Innsbruck — Kleiner Staat sucht große Stimme: San Marino castet über eine Internet-Plattform Kandidaten für den Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon. Mittendrin statt nur dabei: Die Osttirolerin Sara Koell.

„Ich wurde gefragt, ob ich mich für die heurige Ausscheidung bewerben möchte. Das finde ich sehr cool", sagte die Sängerin, die durch die Teilnahme an der Castingshow The Voice of Germany über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde.

Zehn Kandidaten werden an einer Fernsehshow teilnehmen: Sieben davon treten mit einem eigenen Songwriter-Team an, drei qualifizieren sich per Wildcard. Der prominent besetzten Jury gehören u.a. der schwedische ESC-Sieger Mans Zelmerlöw und Österreichs Song-Contest-Teilnehmerin Zoe Straub an. Ende November werden die Wildcard-Plätze vergeben. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass sie auf mich zukamen und mich kontaktiert haben. Jedoch weiß ich noch nicht, ob ich am Wildcard-Voting nochmal teilnehme", sagte Koell. Die Osttirolerin kämpfte bereits Anfang 2016 um die Wildcard für den ESC-Vorentscheid. Doch nach einem Schummelverdacht bekam Azrah das Ticket.

Bevor es überhaupt soweit ist, braucht Koell noch Unterstützung. Auf ihrer Facebook-Seite läuft ein erstes Voting. „Wer mich unterstützen möchte, kann den Beitrag anklicken, mit einem Herz liken und teilen". Voten kann man auch mehrmals. (sami)