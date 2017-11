Von Christiane Fasching

Innsbruck – Die jüngste ORF-Programmpräsenation im September war arm an Höhepunkten – was mit dem rigiden Sparkurs des öffentlich-rechtlichen Senders zusammenhängt, der bis 2021 satte 300 Millionen Euro einsparen muss. Trotzdem versprach Programmdirektorin Kathrin Zechner für den Vorabend von ORF eins, der zu Recht das Etikett „Sorgenkind“ picken hat, „etwas Verblüffendes“ – allerdings müsse man sich dafür bis Herbst 2018 gedulden, weil eine Arbeitsgruppe solange hinter den Kulissen „professionell und mit Bedacht“ am ORF von Morgen arbeiten würde.

Laut Standard hat besagte Arbeitsgruppe, zu der neben ORF eins-Infochefin Lisa Totzauer auch der ORF-Stratege Franz Manola gehört, am Montag nun erste Ergebnisse vorgelegt: Getüftelt werde unter anderem an einer großen Infoshow, von der schon in Alexander Wrabetz’ Bewerbung für seine dritte Amtszeit als ORF-Generaldirektor die Rede war. Ob es sich dabei um die „verblüffende“ Vorabend-Neuerung handelt, war am Mittwoch nicht herauszufinden. Seitens der ORF-Pressestelle wollte man keine offizielle Stellungnahme zum „Treffen dieser internen Gruppe“ abgeben.

Der Stiftungsrat tagt indes wieder am 23. November: Inhaltlich wird es im Aufsichtsratsgremium zum einen um die Programmpläne für 2018 gehen, zur Sprache soll aber auch die Ausschreibung für die „Channel Manager“ kommen, bei der ORF-General Wrabetz bewusst bis nach den Wahlen warten wollte. Noch zählt das Aufsichtsratsgremium 35 Mitglieder – doch geht’s nach dem blauen Stiftungsrat Norbert Steger, soll sich das alsbald ändern. Wie berichtet, schwant ihm eine deutliche Verkleinerung des Gremiums vor, verzichtbar seien in seinen Augen die neun Bundesländer-Vertreter, die von den jeweiligen Landesregierungen bestellt werden, stattdessen sollten die Länder einen „Beirat“ erhalten, der lediglich ein Mitglied entsendet.

Wie die TT von einem ORF-Insider erfahren hat, kursiert aber auch aus ÖVP-nahen Kreisen ein Umstrukturierungspapier. Demnach soll der Publikumsrat, der ebenfalls 35 Mitglieder zählt, vom Stiftungsrat „geschluckt“ werden. Der auf diese Art vergrößerte Stiftungsrat, der höchstens 50 Mitglieder umfassen soll, würde dann einen 15-köpfigen operativen Aufsichtsrat bestellen, der wiederum die Geschäftsführung bestimmt. Die Länder sollen in diesem Gremium allerdings nicht mehr vertreten sein. Ein Umstand, der nun auch die Landeshauptleute auf den Plan ruft, die einen Machtverlust fürchten. Deshalb soll bei der morgigen Landeshauptleute-Konferenz in Feldkirch auch der ORF zur Sprache kommen. Dem Vernehmen nach will man sich dabei auf eine gemeinsame Position einigen, die eine Stärkung der Länderinteressen gewährleistet.

Wie es mit dem ORF weitergeht, wird sich aber ohnedies erst nach einer Regierungsbildung klären. Ein neues ORF-Gesetz gilt dann als so gut wie sicher: Für Wrabetz könnte dies das Ende seiner eigentlich bis 2021 dauernden Amtszeit bedeuten. Nach wie vor im Raum steht auch die Privatisierung von ORF eins. Was verblüffend wäre.