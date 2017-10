Von Peter Hörhager

Stans – Die Dorfbildungswoche, die bis 29. Oktober in Stans angesetzt ist, verdient diese Bezeichnung zu Recht. Denn noch nie vorher wurde der Bevölkerung die Geschichte bzw. die historische Bedeutung des Ortes so augenscheinlich vor Auge­n geführt wie bei dieser Veranstaltungsserie. Erstmals werden nämlich Exponate der Ur-Staner gezeigt. Und diese haben lange, lange vor der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes als „Stauanes“ in einer Urkunde aus dem Jahre 827 gelebt.

Im Jahre 1940 hatte ein Wiener Universitätsprofessor auf der „Burg“ (Anm.: ein Hügel im Westen des Ortes, auf den die zweite Sektion des „Burgliftes“ führte) Vertiefungen von unter der Erde liegenden Gebäude­resten entdeckt. Von 1953 bis 1957 führte der Prähistoriker Alfred Prinz zur Lippe dort dann archäologische Grabungen durch und legte tatsächlich eine Siedlung der späteren Hallstattzeit (6. bis 5. Jahrhundert vor Christus) sowie einer Nachfolgesiedlung aus der Latènezeit (5. bis 1. Jahrhundert vor Christus) frei.

Bei den Grabungen wurden Rest­e bzw. Fundamente von nicht weniger als sieben Häusern entdeckt. Und, über das gesamte Areal verstreut, viele, viele Fundgegenstände. Im neuen Dorfbuch, das heute präsentiert wird, kommt Andreas Picker daher auch zum Schluss: „Bemerkenswert an dieser eisenzeitlichen Fundstelle ist die Menge und Qualität der geborgenen und heute im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeu­m verwahrten Keramik.“ Wie einleitend erwähnt, werden heute nach dem „Großen Österreichischen Zapfenstreich“ (Beginn 18.30 Uhr) und morgen von 17 bis 20 Uhr einige Gusto­stücke der insgesamt weit mehr als 200 Fundstücke in der Aula der Volksschule Stans gezeigt.

Nicht mehr am Burgberg, sondern im Tal wurden 1989 Spuren der nächsten großen Epoche gefunden. Direkt unter der Laurentiuskirche verlief demnach eine von den Römern erbaute Straße. Reste der römerzeitlichen Siedlung, die durch diese Straße erschlossen wurde, wurden allerdings bis jetzt nicht gefunden. Andreas Picker vermutet, „dass sich ein römisches Gebäude vielleicht im Bereich des neuen Friedhof oder des Kirchfelds befunden haben könnte“.

Zusätzlich zur Ausstellung der Burg-Fundstücke und der Präsentation des Dorfbuches sind in die Dorfbildungswoche eine Jungbürgerfeier, eine „Nacht des alten Handwerks“ (am 27. Oktober von 17 bis 20 Uhr), ein „Tag der Vereine“ (28. Oktober von 14 bis 17 Uhr) sowie ein Festgottesdienst am 29. Oktober um 8.30 Uhr) eingebunden.