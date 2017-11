Wien – Die Preisträger 2017 der vom Bundeskanzleramt in zehn Kategorien verliehenen „outstanding artist awards“ stehen fest: Jakob Lena Knebl, die sich heuer mit der Ausstellung „Oh ...“ der Sammlung des Wiener mumok angenommen hat, wird in der Sparte Bildende Kunst prämiert. Die aus Tirol stammende Cutterin Mona Willi reüssiert in der Kategorie Film, Anna Weidenholzer in der Literatur. Einen „outstanding artist award“ in der Kategorie Künstlerische Fotografie erhält wieder die gebürtige Lienzerin Anja Manfredi, das Designduo Wendy & Jim von Helga Ruthner und dem aus Tux stammenden Hermann Fankhauser wird in der Kategorie Experimentelles Modedesign ausgezeichnet. Sudabeh Mortezai erhält den Preis in der Sparte Dokumentarfilm und der Grazer Verein rotor jenen in der Sparte Innovative Kulturarbeit.

Die Preise sind mit je 10.000 Euro dotiert. (TT, APA)