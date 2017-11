Warum ist es so wichtig, ungehorsam zu sein?

Gerhard Haderer: Weil Ungehorsam die Grundlage jeder Freiheit ist. Wenn man irgendeinen Fortschritt erreichen will, dann muss man zuerst einmal die tradierten Verhältnisse überprüfen. Das soll nicht heißen, dass man alles Bestehende gleich in Grund und Boden stampfen soll. Vielmehr geht's darum, als mündiger Mensch einen klaren Gedanken zu fassen und das, was Wert hat, zu bewahren und das andere mit großer Fantasie und Kreativität neu zu erfinden.

In herkömmlichen Schulen werden aber andere Werte vermittelt. Wer nicht stört und brav die Hausübung macht, bekommt ein Fleißbilderl. Läuft da in der Erziehung etwas falsch?

Haderer: Definitiv. Und dessen sind sich nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer bewusst. Trotzdem wird in unserem System leider noch immer dieser stromlinienförmige Gehorsam vorangestellt. Und dieses System wollten wir nun um die „Schule des Ungehorsams" erweitern, weil ich überzeugt bin, dass viele Menschen große Lust darauf haben, auf eine andere Art und Weise an Bildung heranzugehen.

Den Direktoren-Posten haben Sie Ihrem Sohn Christoph überlassen. Wieso begnügen Sie sich mit der Rolle des Schulwarts?

Haderer: Ich will mir nicht anmaßen, große philosophische Gedanken von mir zu geben: Ich bin ein Künstler und habe in meiner Arbeit genau das, was man Ungehorsam nennt, versucht zu produzieren. Die Rolle des Schulwarts übernehme ich sehr gern, weil das für mich heißt, dass ich Türen öffne, dass ich im übertragenen Sinn den Turnsaal aufsperre, in dem andere ihre Kunststücke vollbringen können.

Was genau steht auf dem Lehrplan?

Haderer: Regelunterricht im klassischen Sinn ist keiner geplant. Vielmehr wollen wir mit Charme und künstlerischen Elementen Veranstaltungen auf die Beine stellen, zu denen wir Menschen aller Altersstufen kostenlos einladen. Wir wollen Musik machen, bildende Künstler ausstellen und wir wollen miteinander reden: In erster Linie geht's nämlich darum, Menschen zu ermutigen, sich in die Gestaltung der Gesellschaft einzumischen. Ich sehe die „Schule des Ungehorsams" als eine Plattform zwischen Kultur und Politik. Denn um weiter in einer Demokratie leben zu können, brauchen wir gebildete und aufgeklärte Menschen, die den Mut haben, ihre Wünsche und Sorgen zu artikulieren. Und da reicht es nicht aus, seinen Unmut auf der Straße zu Lärm zu machen, man muss seine Anliegen kultivieren. Und dabei wollen wir helfen.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie — angesichts der sich anbahnenden schwarz-blauen Regierung — genau den richtigen Zeitpunkt für die Eröffnung gefunden haben?

Haderer: Wir haben in der „Schule des Ungehorsams" gleich grandiose wie unfreiwillige Mitarbeiter. Und das sind die Politiker, die uns gezeigt haben, wie es nicht geht. Wir haben einen Wahlkampf hinter uns, der viele Menschen abgestoßen hat und da liegt eine große Gefahr verborgen: Wenn sich die Abgestoßenen jetzt nämlich ins neobiedermeierliche Private zurückziehen, dann schwächt das die Demokratie. Wir müssen weiterhin wachsam sein: Ich persönlich wünsche dieser rechtskonservativen Regierung bessere Ideen als jene, die sie bislang haben. Am Beispiel von Oberösterreich sieht man ja, dass nun vermehrt im Kultur- und Sozialbereich gespart wird. Das darf man sich nicht gefallen lassen.

Der Sparkurs der schwarz-blauen Landesregierung in Oberösterreich betrifft vor allem freie Kultur-Initiativen. Erleben wir hier etwas, was bald für ganz Österreich gelten könnte?

Haderer: Genau danach schaut es aus. Meine Fantasie hat mich gelehrt, dass bestimmte Visionen, die ich mir als Cartoonist gemacht habe, dann auch tatsächlich eingetreten sind. In Oberösterreich scheint es zurzeit nur noch die Prämisse des Sparens zu geben. Doch wenn man sich überlegt, dass Kultur dazu beiträgt, dass wir uns darstellen und herzeigen können, dass wir sagen können, was in unserem Land alles an kreativem Potenzial schlummert, dann ist das eine Marke, die man auch wirtschaftlich beziffern könnte. Deshalb sollen sich die Betroffenen aus ihren Elfenbeintürmchen herauswagen und den Widerstand wagen.

Die Basisstation der „Schule des Ungehorsams" ist die Linzer Tabakfabrik, doch es ist auch angedacht, auszuschwärmen: Gibt's da schon konkrete Pläne?

Haderer: Wir haben bereits eine Einladung vom Forum Alpbach bekommen, wo wir unsere Schule vorstellen werden. Abgesehen davon wollen wir Wanderakademien ins Leben rufen. Geplant ist, Wohnmobile mit Künstlern, Philosophen, Musikern, Journalisten und Köchen zu besetzen. Dann werden wir ja sehen, ob wir von der Polizei vertrieben werden oder ob wir es schaffen, ein Fest des freien Denkens zu feiern.

Sie haben auch begonnen, österreichische Literatur als Graphic Novels zu zeichnen. Mit Peter Turrinis „Rozznjogd" geht's los. Warum?

Haderer: Turrinis „Rozznjogd" war für mich als 17-Jähriger ein Mutmacher, der mich dazu gebracht hat, mich mit Manipulation und dem Terror des Konsums auseinanderzusetzen. Und ich freu' mich sehr, dass der Tiroler Haymon-Verlag dieses Buch nächstes Jahr als Graphic Novel herausbringen wird, im kommenden Herbst wird's dann auf Schloss Ambras auch eine Lesung geben, was ich wunderbar finde. Das gelobte Land Tirol hat's nämlich verdient, dass man sich mit so einem radikalen und heutigen Text auseinandersetzt.

Haben Sie den Ungehorsam erst lernen müssen oder sind Sie ein Naturtalent?

Haderer: (lacht) Ich war ein äußerst braves, Mainstream-gebürstetes Kind und hab' stets das gemacht, was meine Eltern und Lehrer mir gesagt haben. Mit meinem Zeichentalent bin ich dann auf deren Rat hin in die Werbung gegangen, weil es geheißen hat, dass ich da ja Geld verdienen kann, um eine Familie zu gründen und ein Haus zu bauen. Als ich Anfang 30 war, hab' ich aber erkannt, dass ich dieses Leben nicht mehr führen will. Von einem Tag auf den anderen hab' ich dann begonnen, das zu tun, wofür ich wirklich begabt bin — nämlich mich zeichnerisch mit den Phänomenen unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Das war ein Akt des Ungehorsams, aber es war der richtige Weg, ich würde ihn wieder gehen.

Das Gespräch führte Christiane Fasching