Spätestens seit 2015 ist das Thema Flucht ein Politikum. Zuletzt haben die Wahlen in Deutschland und Österreich gezeigt, dass sich mit flüchtlingsfeindlichen Thesen massive Zugewinne einfahren lassen. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?

Nevfel Cumart: Sie beunruhigt mich. Das Thema Migration war sicherlich ein Ventil für eine ganze Reihe diffuser Ängste und die Wahlen Ausdruck einer ähnlich diffusen Unzufriedenheit. Die so genannte Flüchtlingskrise von 2015 hat sicherlich vieles verändert. Wobei ich mit dem Wort Krise wenig anfangen kann. Ja, Deutschland hat viele Geflüchtete aufgenommen, aber im Vergleich zu anderen Ländern nimmt sich die Summe lächerlich klein aus: Weltweit sind derzeit rund 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Libanon hat in den vergangenen Jahren rund 1,5 Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen, die Türkei rund drei Millionen. Da kann man von einer krisenhaften Situation sprechen. Deutschland aber hat die Kapazität, Menschen aufzunehmen – und langfristig gesehen gibt es auch die Notwendigkeit dazu. Die Bevölkerungszahl ist rückläufig – und das Potenzial von Einwanderung groß. Dafür müssen allerdings bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden. In Deutschland gibt es 420 Einrichtungen, die mit der Anrechnung ausländischer Ausbildungsabschlüsse betraut sind. Und trotzdem ist es für einen ukrainischen Universitätsprofessor nicht möglich, in Deutschland an einer Schule Chemie oder Physik zu unterrichten.

Trotzdem: Aus der Kritik an Angela Merkels „Wir schaffen das“ lässt sich offensichtlich politisches Kapital schlagen. Cumart: Merkel wurde für ihre erste Reaktion auf die Flüchtenden abgestraft. Aber das Problem geht tiefer. In einem Satz: Wir leben in einem Land, in dem der Staat 45 Jahre lang gesagt hat: „Wir sind kein Einwanderungsland.“ Aber die Realität spricht eine völlig andere Sprache. Das wurde lange geleugnet.

Sie sehen Deutschland und Österreich als Einwanderungsländer? Cumart: Für Österreich maße ich mir kein Urteil an, aber Deutschland, da sind sich Soziologen und Politologen ziemlich einig, ist ein Einwanderungsland. Spätestens seit 1973. Da wurde der Anwerbestopp für Gastarbeiter beschlossen. Wenn ein türkischer Arbeiter damals in die Türkei zurückgegangen wäre, hätte er dort bleiben müssen. Also blieben viele da – und holten ihre Familien nach. Damit wurden Tatsachen geschaffen, die sich nicht leugnen lassen. Politische Konsequenzen wurden aber keine daraus gezogen.

Was hätte man tun sollen? Cumart: Wenn Sie wissen wollen, wie eine gute Integrationspolitik hätte aussehen können, googeln Sie einfach nach „Kühn Memorandum“. Der erste Ausländerbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland, Heinz Kühn, hat 1979 einen wegweisenden Bericht verfasst. Umgesetzt wurden seine Vorschläge aber nicht. Zu teuer, hieß es damals. Heute ist klar, dass es eher politisches Kalkül war: Das Eingeständnis, ein Einwanderungsland zu sein, hätte schon damals Stimmen gekostet. Seit 2007 gibt es, Gott sei Dank, so etwas wie Integrationspolitik. Dafür, dass wichtige Schritte drei Jahrzehnte zu spät gesetzt wurden und sich nie eine wirkliche Einwanderungsmentalität entwickeln konnte, läuft es im Grunde genommen ganz gut.

Nach dem türkischen Verfassungsreferendum im April 2017, bei dem die Mehrheit der wahlberechtigten Türken in Deutschland und Österreich für den Ausbau der Macht des Präsidenten stimmten, erklärten viele Kommentatoren die Integrationsversuche der vergangenen Jahre für gescheitert. Cumart: Zum einen muss man unterstreichen, dass es ihr gutes Recht war, mit „Ja“ zu stimmen – so funktioniert Demokratie. Die Zahlen wurden allerdings auch aufgebauscht. Dass nur ein geringer Prozentsatz der Wahlberechtigten mitgemacht hat, fiel unter den Tisch. Dass davon die Mehrheit für eine Politik des starken Mannes gestimmt hat, ist bedauerlich, aber es gibt Gründe dafür: Viele informieren sich nach wie vor über türkische TV-Sender, die alles andere als unabhängig berichten. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Präsident Erdogan vielen ein wirtschaftlich goldenes Jahrzehnt beschert hat. Davon zehrt er bis heute, auch wenn die Zukunftsprognosen düster sind.

In der Flüchtlingsfrage ist Erdogan einer der wichtigsten Partner Europas – und dort nimmt man dafür auch Menschenrechtsverletzungen in der Türkei in Kauf. Cumart: Einen Satz kann ich nicht mehr hören: „Wir müssen unsere Türkeipolitik überdenken.“ Das höre ich immer, wenn Erdogan wieder jemanden einsperrt. Aber ich sehe keine Taten. Man kann sich doch nicht alles bieten lassen, nur weil er droht, seine Tore aufzumachen. Die Türkei ist wirtschaftlich von Europa abhängig, gerade Deutschland könnte hier aus einer Position der Stärke heraus mit ihm verhandeln. Aussitzen lässt sich das Problem jedenfalls nicht.

Sie engagieren sich seit Jahrzehnten für Integration und interreligiösen Austausch. Worauf kommt es an?

Cumart: Es geht darum, Menschen frühestmöglich für das Thema zu sensibilisieren. Ich gehe viel in Schulen. Jugendliche kann man noch erreichen. Auch die mit Migrationshintergrund. Gerade dort, davon bin ich überzeugt, kann jemand wie ich eine Vorbildfunktion haben. Auch weil es mir vielleicht besser oder glaubhafter gelingt, ihre Befindlichkeiten, das Gefühl von Fremdheit und Unsicherheit auszudrücken. Bei Erwachsenen ist der Kampf bisweilen verloren: Viele besuchen meine Veranstaltungen nur, um ihre Vorurteile loszuwerden. Gerade wenn es um so vielschichtige Themen wie den Islam geht, hält Unwissenheit die wenigsten davon ab, eine Meinung zu haben. Das muss man aushalten – und unbeirrt weitermachen.

Das Gespräch führte Joachim Leitner