Juden Werner Scholem erschien 2014 im Hanser Verlag.

„Geschichtsbewusstsein und Demokratie sind eng miteinander verbunden“, wird Zadoff in der Mitteilung des Kulturreferates München zitiert. Das NS-Dokumentationszentrum sei „eine große Errungenschaft und ein Zeugnis für den verantwortungsvollen Umgang Münchens mit seiner Vergangenheit – auch wenn es ein langer Weg war“. Sie freue sich, „mit meinem Team aktiv dazu beizutragen, dass Rassismus, Menschenverachtung und Diktatur hier ‚nie wieder‘ um sich greifen können“. (TT)