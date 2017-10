Von Christiane Fasching

Innsbruck – Auf dem Papier endet die dritte Amtszeit von ORF-Generaldirektor Ale­xander Wrabetz im Jahr 2022. Doch angesichts der sich anbahnenden schwarz-blauen Regierung dürften auf den bislang rot gefärbten Küniglberg in naher Zukunft einschneidende Veränderungen zukommen. Zur Erinnerung: Wrabetz’ Wiederwahl im August 2016 war durch die Stimmen der Stiftungsratsvertreter der SPÖ, der nun aus dem Nationalrat ausgeschiedenen Grünen, der NEOS und der unabhängigen Betriebsräte zustande gekommen. Die Vertreter der ÖVP, der FPÖ und des mittlerweile der Vergangenheit angehörenden Team Stronach hatten gegen Amtsinhaber Wrabetz und für den damaligen Finanzdirektor Richard Grasl gestimmt. Der schwarz-blaue Wille, Wrabetz an der Spitze des ORF zu halten, war also schon damals mehr als enden wollend.

Indes zeigte sich Norbert Steger, Stiftungsratsvertreter der FPÖ, vergangene Woche gegenüber der TT reformwillig, als er eine „Redimensionierung“ des öffentlich-rechtlichen Senders forderte. Laut einem Bericht des Kurier wird dieser Forderung auch in einem blauen Dossier nachgekommen, das unter anderem eine radikale Verkleinerung des Stiftungsrats vorsieht. Das bislang 35-köpfige Gremium soll auf zwölf Mitglieder verschlankt werden, überdies sollen die Betriebsräte nicht mehr bei der Bestellung der Geschäftsführung mitstimmen dürfen. „Eine schlechte Idee“, wie Medienexperte Fritz Hausjell gegenüber der TT betont. „Die jetzige Struktur bietet zumindest die Chance, eine gesellschaftliche Vielfalt abzubilden“, sagt Hausjell, der durch die Verkleinerung des Stiftungsrats „eine demokratiepolitische Verschlechterung“ befürchtet. Hausjell: „Bislang sind auch Köpfe vertreten, die sich keiner Partei verpflichtet fühlen, mit dem neuen Modell besteht die Gefahr, dass sich nur noch die Regierung wiederfindet.“ Detail am Rande: Die aktuelle Stiftungsratsstruktur geht auf das ORF-Gesetz von 2001 zurück, das von der damaligen schwarz-blauen Regierung zum Zweck der Entpolitisierung beschlossen wurde – bis dahin saßen nämlich Politiker im ORF-Aufsichtsratsgremium. In der Folge etablierten sich jedoch politische „Freundeskreise“, die Entpolitisierung blieb de facto also immer nur Theorie.

Sollte es nun erneut zu einer schwarz-blauen Regierung kommen, ist im kommenden Jahr auch mit einem neuen ORF-Gesetz zu rechnen, das die Neubesetzung der ORF-Spitze und damit wohl auch das Ende der Ära Wrabetz mit sich bringen würde. „Die beiden möglichen Regierungsparteien werden sich nicht auf die Kompromisslösung Wrabetz einlassen, wenn sie alles haben können“, mutmaßt Hausjell, der daran erinert, dass sich der amtierende General in der Vergangenheit auch „gegen politische Widerstände“ halten konnte. Auf einen – laut Hausjell – „gefährlichen Generaldirektor“ wolle man von Regierungsseite deshalb lieber verzichten. Aber wer könnte Wrabetz beerben? Fritz Hausjell bringt neben ProSiebenSat1Puls4-Chef Markus Breitenecker auch Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter ins Spiel, der sich 2006 um die Nachfolge von Monika Lindner, der bislang einzigen Frau an der ORF-Spitze, bemühte, damals aber das Rennen gegen Ale­xander Wrabetz verlor. Hausjell: „Beide werden nicht müde zu betonen, dass sie der bessere Generaldirektor wären. Vielleicht kann es einer von ihnen bald ja beweisen.“ Ein Comeback von Gerhard Zeiler, der von 1994 bis 1998 an der Spitze des ORF stand, schließt Hausjell indes aus.

Nicht ausschließen will er die Möglichkeit, dass mit Schwarz-Blau das öffentlich-rechtliche Sorgenkind ORF eins privatisiert wird – nach dem Vorbild von Frankreich und Dänemark, wo vergleichbare Privatisierungen schon vor Jahren vonstattengegangen sind. Während die ÖVP damit den Privatsendern wirtschaftspolitisch in die Hand spielen würde, wäre der Vorteil, der sich laut Hausjell für die FPÖ ergeben würde, dass „ein kleinerer ORF leichter zu handeln und unter Druck zu setzen ist“. Sagt’s und erinnert an die unrühmlichen Interventionsversuche von Peter Westenthaler, der einst mit zahllosen – und wie sich Insider erinnern – „offensiven bis aggressiven“ Anrufen am Küniglberg eine wohlwollende Berichterstattung für die FPÖ bzw. das BZÖ erzwingen wollte. Hausjell: „Ich schließe aber aus, dass heute noch jemand so dummdreist agiert.“

Was die Zukunft des ORF anbelangt, hofft Hausjell, dass die neue Regierung nicht da­rauf vergisst, dass „das größte Medienunternehmen der Gesellschaft gehört. Und nicht der Politik.“