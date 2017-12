Innsbruck – Am Donnerstag geht die Suche nach „Austria‘s Next Topmodel in die nächste Runde. Zu Gast ist dieses Mal das niederländische Model Lilly Becker, sie stellt sich als Bewährungsprobe für die sieben verbliebenen Kandidaten heraus. Um die Nerven der Models zu testen, spielt sie beim Fotoshooting die zickige Diva.

Das Motto des Shootings lautet „A Dream come true“ („Ein wahrgewordener Traum“), Designerin Eva Poleschinski und Fotograf Oliver Gast sorgen für das entsprechende zuckersüße Ambiente. Die Freude über den Stargast währt nicht lange, den Lilly Becker testet die Nerven der Kandidaten: „Fass mich nicht an“, „Mit dir shoote ich sicher nicht. Schickt mir ein anderes Mädchen“, „Mach was anderes, so ist‘s langweilig“.

Mit Simone ist Oliver Gast sehr zufrieden: „Sie war die einzige, die versucht hat, sich vorzudrängen.“ Auch Peter kann bei der Jury punkten. „Peter ist beim Shooting großartig gewesen, weil er die ganze Zeit wie ein Hofnarr agiert hat und um Lilly Becker herumgetänzelt ist. Er hat Lilly gar nicht die Chance gegeben, ihn anzuzicken“, meint seine Teamleaderin Marina Hoermanseder.

Das „Küken“ Daniela hingegen kommt nicht so gut an: „Irgendwie hat nie etwas gepasst. Das war nicht so berauschend.“ Max hat ebenfalls Schwierigkeiten mit der Situation: „Das war nicht mein Shooting.“

Nicht nur beim Shooting, sondern auch hinter den Kulissen liegen die Nerven blank. Steirerin Allegra spaltet die Gruppe, weint und ist kaum mehr zu beruhigen.

Sechs Kandidaten dürfen nächste Woche nach Helsinki fliegen, ein Model erhält bereits ein Ticket ins Finale. Wer mit den Tiroler Nachwuchsmodels mitfiebern will, muss am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ATV einschalten. (kla)