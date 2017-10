Innsbruck – In der ersten Einstellung übergibt sich Johnny (Josh O’Connor) im Bad. „John Saxby, glaub’ nur nicht, dass ich das aufputze!“, sagt seine Oma (Gemma Jones), wir aber auch nicht, möchten wir sie vom Parkett aus unterstützen, das sieht ja ekelhaft aus. Da ist Johnny schon wieder unterwegs, schiebt einen jungen Stier auf einen Transporter, fährt zur Versteigerung, auf der Toilette gabelt er noch schnell einen Sexualpartner auf. Wieder zu Hause findet er den Vater (Ian Hart), der seit einem Schlaganfall nicht mehr arbeiten kann, vor einem toten Kalb, das Johnny hätte retten können. In diesem Verlust sieht Johnny, der kein Bauer sein möchte, einen neuen Trinkauftrag im Pub. Seine Mutter hat den Hof schon nach seiner Geburt verlassen, um in Bradford ihr Glück als Friseurin zu suchen. Seither hat sie nie mehr von sich hören lassen, weshalb es keinen Grund gibt, sie zu vermissen. Dafür wird auch Johnnys sexuelle Orientierung schweigend übergangen. Die Zucht von Schlachtvieh und Schafen kann die Familie kaum ernähren, die Farm ähnelt mit den alten Maschinen und Anlagen ohnehin einem Schrottplatz. Die Abneigung des Hoferben gegen landwirtschaftliche Arbeit ist ein Zeichen dieses Niedergangs.

Um zumindest den Viehbestand zu schützen, engagiert der Vater für eine Woche den rumänischen Landarbeiter Gheorghe (Alec Secareanu), der Johnny beim „Lämmen“ der Schafe helfen soll. Nach ersten Annäherungen in der Form von Beschimpfungen („Du Zigeuner!“ – „Du Schwuchtel!“) wird Johnny zum Zeugen eines Wunders. Gheorghe häutet ein totgeborenes Lamm und lässt ein anderes, verlassenes in das blutige Fell wie in einen Pullover schlüpfen, um das Muttertier zu täuschen. Man kann Tieren also mit Empathie begegnen. Diese Erkenntnis eröffnet dem Bauernsohn eine vollkommen neue Perspektive auf das Leben und auf den verachteten Fremden, den außerdem bald der Blick des Begehrens trifft – und der nicht unerwidert bleibt.

Francis Lees „God’s Own Country“ liegt in filmischer Tradition in der Nähe von Ang Lees „Brokeback Mountain“, dessen Cowboys noch mit der Verfolgung und Brutalität einer erbarmungslosen Umwelt rechnen mussten. Francis Lee, der bisher in England als Schauspieler bekannt geworden ist, erzählt in seinem Regiedebüt dafür minutiös von den Härten des Alltags­lebens auf einem kleinen Hof, auf dem der Regisseur aufgewachsen ist.