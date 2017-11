Von Marian Wilhelm

Wien – Die Viennale 2017 ging am gestrigen Donnerstag zu Ende. Ein Thema hat sich dabei durch das diesjährige Spielfilm-Programm gezogen: der Kampf um Gerechtigkeit. Ob im Iran der Gegenwart, im historischen Australien oder auch im amerikanischen Missouri: Die Protagonisten kämpfen kompromisslos für ihre Gerechtigkeit.

Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof ist dabei ein Spiegelbild seiner Figur Reza. Bereits 2010 wurde er zusammen mit seinem Kollegen Jafar Panahi zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die später reduzierte Strafe hielt ihn nicht davon ab, wiederum ohne Erlaubnis seinen Film „Lerd – a Man of Integrity“ zu drehen. Der Film gewann beim Filmfestival von Cannes heuer den Preis in der Reihe „Un Certain Regard“. Ein moderner sturer Michael Kohlhaas versucht sich darin gegen sein korruptes Umfeld zu wehren und kann und will um keinen Preis über seinen Schatten springen. Das entschlossene Gesicht seines großartigen Hauptdarstellers Reza Akhlaghirad dominiert die dichten Szenen in der trostlosen Landschaft des Nord-Iran.

Beeindruckend-schöne Panoramen bringt dagegen der Australier Warwick Thornton auf die Leinwand des Wiener Gartenbaukinos. Sein historischer Film „Sweet Countr­y“ (vom Filmfestival Venedig 2017) erzählt die Geschichte des Aborigines Sam Kelly, der in Notwehr einen Weißen erschießt. Er macht sich keine Illusionen über die Gerechtigkeit, die ihm im Australien des Jahres 1929 zusteht, und begibt sich auf die Flucht durch das Outback. Dabei wird er von einem entschlossenen Sheriff Fletcher verfolgt. Ein beinahe klassischer Western mit grandiosen Bildern und einer Geschichte, die mitunter hypnotisch-langsam, aber bis zum Finale ohne Umwege auf ihr unvermeidliches Ende zusteuert.

In „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ steht mit der großartigen Frances McDormand eine Mutter im Mittelpunkt, die ein Jahr nach dem Vergewaltigungsmord an ihrer Tochter mit drei Plakatwänden Gerechtigkeit fordert und ihr kleines Dorf in Aufruhr versetzt. Regisseur Martin McDonagh nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund und ist ebenso humorvoll wie politisch-unkorrekt hart. Es ist erstaunlich, wie aktuell diese zeitlose Geschichte in Zeiten eines reaktionär-chauvinistischen Präsidenten Trump ist.

Eine Frage der Gerechtigkeit lässt sich bei dieser Viennale erneut klar beantworten. Auch heuer waren nur knapp 16 Prozent der Spielfilme von Regisseurinnen und 81 von Regisseuren (zwei von Regie-Teams). Dieses ungleichen Verhältnisses wird sich die Vien­nale unter neuer Führung annehmen müssen. Mit dem Ende des Festivals beginnt auch die internationale Suche nach der neuen Direktorin oder dem neuen Direktor. Die Zeit drängt, bereits Anfang 2018 soll die Nachfolge Hans Hurchs durch das des 15-köpfige Viennale-Kuratorium entschieden sein. Viennale-Präsident und Produzenten-Legende Eric Pleskow hat sich bei seinem letzten Wien-Besuch bereits für eine Frau an der Spitze der Viennale ausgesprochen.