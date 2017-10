Von Peter Angerer

Innsbruck – Es geht immer um den einen Moment der Geborgenheit, für die eine Glaskugel mit der Illusion fallenden Schnees wie in „Citizen Kane“ als Bild des verlorenen Glücks stehen mag, oder eine Einstellung in Federico Fellinis „La Strada“, wenn Gelsomina mit ihren Stöcken einen ungelenken Rhythmus trommelt und den Auftritt des Muskelmannes ankündigt. „Jetzt kommt der große Zampano!“, soll sie sagen, aber manches Mal sagt sie „Zampano ist gekommen!“, was ja eigentlich richtig ist, da der Akrobat, der durch bloßes Einatmen Ketten zu sprengen vermag, in der erbärmlichen Arena schon hinter ihr steht. Es sind diese großen Augenblicke der Filmgeschichte, die auch bei wiederholtem Sehen die Tränen über die Wangen rinnen lassen, ohne sich dafür schämen zu müssen. Aisling Walshs Film „Maudie“ ist voll solcher Momente, die noch einmal verstärkt werden, erzählt die gebürtige Irin nach dem Drehbuch von Sherry White doch die Geschichte der kanadischen Volkskünstlerin Maud Lewis (1903–1970), für die in den 1980er-Jahren in Nova Scotias Provinzhauptstadt Halifax ein kleines Museum gegründet wurde.

Maud (Sally Hawkins) sitzt rauchend auf der Veranda des Holzhauses ihrer Tante Ida (Gabrielle Rose) und muss sich anhören, wie ihr Schicksal verhandelt wird. Ihr Bruder Charles (Zachary Bennett) hat das Haus der Eltern verkauft, um seine Schulden begleichen zu können. Damit gibt es keinen Platz mehr für die seit der Kindheit behinderte junge Frau, die beim Gehen hinkt und deren Finger nach einer rheumatoiden Arthritis verkrümmt sind. Damit ist Maud für die Tante keine Hilfe, was – in den Dreißigerjahren – ihre Existenz in Frage stellt. Maud schleppt sich mutig durch das Fischerdorf zum Gemischtwarenladen, wo der des Schreibens nicht mächtige Everett Lewis (Ethan Hawke) gerade eine Stellenausschreibung diktiert. Everett, der vom Verkauf von Fischen und Brennholz lebt, sucht großspurig ein Dienstmädchen, als würde er eine Villa bewohnen. Mauds Enttäuschung beim Anblick der kleinen Holzhütte, die vom angesammelten Dreck zusammengehalten wird, hält sich – wie ihre Möglichkeiten als Reinigungskraft – in Grenzen. Auch Everetts schlichte Verhaltensregel („Zuerst komme ich, dann kommen die Hunde und die Hühner, und dann kommst du!“) schrecken die Bewerberin nicht ab. Nur das schmale Bett, das sie künftig mit dem Hausierer wird teilen müssen, erzeugt Skepsis, da Maud über tragische Erfahrungen verfügt. Die ersehnte Unabhängigkeit von ihrer Familie lässt sie die Gewalttätigkeit des sozialen Außenseiters ertragen und nach einer schwierigen Gewöhnungsphase verwandelt sich die Hütte in die Illusion eines Paradiesgartens. In leuchtenden Farben fliegen blaue Vögel über die verrußten Wände, die Sommertouristen gern in ihre trostlosen Heimatstädte mitnehmen würden. Die leidenschaftliche Malerin wird mit naiven Tier- und Naturbildern zu einem Medienphänomen. Sogar Richard Nixon, in den 50er-Jahren US-Vizepräsident, bestellt bei Maud ein Bild, ohne Portogeld beizulegen. Solche Details definieren im Film die jeweilige Zeit der Handlung. Dass der Film dermaßen berühren kann, liegt an Sally Hawkins, die den schmerzhaften körperlichen Verfall, aber auch die Besessenheit Mauds, die ihre Farben in Sardinendosen anrührt, mit einer atemberaubenden Akribie nachstellt, die Augen und Herz zum Flimmern bringen.